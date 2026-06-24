W skrócie W nocy z wtorku na środę doszło do ataków na Sewastopol na tymczasowo okupowanym Krymie, skutkując czasowym odcięciem miasta od prądu.

Według doniesień podczas nalotów głównym celem była elektrownia cieplna w Bałakławie, a w różnych częściach miasta oraz Krymu pojawiły się pożary i kłęby dymu.

Ataki wywołały zakłócenia w funkcjonowaniu transportu i przedszkoli w Sewastopolu, a mieszkańcy i lokalne służby zostali poproszeni o zachowanie gotowości i oszczędzanie energii.

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Strona ukraińska wciąż atakuje obrane cele na tymczasowo okupowanym Półwyspie Krymskim. Tym razem w nocy z wtorku na środę uderzenia skoncentrowały się na położonym tam Sewastopolu.

Gubernator okupowanego miasta Michaił Razwożajew od wczesnych godzin informował w mediach społecznościowych o atakach sił ukraińskich. W Sewastopolu co jakiś czas słychać było syreny alarmowe, a obrona przeciwlotnicza odpierała uderzenia.

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Przed godz. 4 nad ranem Razwożajew przekazał w sieci, że "w wyniku ataku wroga na infrastrukturę energetyczną miasto jest tymczasowo pozbawione prądu".

"W obiektach ogłoszono specjalny reżim, specjaliści oceniają skalę zniszczeń i robią wszystko, co możliwe, aby przywrócić zasilanie. Wszystkie służby ratunkowe są w pełnej gotowości" - dodał.

Michaił Razwożajew, apelując do mieszkańców o spokój, zwrócił się także do nich, aby oszczędzali baterie telefonów i używali urządzeń tylko do komunikacji alarmowej, a także żeby nie przeciążali sieci energetycznej, kiedy zasilanie wróci.

Kanał "Krymski Wiatr" na Telegramie powiadomił, że głównym celem uderzeń była elektrownia cieplna w Bałakławie, która jest kluczowym obiektem na Półwyspie Krymskim. W sieci pojawiły się nagrania i zdjęcia, gdzie widać kłęby dymu nad różnymi częściami miasta i całego Krymu.

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Ataki na Sewastopol sparaliżowały również funkcjonowanie miasta - rankiem odwołano kursowanie trolejbusów oraz wprowadzono specjalne godziny otwarcia przedszkoli. Zwrócono się też do rodziców, aby - jeśli to możliwe - ich dzieci zostały w domach.

Ukraińskie media donoszą, że celem ataków Kijowa były m.in. rosyjskie obiekty wojskowe czy infrastruktura krytyczna. Po uderzeniu dronów na ich terenie doszło do pożarów. Zniszczenie mostu Krymskiego też wciąż pozostaje w planach Ukraińców.

Według relacji mieszkańców Sewastopola eksplozje były na tyle silne, że w domach trzęsły się szyby w oknach i drzwiach. Z kolei w Bakczysaraju - jak informują media - uderzono w magazyny 133. samodzielnej brygady logistycznej rosyjskiej Floty Czarnomorskiej, a na miejscu wybuchł ogień.

Sytuacja na półwyspie od kilku tygodni nie ulega poprawie - w związku z regularnymi atakami sił ukraińskich tymczasowo okupowany obszar mierzy się chociażby z trudnościami w dostawach towarów czy dostępnością paliwa.





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