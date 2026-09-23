W skrócie Rosja przeprowadziła ataki na infrastrukturę cywilną w obwodzie odeskim i Kijowie, obejmujące magazyny z lekami, żywnością oraz stacje benzynowe.

Na Morzu Czarnym zaatakowano statek towarowy pod banderą Antigui i Barbudy, co doprowadziło do śmierci kapitana i pożaru jednostki.

W wyniku tych działań zginęły co najmniej dwie osoby, a służby walczyły z pożarami utrudnianymi przez alarmy przeciwlotnicze.

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Jak poinformował Ukraiński Zarząd Portów Morskich (USPA), w nocy z wtorku na środę Rosjanie zaatakowali na Morzu Czarnym statek towarowy pływający pod banderą Antigui i Barbudy.

Morze Czarne. Rosja zaatakowała statek towarowy, kapitan nie żyje

Uderzenie doprowadziło do pożaru, w związku z czym Marynarka Wojenna Ukrainy ewakuowała załogę. Kapitan statku nie przeżył.

"To kolejny akt terrorystyczny Federacji Rosyjskiej przeciwko cywilnej żegludze. Tym razem rosyjski atak pochłonął życie ukraińskiego marynarza" - czytamy we wpisie USPA zamieszczonym na platformie Telegram.

Jak podkreślił zarząd, "świat musi zobaczyć i właściwie ocenić celowy terror Rosji przeciwko cywilnej żegludze i ludziom, którzy zapewniają funkcjonowanie szlaków morskich".

Ataki Rosji w obwodzie odeskim. Kolejne uderzenia w infrastrukturę cywilną

W ciągu ostatniej doby Rosja przeprowadziła w obwodzie odeskim wiele uderzeń na różnego rodzaju magazyny.

Jak poinformowała Państwowa Służba Ukrainy ds. Sytuacji Nadzwyczajnych działająca w tym regionie, wskutek jednego z takich ataków wybuchł rozległy pożar. "Akcję gaśniczą utrudniały powtarzające się alarmy przeciwlotnicze" - wskazano we wpisie.

Z kolei szef gubernator obwodu odeskiego Ołeh Kiper za pośrednictwem Telegrama poinformował, że dwukrotnie zaatakowano magazyny leków, artykułów gospodarstwa domowego oraz żywności.

Tymczasem Reuters donosi, że w środę nad ranem celem agresora ponownie padł Kijów. Drony odrzutowe zaatakowały między innymi dwie stacje benzynowe. Zginęła jedna osoba, a siedem zostało rannych.

Agencja zauważa, że uderzenia przeprowadzono kilka godzin po spotkaniu prezydenta Wołodymyra Zełenskiego z prezydentem USA Donaldem Trumpem.

Źródła: Ukraiński Zarząd Portów Morskich (USPA), Interfax-Ukraina, Reuters, Ukrainska Prawda, Telegram



