Wojna w Ukrainie

Wojna w Ukrainie

Celują w magazyny z lekami i żywnością. Rosyjski terror w Ukrainie

Maria Literacka

Maria Literacka

Statek na Morzu Czarnym, magazyny z lekami i żywnością w obwodzie odeskim, stacje benzynowe w Kijowie - Rosja przeprowadza kolejne uderzenia na Ukrainę, celując w infrastrukturę cywilną. Strażacy walczą z pożarami. Zginęły co najmniej dwie osoby.

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Strażak z obwodu odeskiego gasi pożar wywołany rosyjskim atakiem, trzymając wąż strażacki przed płomieniami.
Strażacy z obwodu odeskiego walczą ze skutkami rosyjskich atakówFacebook/Główny Zarząd Państwowej Służby Ukrainy ds. Sytuacji Nadzwyczajnych w obwodzie odeskimmateriał zewnętrzny

W skrócie

  • Rosja przeprowadziła ataki na infrastrukturę cywilną w obwodzie odeskim i Kijowie, obejmujące magazyny z lekami, żywnością oraz stacje benzynowe.
  • Na Morzu Czarnym zaatakowano statek towarowy pod banderą Antigui i Barbudy, co doprowadziło do śmierci kapitana i pożaru jednostki.
  • W wyniku tych działań zginęły co najmniej dwie osoby, a służby walczyły z pożarami utrudnianymi przez alarmy przeciwlotnicze.
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Jak poinformował Ukraiński Zarząd Portów Morskich (USPA), w nocy z wtorku na środę Rosjanie zaatakowali na Morzu Czarnym statek towarowy pływający pod banderą Antigui i Barbudy.

Morze Czarne. Rosja zaatakowała statek towarowy, kapitan nie żyje

Uderzenie doprowadziło do pożaru, w związku z czym Marynarka Wojenna Ukrainy ewakuowała załogę. Kapitan statku nie przeżył.

"To kolejny akt terrorystyczny Federacji Rosyjskiej przeciwko cywilnej żegludze. Tym razem rosyjski atak pochłonął życie ukraińskiego marynarza" - czytamy we wpisie USPA zamieszczonym na platformie Telegram.

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Jak podkreślił zarząd, "świat musi zobaczyć i właściwie ocenić celowy terror Rosji przeciwko cywilnej żegludze i ludziom, którzy zapewniają funkcjonowanie szlaków morskich".

Ataki Rosji w obwodzie odeskim. Kolejne uderzenia w infrastrukturę cywilną

W ciągu ostatniej doby Rosja przeprowadziła w obwodzie odeskim wiele uderzeń na różnego rodzaju magazyny.

Jak poinformowała Państwowa Służba Ukrainy ds. Sytuacji Nadzwyczajnych działająca w tym regionie, wskutek jednego z takich ataków wybuchł rozległy pożar. "Akcję gaśniczą utrudniały powtarzające się alarmy przeciwlotnicze" - wskazano we wpisie.

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Z kolei szef gubernator obwodu odeskiego Ołeh Kiper za pośrednictwem Telegrama poinformował, że dwukrotnie zaatakowano magazyny leków, artykułów gospodarstwa domowego oraz żywności.

Tymczasem Reuters donosi, że w środę nad ranem celem agresora ponownie padł Kijów. Drony odrzutowe zaatakowały między innymi dwie stacje benzynowe. Zginęła jedna osoba, a siedem zostało rannych.

Agencja zauważa, że uderzenia przeprowadzono kilka godzin po spotkaniu prezydenta Wołodymyra Zełenskiego z prezydentem USA Donaldem Trumpem.

Źródła: Ukraiński Zarząd Portów Morskich (USPA), Interfax-Ukraina, Reuters, Ukrainska Prawda, Telegram

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