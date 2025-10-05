Ukraina Rosja
Chiny pomagają Rosji w atakach na Ukrainie? Ustalenia wywiadu

Służba Wywiadu Zagranicznego Ukrainy (SZRU) odnotowała przypadki przekazywania przez Chiny Rosji danych rozpoznania satelitarnego do ataków rakietowych na cele w Ukrainie, a w szczególności na obiekty zagranicznych inwestorów - powiedział agencji Ukrinform przedstawiciel SZRU Ołeh Aleksandrow.

Wystrzelenie chińskiej konstelacji czterech satelitów Internetu Rzeczy (IoT) na orbitę okołoziemskąHan Jiajun / VCGGetty Images

- Są fakty świadczące o wysokim poziomie współpracy Rosji i Chin w prowadzeniu satelitarnego rozpoznania terytorium Ukrainy w celu identyfikacji i dodatkowego rozpoznania strategicznych obiektów do zniszczenia. Przy tym, jak widzieliśmy w ostatnich miesiącach, obiekty te mogą należeć do zagranicznych inwestorów - podkreślił Ołeh Aleksandrow z ukraińskiego wywiadu.

SZRU odmówił ujawnienia szczegółów na temat obiektów w Ukrainie, które zostały zaatakowane przy użyciu danych z chińskiego rozpoznania satelitarnego.

    Wojna na Ukrainie. SZRU: Wysoki poziom współpracy Chin z Rosją

    21 sierpnia w wyniku ataku rakietowego Rosji został zniszczony amerykański zakład elektroniczny Flex w mieście Mukaczewo położonym na zachodzie Ukrainy w obwodzie zakarpackim.

    Władze Chin deklarują neutralną postawę wobec rozpętanej przez Rosję pełnoskalowej wojny przeciw Ukrainie, a rosyjską inwazję nazywają "kryzysem" w tym kraju. Jednocześnie w ciągu ostatnich trzech lat doszło do zacieśnienia współpracy między Pekinem a Moskwą w wielu dziedzinach, m.in. wojskowości. Chiny wydają też miliardy dolarów na zakup rosyjskiej ropy.

