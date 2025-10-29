W skrócie Ukraińsko-tatarski ruch oporu Atesz przeprowadził udaną akcję sabotażową, niszcząc kluczową infrastrukturę kolejową pod Tokmakiem.

Partyzanci podpalili szafę przekaźnikową, zakłócając transport wojskowy, amunicji i personelu okupantów.

Atak poważnie utrudnił zaopatrzenie rosyjskich wojsk, co może wpłynąć na ich działania bojowe.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

O udanej akcji poinformował ukraińsko-tatarski ruch oporu Atesz. Jak czytamy, partyzantom udało się zniszczyć infrastrukturę kolejową w rejonie okupowanego miasta Tokmak.

"Krytycznie ważny odcinek". Partyzanci chwalą się sukcesem

Bojownikom udało się podpalić szafę przekaźnikową, która była kluczowa dla kierowania ruchem pociągów.

W komunikacie podkreślono, że był to "krytycznie ważny odcinek", przez który okupanci dotychczas transportowali w kierunku Zaporoża sprzęt wojskowy, amunicję i personel.

Atak na infrastrukturę spowodował poważne zakłócenia w zaopatrzeniu wroga - w efekcie partyzanci spodziewają się, że brak niezbędnych dostaw według harmonogramu utrudni wojenne działania sił okupacyjnych.

Wojna w Ukrainie. Partyzanci uszkodzili ważną trasę, odcięli dostawy

"To kolejny cios w system logistyczny wroga, który ulega destrukcji w wyniku naszych regularnych akcji" - napisali w komunikacie członkowie ruchu Atesz.

Jak dodano, "Atesz pokazuje, że nawet na tymczasowo okupowanych ziemiach Rosjanie nie mogą czuć się bezpiecznie".

Sprawdź, jak przebiega wojna w Ukrainie. Czytaj nasz raport specjalny!

Do wpisu dodano także zdjęcia, na których widać podpalone elementy infrastruktury kolejowej, a także mapę, gdzie zaznaczono odcinek trasy odciętej w wyniku zrealizowanej operacji.

Źródło: RBC Ukraina

"Debata polityczna". Szkoły odwołują wycieczki. Powodem "godziny basiowe" Polsat News Polityka