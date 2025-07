Rosyjskie Ministerstwo Obrony może zrezygnować z remontu jedynego lotniskowca we flocie Rosji - krążownika "Admirał Kuzniecow" - podaje "The Moscow Times", powołując się na swoje źródła.

Według niego rosyjska flota nie potrzebuje nawet zmodernizowanego "Admirała Kuzniecowa", gdyż jest to "bardzo droga i nieskuteczna broń morska" , a przyszłość należy do lotniskowców, w których zastosowano systemy zrobotyzowane i samolotów bezzałogowych.

- Jeśli chodzi o "Admirała Kuzniecowa", to jeśli zapadnie decyzja o zaprzestaniu remontu, to jedyne, co pozostaje, to pociąć go na złom - miał oświadczyć Awakjanc.