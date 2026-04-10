W skrócie Ukraińskie wojsko przeprowadziło nocny atak na dwie platformy wiertnicze rosyjskiej spółki Łukoil na Morzu Kaspijskim, uszkadzając platformę na polu Graifera i Korczagina.

Rosyjski resort obrony poinformował o przechwyceniu i zniszczeniu dziewięciu ukraińskich bezzałogowców nad Morzem Kaspijskim.

Według agencji Reutera, dotychczasowe ukraińskie ataki zmniejszyły możliwości eksportowe rosyjskiej ropy o 1 mln baryłek dziennie.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Celne uderzenie wojsk Ukrainy miało miejsce w nocy z 9 na 10 kwietnia na terytorium Rosji.

Jak przekazał Ukrinform, powołując się na Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy, Kijów zaatakował dwie rosyjskie platformy wiertnicze na szelfie Morza Kaspijskiego.

Według wstępnych informacji straty poniosła stacjonarna lodoodporna platforma (LSP-2) na platformie wiertniczej na polu Graifera oraz stacjonarna lodoodporna platforma (LSP-1) na polu Jurija Korczagina.

Rozwiń

Ukraina uderzyła w czuły punkt Rosji. Uszkodzone platformy wiertnicze

Wymienione platformy znajdują się w północnej części Morza Kaspijskiego, prawie tysiąc kilometrów od linii frontu. Szczególną rolę odgrywają one dla rosyjskiej armii, którą regularnie zaopatrują w paliwo.

Rosyjski resort obrony poinformował z kolei, że przechwycił i zniszczył dziewięć ukraińskich bezzałogowców nad Morzem Kaspijskim.

Nocny atak Ukrainy wpisuje się w nową strategię wojsk Wołodymyra Zełenskiego, która zakłada eliminowanie kluczowej dla wroga infrastruktury, zaopatrującej armię Federacji Rosyjskiej w surowce energetyczne.

Nowa strategia Kijowa. Zełenski chce odciąć Putina od surowców

Jednym z głównych celów operacji jest odcięcie Moskwy od źródeł zasobów w obliczu globalnego kryzysu paliwowego spowodowanego wojną na Bliskim Wschodzie, z którego Władimir Putin do tej pory czerpał największe korzyści.

W związku z tym w ostatnich tygodniach Ukraina zwiększyła intensywność i częstotliwość ataków wymierzonych w kluczowe rosyjskie porty i kompleksy naftowe.

Do jednego z najbardziej spektakularnych ataków doszło w porcie Ust-Ługa w obwodzie leningradzkim, gdzie uszkodzeniu uległ kluczowy rosyjski terminal.

Sztab Generalny Wojsk Ukrainy oznajmił też, że doszło do uszkodzenia rosyjskich obiektów infrastruktury transportowej i rafinerii ropy naftowej w porcie Transnieft-Port Primorsk.

Według przewidywań agencji Reutera, która powołuje się na branżowe źródła, Rosja już wkrótce będzie musiała zmierzyć się z ograniczeniem wydobycia ropy. Dotychczasowe ukraińskie ataki na infrastrukturę portową, rurociągi i rafinerie zmniejszyły możliwości eksportowe Moskwy o 1 mln baryłek dziennie, czyli o jedną piątą.

Źródła: Reuters, Ukrinform, Ukrainska Prawda

