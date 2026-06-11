Cios prosto w "mózg" rosyjskiej nawigacji. Cel Ukrainy 900 km od granicy

Do ataku na Czeboksary wykorzystano największy pocisk w arsenale Ukrainy, czyli kilkunastometrowy manewrujący FP-5 Flamingo. Celem był tamtejszy zakład zbrojeniowy, w którym wybuchł rozległy pożar.

Dlaczego to właśnie Czeboksary w Republice Czuwaskiej znalazły się na celowniku Ukrainy? Wyjaśnił to w mediach społecznościowych ekspert wojskowy i doradca ministra ds. technologii obronnych, Serhij Beskrestnow, znany szerzej jako "Flash".

Jak podkreślił, wróg posiada setki fabryk, ale tylko nieliczne produkują unikalną i niezastąpioną technologię wojskową. Czeboksary są jednym z takich miejsc.

Ukraina uderzyła w Czeboksary. "Nie tylko wyroby wojskowe"

"To właśnie tam powstają systemy nawigacji satelitarnej, bez których z całą pewnością nie latałyby Shahedy, w cel nie trafiałyby kierowane bomby lotnicze (KAB-y) oraz drony odrzutowe i Iskandery, a drony "Orłan" miałyby ogromne problemy z orientacją w przestrzeni" - tłumaczył.

Ekspert napisał również, że fabryka odpowiada m.in. za produkcję słynnych anten odpornych na zakłócenia elektroniczne typu CRPA "Kometa", które stanowią fundament systemów naprowadzania w rosyjskim arsenale.

"To przedsiębiorstwo nie tylko produkuje wyroby wojskowe dla sektora obrony. Ono tworzy bezpośrednie narzędzia do zabójstw i terroru" - przekazał.

Wojna Ukraina - Rosja. Jeden cel Kijowa

Analitycy wojskowi są zgodni: ukraińskie uderzenia w obiekty położone tak głęboko na terytorium Rosji mają jeden główny cel - systematyczne obniżanie technologicznych zdolności armii okupanta. Zakłady w Czeboksarach były węzłowym elementem w łańcuchu dostaw dla rosyjskiej broni dalekiego zasięgu.

Nawet częściowe zakłócenie pracy linii produkcyjnych lub zniszczenie specjalistycznych maszyn drastycznie wpływa na efektywność kolejnych zmasowanych ataków rakietowych Rosji.

Z powodu międzynarodowych sankcji, Moskwa nie ma możliwości szybkiego zastąpienia zniszczonej infrastruktury zachodnimi komponentami ani sprowadzenia nowoczesnego sprzętu.

Wojna w Ukrainie. Dziurawa obrona Rosji, Kijów atakuje

Atak Flamingo na Czeboksary był częścią szerszej, zmasowanej operacji ukraińskich sił wymierzonej w rosyjski kompleks wojskowo-przemysłowy oraz paliwowo-energetyczny. Jak informuje Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy, tej samej nocy uderzono również w inne kluczowe punkty.

Inny z ataków dotyczył Kujbyszewskich Zakładów Rafineryjnych w obwodzie samarskim. To jedna z największych rafinerii w regionie, bezpośrednio zaopatrująca w paliwo armię rosyjską.

Kolejne uderzenie nastąpiło w stacje przepompowywania ropy "Wtorowo" oraz "Lobkowo" w obwodzie włodzimierskim. To z kolei kluczowa infrastruktura zabezpieczająca dostawy paliwowe dla regionu moskiewskiego.

Wszystkie te cele łączy jedno - znajdowały się w odległości od 700 do ponad 900 kilometrów od granicy z Ukrainą. Takie operacje dowodzą, że rosyjska obrona przeciwlotnicza w głębi kraju jest dziurawa, a Ukraina zyskała zdolność do chirurgicznego niszczenia strategicznego zaplecza wroga na dystansach, które jeszcze niedawno wydawały się dla Kijowa nieosiągalne - podkreślają eksperci.

Źródło: 24 Kanal, UNIAN





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