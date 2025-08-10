Ukraina Rosja
Ukraina Rosja

Cios dla Rosjan. Kule ognia i gigantyczny dym nad strategicznym obiektem

Marta Stępień

Oprac.: Marta Stępień

Jedna osoba zginęła, a kilka mieszkań i zakład przemysłowy zostało uszkodzonych w wyniku ukraińskiego ataku dronów na obwód saratowski. Chodzi najpewniej o rafinerię ropy naftowej w Saratowie. Okoliczni mieszkańcy donosili o potężnej eksplozji, a następnie o słupie ognia i chmurze dymu nad obiektem. Kijów informuje z kolei, że Rosja wystrzeliła w nocy w kierunku ukraińskich miast 100 dronów.

Atak dronów na rafinerię w Saratowie w Rosji
Atak dronów na rafinerię w Saratowie w RosjiExilenova+/Telegram/Google Earthmateriał zewnętrzny

W skrócie

  • Ukraiński atak dronów na obwód saratowski spowodował śmierć jednej osoby, uszkodzenie mieszkań i zakładu przemysłowego.
  • Według doniesień najprawdopodobniej celem była rafineria ropy naftowej w Saratowie, gdzie wybuchł pożar i odnotowano eksplozje.
  • Rosja i Ukraina informują o masowych użyciach dronów zarówno w atakach, jak i w działaniach obronnych; w rejonach objętych incydentami doszło do wstrzymania i opóźnień lotów.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Gubernator obwodu saratowskiego Roman Busargin przekazał, że w regionie doszło w nocy do ukraińskiego ataku dronów.

Rosyjski urzędnik stwierdził, że mieszkańcy zostali ewakuowani po tym, jak odłamki zniszczonego bezzałogowca uszkodziły trzy mieszkania.

"Kilku mieszkańców wymagało pomocy medycznej" - oznajmił Busargin. "Pomoc została udzielona na miejscu, a jedna osoba została hospitalizowana. Niestety, jedna osoba zmarła" - powiadomił.

Rosja: Rafineria ropy stanęła w płomieniach. Ukraina zadała celny cios

Rosyjskie Ministerstwo Obrony podało z kolei, że jednostki obrony powietrznej zniszczyły w nocy 121 ukraińskich dronów, w tym osiem nad obwodem saratowskim. Agencja Reutera zauważa, że resort donosi jedynie o liczbie zestrzelonych bezzałogowców, a nie o liczbie obiektów wystrzelonych przez Ukrainę.

Busargin przekazał w komunikacie, że w wyniku ataku uszkodzony został również zakład przemysłowy - nie sprecyzował jednak, jakie przedsiębiorstwo ma na myśli.

Zobacz również:

Minister obrony Rosji Andriej Biełousow w obwodzie królewieckim
Świat

Rosyjski minister przy granicy z Polską. "Wydał szereg instrukcji"

Marta Stępień
Marta Stępień

    Ukraińskie media ustaliły, że chodzi najpewniej o rafinerię ropy naftowej w mieście Saratów, będącym centrum administracyjnym regionu.

    Z nagrań udostępnianych w mediach społecznościowych wynika, że nad terenem, który wygląda na strefę przemysłową, widać czarny dym. Inne materiały pokazywały ogromny pożar.

    Okoliczni mieszkańcy zawiadamiali, że widzieli przelatujące na niebie drony. Donosili również o aktywacji systemów obrony przeciwlotniczej. Niektórzy zgłaszali głośną eksplozję jeszcze zanim obiekt ogarnęły płomienie.

    Rosyjski kanał Shot na Telegramie, który ma powiązania ze służbami bezpieczeństwa i organami ścigania Rosji, podał, że nad Saratowem i leżącym po drugiej stronie Wołgi miastem Engels, odnotowano około ośmiu eksplozji.

    Zobacz również:

    Ołeksandr Syrski o sytuacji pod Pokrowskiem
    Ukraina - Rosja

    "Ogromne straty". Generał Syrski szczerze o sytuacji w kluczowym mieście

    Marcin Jan Orłowski
    Marcin Jan Orłowski

      Paraliż w Rosji po ataku dronów. Wstrzymane loty i opóźnienia

      Rosyjska agencja transportu lotniczego Rosawiacja przekazała, że w niedzielę loty do i z Saratowa zostały wstrzymane na około dwie godziny "w celu zapewnienia bezpieczeństwa".

      Eksplozje i aktywność obrony przeciwlotniczej odnotowano także w miastach Lipieck i Woroneż w Rosji.

      Sprawdź, jak przebiega wojna na Ukrainie. Czytaj nasz raport specjalny!

      Po ataku dronów opóźnione były dziesiątki lotów na innym rosyjskim lotnisku - w Soczi. Bezzałgowce miały także uderzyć w mieszczący się w Republice Tatarstanu magazyn, w którym przechowywano drony typu Shahed.

      Strona ukraińska poinformowała tymczasem, że w nocy z soboty na niedzielę Rosja zaatakowała Ukrainę 100 dronami, z czego 70 zostało zniszczonych przez obronę przeciwlotniczą.

      Siły powietrzne Ukrainy przekazały, że kolejne 30 bezzałogowców nadleciało nad 12 miejscowości leżących na linii frontu w obwodach dniepropietrowskim, charkowskim, sumskim i czernihowskim.

      Zobacz również:

      Nowa rosyjska rakieta w rękach armii Putina
      Ukraina - Rosja

      Potężna broń w rękach Putina. Ekspert o testach rakiety "Biriewiestnik"

      Marcin Jan Orłowski
      Marcin Jan Orłowski
      "Jedna głowa spadła, pewnie spadnie następna". Minister o KPOPolsat NewsPolsat News

      Najnowsze