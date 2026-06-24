Ciężka noc dla Sewastopola. Miasto bez prądu, zapanowała ciemność
Siły ukraińskie zaatakowały Sewastopol na tymczasowo okupowanym Krymie. Gubernator Michaił Razwożajew przekazał, że miasto zostało całkowicie odcięte od prądu. Nocą słychać było syreny alarmowe i eksplozje, a Rosjanie odpierali ataki Ukrainy. Uderzenia sparaliżowały funkcjonowanie Sewastopola, w tym komunikacji miejskiej.
W skrócie
- W nocy z wtorku na środę doszło do ataków na Sewastopol na tymczasowo okupowanym Krymie, skutkując czasowym odcięciem miasta od prądu.
- Według doniesień podczas nalotów głównym celem była elektrownia cieplna w Bałakławie, a w różnych częściach miasta oraz Krymu pojawiły się pożary i kłęby dymu.
- Ataki wywołały zakłócenia w funkcjonowaniu transportu i przedszkoli w Sewastopolu, a mieszkańcy i lokalne służby zostali poproszeni o zachowanie gotowości i oszczędzanie energii.
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Strona ukraińska wciąż atakuje obrane cele na tymczasowo okupowanym Półwyspie Krymskim. Tym razem w nocy z wtorku na środę uderzenia skoncentrowały się na położonym tam Sewastopolu.
Gubernator okupowanego miasta Michaił Razwożajew od wczesnych godzin informował w mediach społecznościowych o atakach sił ukraińskich. W Sewastopolu co jakiś czas słychać było syreny alarmowe, a obrona przeciwlotnicza odpierała uderzenia.
Wojna w Ukrainie. Skuteczny atak na Sewastopol, miasto odcięte od prądu
Przed godz. 4 nad ranem Razwożajew przekazał w sieci, że "w wyniku ataku wroga na infrastrukturę energetyczną miasto jest tymczasowo pozbawione prądu".
"W obiektach ogłoszono specjalny reżim, specjaliści oceniają skalę zniszczeń i robią wszystko, co możliwe, aby przywrócić zasilanie. Wszystkie służby ratunkowe są w pełnej gotowości" - dodał.
Michaił Razwożajew, apelując do mieszkańców o spokój, zwrócił się także do nich, aby oszczędzali baterie telefonów i używali urządzeń tylko do komunikacji alarmowej, a także żeby nie przeciążali sieci energetycznej, kiedy zasilanie wróci.
Kanał "Krymski Wiatr" na Telegramie powiadomił, że głównym celem uderzeń była elektrownia cieplna w Bałakławie, która jest kluczowym obiektem na Półwyspie Krymskim. W sieci pojawiły się nagrania i zdjęcia, gdzie widać kłęby dymu nad różnymi częściami miasta i całego Krymu.
Ukraina za cel obrała sobie Krym. Atakują półwysep, już widać trudności Rosjan
Ataki na Sewastopol sparaliżowały również funkcjonowanie miasta - rankiem odwołano kursowanie trolejbusów oraz wprowadzono specjalne godziny otwarcia przedszkoli. Zwrócono się też do rodziców, aby - jeśli to możliwe - ich dzieci zostały w domach.
Ukraińskie media donoszą, że celem ataków Kijowa były m.in. rosyjskie obiekty wojskowe czy infrastruktura krytyczna. Po uderzeniu dronów na ich terenie doszło do pożarów. Zniszczenie mostu Krymskiego też wciąż pozostaje w planach Ukraińców.
Według relacji mieszkańców Sewastopola eksplozje były na tyle silne, że w domach trzęsły się szyby w oknach i drzwiach. Z kolei w Bakczysaraju - jak informują media - uderzono w magazyny 133. samodzielnej brygady logistycznej rosyjskiej Floty Czarnomorskiej, a na miejscu wybuchł ogień.
Sytuacja na półwyspie od kilku tygodni nie ulega poprawie - w związku z regularnymi atakami sił ukraińskich tymczasowo okupowany obszar mierzy się chociażby z trudnościami w dostawach towarów czy dostępnością paliwa.