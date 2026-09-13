W skrócie Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski oświadczył, że rosyjskie drony celowo zniszczyły lokomotywę i stację paliw przy polsko-ukraińskiej granicy.

Według Zełenskiego w ostatnim tygodniu Rosja wystrzeliła około 2,1 tysiąca dronów, 1,7 tysiąca bomb kierowanych i 78 pocisków różnego typu przeciwko Ukrainie.

Prezydent Ukrainy podkreślił, że te ataki były wymierzone w infrastrukturę energetyczną, kolejową, firmy oraz budynki mieszkalne, a działania ratownicze trwają w wielu zachodnich regionach kraju.

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"Ubiegłej nocy i dzisiejszego poranka zaatakowano obiekty energetyczne, infrastrukturę kolejową, firmy i zwykłe budynki mieszkalne. Odessa została zaatakowana pociskami i dronami. Działania ratownicze trwają w wielu zachodnich regionach, po nocnych atakach" - przekazał Wołodymyr Zełenski.

"W szczególności niezbędne działania mają miejsce w pobliżu polsko-ukraińskiej granicy na Wołyniu, gdzie Rosjanie w ataku dronów celowo zniszczyli lokomotywę i stację paliw" - dodał prezydent Ukrainy.

"Ukraińscy mężczyźni i kobiety walczą codziennie i oddają swoje życia dokładnie po to, żeby do takich uderzeń nie dochodziło dalej w Europie, i by agresja się nie rozprzestrzeniała" - zaznaczył.

Wojna na Ukrainie. Zełenski podsumował ostatnie rosyjskie ataki

Ukraiński prezydent przekazał również informacje na temat wszystkich rosyjskich ataków, które miały miejsce w ostatnim czasie.

"Tylko w tym tygodniu Rosja wystrzeliła ok. 2,1 tys. dronów przeciwko Ukrainie. Znaczna część z nich to odrzutowe shahedy, które Rosjanie wykorzystują, by próbować zniszczyć gospodarkę i życie ludzkie" - napisał.

Zełenski poinformował, że Rosjanie wystrzelili w tym czasie również niemal 1,7 tys. bomb kierowanych oraz 78 pocisków różnego typu. "Rosyjski terroryzm jest powszechnym zagrożeniem dla wielu, ale zdecydowanie może i musi być on pokonany w Ukrainie" - stwierdził.

"Dziękuję wszystkim, którzy przyczyniają się do ochrony ukraińskiego nieba i wspierania naszych obywateli" - dodał.



