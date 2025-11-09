W skrócie Władimir Putin podpisał ustawę pozwalającą na wysyłanie rosyjskich rezerwistów na specjalne szkolenia w celu ochrony infrastruktury krytycznej.

Nowa ustawa umożliwia zwiększenie liczebności armii bez ogłaszania oficjalnej mobilizacji, co eksperci określają jako „cichą mobilizację”.

Eksperci podkreślają, że decyzja Kremla wynika z problemów rekrutacyjnych i niewystarczającej liczby żołnierzy kontraktowych.

Nowy projekt ustawy, który parlament przyjął w błyskawicznym tempie, zakłada, że rezerwiści "mogą być wysyłani na specjalne szkolenia w celu zapewnienia ochrony obiektów o krytycznym znaczeniu i innej infrastruktury podtrzymującej życie", a szczegóły ich przebiegu ma ustalać rosyjski rząd.

Resort obrony zaznaczył w komunikacie, że ustawa dotyczy wyłącznie rezerwistów i jednocześnie nie przewiduje ich rozmieszczenia na froncie ani poza granicami kraju. Jak podkreślono, "nie ma mowy o żadnej mobilizacji". Ten krok z kolei, zdaniem ekspertów, objawiłby się "powszechnym niezadowoleniem społecznym", dlatego dziennik nazywa zmiany legislacyjne "cichą mobilizacją" Kremla.

Wojna w Ukrainie. Kim są rezerwiści Kremla?

Jak tłumaczy niezależna od władz rosyjskie medium, chodzi o żołnierzy, którzy służyli wcześniej w wojsku i podpisali specjalny kontrakt "rezerwowy" z resortem obrony.

Rezerwistów nie można mylić z żołnierzami kontraktowymi, choć w pierwszych miesiącach wojny w Ukrainie wielu z nich zgłaszało się do walki na ochotnika, po czym podpisywało kontrakty wojskowe z resortem obrony. Dokładna liczba rezerwistów nie jest jednak oficjalnie znana.

Cytowani przez "The Moscow Times" eksperci szacują jednak, że nie ma ich zbyt wielu. - Gdyby było ich wystarczająco dużo, władze nie musiałyby wychodzić na ulice i gonić ludzi - powiedział analityk wojskowy Aleksiej Alszański.

Nowe przepisy "uwypuklają problemy rekrutacyjne" - skwitował w rozmowie z gazetą Siergiej Kriwenko, dyrektor grupy "Obywatel. Armia. Prawa". Ma być to dowód na to, że zbyt mało żołnierzy kontraktowych zgłasza się do rosyjskiego wojska, aby uzupełnić straty.

