O aktualnej sytuacji frontowej i zaangażowaniu Państwa Środka w konflikt pisze na łamach brytyjskiego "The Telegraph" analityczka strategicznego wywiadu wojskowego i była pracownica agencji wywiadowczej Pentagonu Rebecca Koffler.

Zdaniem ekspert, Xi Jinping jest przekonany, że dalsze działania wojenne w Ukrainie działają na korzyść Chin.

Koffler wskazuje, że Pekin jest przekonany, że kontynuowanie wojny jest opłacalne ponieważ osłabia jednocześnie Waszyngton i Moskwę.

"Źródła wywiadowcze twierdzą, że Chiny budują tajną fabrykę dronów bojowych we współpracy z rosyjską firmą Ałmza-Antzen. To element szerszej strategii Pekinu, mającej na celu zachowanie neutralności i jednocześnie wspieranie Rosji w przedłużającej się wojnie" - czytamy.

Wojna w Ukrainie. Pekin aktywnie wspiera rosyjską gospodarkę

Oprócz zaangażowania w działania militarne, Chiny nie odpuszczają także tematu gospodarki. Pekin importuje miliony baryłek ropy naftowej i gazu ziemnego. Wykorzystuje przy tym pośrednictwo tanich flot, przez co, omija sankcje.

"Eksperci widzą w poparciu Moskwy element strategicznej kalkulacji: przedłużający się konflikt pozwala Chinom na redukcję amerykańskich zapasów broni i zmniejsza gotowość Stanów Zjednoczonych do przeciwdziałania potencjalnej inwazji na Tajwan, co wydaje się realistycznym scenariuszem do 2027 roku" - napisano.

"Podczas, gdy dwa tygrysy walczą w dolinie, mądra małpa siedzi na górze i obserwuje" - czytamy w brytyjskim dzienniku.

Prezydent Nawrocki: Polityka orderowa to część polityki pamięci państwa polskiego Polsat News Polsat News