W skrócie Od 12 do 24 października Rosja przeprowadziła 4003 ataki na Ukrainę, co oznacza wzrost aktywności o 58 procent w porównaniu do poprzedniego dwunastodniowego okresu.

Skuteczność ukraińskiej obrony w przechwytywaniu dronów i rakiet spadła z 87 procent do 84,9 procent po ograniczeniach w dostępie do amerykańskich danych wywiadowczych.

Elon Musk przyznał, że SpaceX ograniczyło również działanie systemu Starlink, oskarżając ukraińskie wojsko o naruszenie regulaminu poprzez prowadzenie ofensywnych ataków dronami.

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Władimir Putin wykorzystał osłabienie wsparcia USA dla Ukrainy, przeprowadzając zmasowane ataki przy użyciu rakiet i dronów - pisze "The Telegraph".

Według danych Centrum Studiów Strategicznych i Międzynarodowych (CSIS), przeanalizowanych przez "The Telegraph", w okresie od 12 do 24 października Rosja przeprowadziła około 4003 ataki - dla porównania, w ciągu poprzednich 12 dni liczba ta wyniosła 2527. To wzrost o 58 proc.

Ataki Rosji. Zelenski: Bez ostrzeżenia od sojuszników

13 października prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował, że dzień wcześniej jego kraj stał się celem ataku rakietowego, który nastąpił bez wcześniejszego ostrzeżenia ze strony sojuszników.

Dzień później Ukraina potwierdziła, że dostęp do Starshield - wojskowej wersji komercyjnego systemu satelitarnego Starlink firmy SpaceX - został ograniczony.

Eksperci wskazują, że Moskwa wykorzystała tę chwilową przerwę, aby zintensyfikować swoje działania ofensywne.

- Ukraina polega na danych wywiadowczych dostarczanych przez USA, aby otrzymywać ostrzeżenia o nadlatujących rosyjskich rakietach - powiedziała "The Telegraph" Kateryna Szymkiw, badaczka zajmująca się Rosją w Instytucie Badań nad Wojną (ISW).

- Rosja prawdopodobnie próbowała wykorzystać doniesienia o zakłóceniach w wymianie danych wywiadowczych, aby ułatwić sobie prowadzenie zimowej kampanii uderzeniowej oraz spowodować większe straty i zniszczenia - dodała.

Ataki Rosji na Ukrainę. Kijów miał problem z przechwytywaniem rakiet

Chwilowe ograniczenia w dostępie do danych wywiadowczych oraz szybkiego internetu satelitarnego utrudniły Ukrainie przechwytywanie nadlatujących dronów i rakiet.

W okresie od 30 września do 11 października Ukraina przechwyciła średnio 87 procent nadlatujących dronów i rakiet. W dniach od 12 do 23 października wskaźnik ten spadł do 84,9 procent.

Skuteczność przechwytywania była szczególnie niska w dniach bezpośrednio po tym, jak prezydent Zełenski poinformował o wstrzymaniu przekazywania danych wywiadowczych przez USA.

12 października przechwycono 150 ze 184 odnotowanych dronów i rakiet, co oznacza skuteczność na poziomie 81,5 procent. Następnego dnia Ukraina przechwyciła 168 z 216 wystrzelonych obiektów (77,8 proc.)

Pełne skutki odcięcia dostępu do systemu Starlink oraz przerwy w działaniu wczesnego ostrzegania przed pociskami balistycznymi nie są znane. Wołodymyr Zełenski stwierdził jednak, że z powodu ograniczeń w korzystaniu z łączności satelitarnej Starlink "giną ludzie".

Jako przykład "The Telegraph" podaje atak dronów na park w Charkowie, który doprowadził do śmierci co najmniej sześciu osób, w tym trojga dzieci.

Jak podała stacja CBS News, powołując się na ukraińskich urzędników i inne "dobrze poinformowane źródła", w dniu ataku prędkość połączenia naziemnych radarów obrony powietrznej spadła do 0,1 megabita na sekundę - co nie wystarcza nawet do załadowania strony internetowej.

Musk: Ukraińskie wojsko naruszyło regulamin

Oprócz wstrzymania wymiany danych wywiadowczych, USA nałożyły również ograniczenia na system Starshield - rozwiązanie opracowane zostało przez SpaceX, ale stanowi własność Pentagonu i jest przez niego obsługiwane.

Elon Musk przyznał, że jego firma, SpaceX, ograniczyła działanie systemu Starlink, oskarżając jednocześnie Kijów o naruszenie warunków korzystania z usługi, która jest przeznaczona do celów cywilnych.

Wypowiedź Muska nastąpiła po tym, jak dziennik "The Telegraph" ujawnił, że dyrektor generalny SpaceX przedstawił ten pomysł Donaldowi Trumpowi.

"Wykorzystywanie Starlinka - cywilnej usługi komercyjnej - do przeprowadzania ofensywnych ataków z użyciem dronów, których celem jest zabijanie ludzi, nigdy nie było dozwolone i nie powinno być" - napisał Musk w serwisie X.

"Ukraińskie wojsko naruszyło regulamin korzystania ze Starlinka, używając go do ofensywnych ataków dronami, by zabijać ludzi. Ta luka została zamknięta w zeszłym tygodniu" - dodał.

W poniedziałek Władimir Putin określił Elona Muska mianem "prawdziwego geniusza".

Napięcia na linii Ukraina-USA

Napięcia na linii Ukraina-USA nasiliły się po tym, jak Donald Trump zawarł umowę na zakup 300 tysięcy ton rosyjskiego oleju napędowego - mimo że sam podpisał wcześniej sankcje zakazujące krajom kupowania paliw z tego regionu.

Prezydent USA obarczył również Ukrainę odpowiedzialnością za wysokie światowe ceny paliw, wskazując na ukraińskie ataki na rosyjską infrastrukturę energetyczną; eksperci twierdzą jednak, że za wzrost cen odpowiada jego własna wojna przeciwko Iranowi.



