Chiny wspierają rosyjską produkcję dronów. Wyszło na jaw, jak oszukują

Chiny potajemnie dostarczają Rosji silniki do dronów Garpija-A1 - podaje Reuters. Cały proceder ma odbywać się za pośrednictwem fasadowych firm zajmujących się rzekomo przemysłem chłodniczym. Tymczasem Moskwa zwiększa produkcję bezzałogowców przeznaczonych do terroryzowania Ukrainy. Eksperci twierdzą, że do intensyfikacji ataków może dojść jesienią.