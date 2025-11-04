W skrócie Ukraińskie drony przeprowadziły atak na największą rosyjską rafinerię ropy naftowej należącą do Łukoilu w Kstowie.

W wyniku ataku doszło do eksplozji i pożaru, a obiekt został uszkodzony – to kolejny taki incydent w ostatnich tygodniach.

Rafineria dostarcza paliwo do obwodu moskiewskiego i zaspokaja potrzeby wojskowe oraz przemysłowe.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Jak podaje ukraińska agencja informacyjna UNIAN, powołując się na źródło w Głównym Zarządzie Wywiadowczym Ministerstwa Obrony Ukrainy, atak został przeprowadzony w nocy 4 listopada. W jego ramach wykorzystano ponad 50 dronów ukraińskiej produkcji.

Zaatakowany obiekt należy do koncernu Łukoil. Uderzenie miało miejsce w trakcie naprawy kolumny destylacyjnej odpowiedzialnej za pierwotne przetwarzanie ropy naftowej. Została już ona poprzednio uszkodzona w ukraińskich ostrzałach.

Wojna w Ukrainie. Drony zaatakowały rafinerię Łukoilu w Kstowie

Naoczni świadkowie ataku na zakład opublikowali nagrania pokazujące jasną poświatę nad rafinerią. Nagrano również eksplozje, a następnie pożar w obiekcie.

Rafineria w Kstowie znajduje się około 450 kilometrów od Moskwy i zalicza się do najistotniejszych w Rosji. Nominalna zdolność rafinacji ropy naftowej w obiekcie wynosi około 17 milionów ton rocznie.

Zakład produkuje ponad 50 różnych produktów, w tym paliwa samochodowe, lotnicze i dieslowe, a także bitumy naftowe, parafiny i inne produkty. Rafineria dostarcza paliwo do stołecznego obwodu Rosji, a także zaspokaja potrzeby wojskowe i przemysłowe.

To nie pierwszy atak skierowany na obiekt w Kstowie. Została ona wcześniej zaatakowana przez Ukraińców w nocy 5 października.

Źródło: UNIAN

Pijany kierowca bez uprawnień zatrzymany dzięki współpracy z załogą policyjnego śmigłowca Komenda Stołeczna Policji materiał zewnętrzny