Wojna w Ukrainie

Wojna w Ukrainie

"Celowe uderzenie". Zełenski grzmi po ataku przy granicy z Polską

Krzysztof Ryncarz

Oprac.: Krzysztof Ryncarz

Rosjanie celowo zniszczyli lokomotywę i stację paliw przy granicy polsko-ukraińskiej - stwierdził prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Do ataków rosyjskich dronów tuż przy granicy, w związku z czym Polska poderwała myśliwce, a mieszkańcy przygranicznych województw otrzymali alerty RCB.

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Wołodymyr Zełenski w czarnej koszuli, z mikrofonem i słuchawką w uchu, siedzi podczas wystąpienia.
Prezydent Ukrainy Wołodymyr ZełenskiYuliia Ovsiannikova/Ukrinform/NurPhotoGetty Images

W skrócie

  • Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski oświadczył, że rosyjskie drony celowo zniszczyły lokomotywę i stację paliw przy polsko-ukraińskiej granicy.
  • Według Zełenskiego w ostatnim tygodniu Rosja wystrzeliła około 2,1 tysiąca dronów, 1,7 tysiąca bomb kierowanych i 78 pocisków różnego typu przeciwko Ukrainie.
  • Prezydent Ukrainy podkreślił, że te ataki były wymierzone w infrastrukturę energetyczną, kolejową, firmy oraz budynki mieszkalne, a działania ratownicze trwają w wielu zachodnich regionach kraju.
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"Ubiegłej nocy i dzisiejszego poranka zaatakowano obiekty energetyczne, infrastrukturę kolejową, firmy i zwykłe budynki mieszkalne. Odessa została zaatakowana pociskami i dronami. Działania ratownicze trwają w wielu zachodnich regionach, po nocnych atakach" - przekazał Wołodymyr Zełenski.

"W szczególności niezbędne działania mają miejsce w pobliżu polsko-ukraińskiej granicy na Wołyniu, gdzie Rosjanie w ataku dronów celowo zniszczyli lokomotywę i stację paliw" - dodał prezydent Ukrainy.

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"Ukraińscy mężczyźni i kobiety walczą codziennie i oddają swoje życia dokładnie po to, żeby do takich uderzeń nie dochodziło dalej w Europie, i by agresja się nie rozprzestrzeniała" - zaznaczył.

Wojna na Ukrainie. Zełenski podsumował ostatnie rosyjskie ataki

Ukraiński prezydent przekazał również informacje na temat wszystkich rosyjskich ataków, które miały miejsce w ostatnim czasie.

"Tylko w tym tygodniu Rosja wystrzeliła ok. 2,1 tys. dronów przeciwko Ukrainie. Znaczna część z nich to odrzutowe shahedy, które Rosjanie wykorzystują, by próbować zniszczyć gospodarkę i życie ludzkie" - napisał.

Zełenski poinformował, że Rosjanie wystrzelili w tym czasie również niemal 1,7 tys. bomb kierowanych oraz 78 pocisków różnego typu. "Rosyjski terroryzm jest powszechnym zagrożeniem dla wielu, ale zdecydowanie może i musi być on pokonany w Ukrainie" - stwierdził.

"Dziękuję wszystkim, którzy przyczyniają się do ochrony ukraińskiego nieba i wspierania naszych obywateli" - dodał.

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