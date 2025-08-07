"Chiny sabotują rozmowy pokojowe". Analityk nie ma wątpliwości
Chiny skutecznie sabotują proces pokojowy w Ukrainie, jednocześnie podsycając konflikt w Tajwanie - pisze "The Telegraph". Ich zdaniem, Pekin nie jest zainteresowany zakończeniem działań wojennych, a wręcz przeciwnie, chce ich kontynuacji. "Podczas, gdy dwa tygrysy walczą w dolinie, mądra małpa siedzi na górze i obserwuje" - czytamy.
O aktualnej sytuacji frontowej i zaangażowaniu Państwa Środka w konflikt pisze na łamach brytyjskiego "The Telegraph" analityczka strategicznego wywiadu wojskowego i była pracownica agencji wywiadowczej Pentagonu Rebecca Koffler.
Zdaniem ekspert, Xi Jinping jest przekonany, że dalsze działania wojenne w Ukrainie działają na korzyść Chin.
Koffler wskazuje, że Pekin jest przekonany, że kontynuowanie wojny jest opłacalne ponieważ osłabia jednocześnie Waszyngton i Moskwę.
"Źródła wywiadowcze twierdzą, że Chiny budują tajną fabrykę dronów bojowych we współpracy z rosyjską firmą Ałmza-Antzen. To element szerszej strategii Pekinu, mającej na celu zachowanie neutralności i jednocześnie wspieranie Rosji w przedłużającej się wojnie" - czytamy.
Wojna w Ukrainie. Pekin aktywnie wspiera rosyjską gospodarkę
Oprócz zaangażowania w działania militarne, Chiny nie odpuszczają także tematu gospodarki. Pekin importuje miliony baryłek ropy naftowej i gazu ziemnego. Wykorzystuje przy tym pośrednictwo tanich flot, przez co, omija sankcje.
"Eksperci widzą w poparciu Moskwy element strategicznej kalkulacji: przedłużający się konflikt pozwala Chinom na redukcję amerykańskich zapasów broni i zmniejsza gotowość Stanów Zjednoczonych do przeciwdziałania potencjalnej inwazji na Tajwan, co wydaje się realistycznym scenariuszem do 2027 roku" - napisano.
"Podczas, gdy dwa tygrysy walczą w dolinie, mądra małpa siedzi na górze i obserwuje" - czytamy w brytyjskim dzienniku.