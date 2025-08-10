W skrócie Ukraiński atak dronów na obwód saratowski spowodował śmierć jednej osoby, uszkodzenie mieszkań i zakładu przemysłowego.

Według doniesień najprawdopodobniej celem była rafineria ropy naftowej w Saratowie, gdzie wybuchł pożar i odnotowano eksplozje.

Rosja i Ukraina informują o masowych użyciach dronów zarówno w atakach, jak i w działaniach obronnych; w rejonach objętych incydentami doszło do wstrzymania i opóźnień lotów.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Gubernator obwodu saratowskiego Roman Busargin przekazał, że w regionie doszło w nocy do ukraińskiego ataku dronów.

Rosyjski urzędnik stwierdził, że mieszkańcy zostali ewakuowani po tym, jak odłamki zniszczonego bezzałogowca uszkodziły trzy mieszkania.

"Kilku mieszkańców wymagało pomocy medycznej" - oznajmił Busargin. "Pomoc została udzielona na miejscu, a jedna osoba została hospitalizowana. Niestety, jedna osoba zmarła" - powiadomił.

Rosja: Rafineria ropy stanęła w płomieniach. Ukraina zadała celny cios

Rosyjskie Ministerstwo Obrony podało z kolei, że jednostki obrony powietrznej zniszczyły w nocy 121 ukraińskich dronów, w tym osiem nad obwodem saratowskim. Agencja Reutera zauważa, że resort donosi jedynie o liczbie zestrzelonych bezzałogowców, a nie o liczbie obiektów wystrzelonych przez Ukrainę.

Busargin przekazał w komunikacie, że w wyniku ataku uszkodzony został również zakład przemysłowy - nie sprecyzował jednak, jakie przedsiębiorstwo ma na myśli.

Ukraińskie media ustaliły, że chodzi najpewniej o rafinerię ropy naftowej w mieście Saratów, będącym centrum administracyjnym regionu.

Z nagrań udostępnianych w mediach społecznościowych wynika, że nad terenem, który wygląda na strefę przemysłową, widać czarny dym. Inne materiały pokazywały ogromny pożar.

Okoliczni mieszkańcy zawiadamiali, że widzieli przelatujące na niebie drony. Donosili również o aktywacji systemów obrony przeciwlotniczej. Niektórzy zgłaszali głośną eksplozję jeszcze zanim obiekt ogarnęły płomienie.

Rosyjski kanał Shot na Telegramie, który ma powiązania ze służbami bezpieczeństwa i organami ścigania Rosji, podał, że nad Saratowem i leżącym po drugiej stronie Wołgi miastem Engels, odnotowano około ośmiu eksplozji.

Paraliż w Rosji po ataku dronów. Wstrzymane loty i opóźnienia

Rosyjska agencja transportu lotniczego Rosawiacja przekazała, że w niedzielę loty do i z Saratowa zostały wstrzymane na około dwie godziny "w celu zapewnienia bezpieczeństwa".

Eksplozje i aktywność obrony przeciwlotniczej odnotowano także w miastach Lipieck i Woroneż w Rosji.

Sprawdź, jak przebiega wojna na Ukrainie. Czytaj nasz raport specjalny!

Po ataku dronów opóźnione były dziesiątki lotów na innym rosyjskim lotnisku - w Soczi. Bezzałgowce miały także uderzyć w mieszczący się w Republice Tatarstanu magazyn, w którym przechowywano drony typu Shahed.

Strona ukraińska poinformowała tymczasem, że w nocy z soboty na niedzielę Rosja zaatakowała Ukrainę 100 dronami, z czego 70 zostało zniszczonych przez obronę przeciwlotniczą.

Siły powietrzne Ukrainy przekazały, że kolejne 30 bezzałogowców nadleciało nad 12 miejscowości leżących na linii frontu w obwodach dniepropietrowskim, charkowskim, sumskim i czernihowskim.

"Jedna głowa spadła, pewnie spadnie następna". Minister o KPO Polsat News Polsat News