Cios dla Rosjan. Atak ukraińskich dronów, kluczowy obiekt w ogniu

Ponad 50 rosyjskich dronów zaatakowało największą rosyjską rafinerię ropy naftowej należącą do koncernu Łukoil w mieście Kstowo. Jest to jeden z najistotniejszych tego typu obiektów w Rosji. Rafineria dostarcza paliwo do obwodu moskiewskiego, który odpowiada za około 30 proc. krajowego zużycia benzyny.

Ukraińskie drony zaatakowały największą rosyjską rafinerię naftową
Ukraińskie drony zaatakowały największą rosyjską rafinerię naftową Telegram/Unianmateriał zewnętrzny

W skrócie

  • Ukraińskie drony przeprowadziły atak na największą rosyjską rafinerię ropy naftowej należącą do Łukoilu w Kstowie.
  • W wyniku ataku doszło do eksplozji i pożaru, a obiekt został uszkodzony – to kolejny taki incydent w ostatnich tygodniach.
  • Rafineria dostarcza paliwo do obwodu moskiewskiego i zaspokaja potrzeby wojskowe oraz przemysłowe.
Jak podaje ukraińska agencja informacyjna UNIAN, powołując się na źródło w Głównym Zarządzie Wywiadowczym Ministerstwa Obrony Ukrainy, atak został przeprowadzony w nocy 4 listopada. W jego ramach wykorzystano ponad 50 dronów ukraińskiej produkcji. 

Zaatakowany obiekt należy do koncernu Łukoil. Uderzenie miało miejsce w trakcie naprawy kolumny destylacyjnej odpowiedzialnej za pierwotne przetwarzanie ropy naftowej. Została już ona poprzednio uszkodzona w ukraińskich ostrzałach.

    Wojna w Ukrainie. Drony zaatakowały rafinerię Łukoilu w Kstowie

    Naoczni świadkowie ataku na zakład opublikowali nagrania pokazujące jasną poświatę nad rafinerią. Nagrano również eksplozje, a następnie pożar w obiekcie.

    Rafineria w Kstowie znajduje się około 450 kilometrów od Moskwy i zalicza się do najistotniejszych w Rosji. Nominalna zdolność rafinacji ropy naftowej w obiekcie wynosi około 17 milionów ton rocznie.

    Zakład produkuje ponad 50 różnych produktów, w tym paliwa samochodowe, lotnicze i dieslowe, a także bitumy naftowe, parafiny i inne produkty. Rafineria dostarcza paliwo do stołecznego obwodu Rosji, a także zaspokaja potrzeby wojskowe i przemysłowe.

    To nie pierwszy atak skierowany na obiekt w Kstowie. Została ona wcześniej zaatakowana przez Ukraińców w nocy 5 października.

    Źródło: UNIAN

