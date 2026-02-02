W skrócie Ukraina przeprowadziła nocny atak dronami na rosyjskie regiony przygraniczne.

W Starym Oskolu w obwodzie biełgorodzkim śmierć poniosły dwie osoby w wyniku pożaru wywołanego przez drona.

Zapowiedziano dalsze rozmowy trójstronne w sprawie zawieszenia wojny z udziałem Ukrainy, Rosji i USA.

W nocy z niedzieli na poniedziałek Ukraina posłała drony przeciwko Rosji. Według rosyjskiego ministerstwa obrony doszło do zestrzelenia 31 bezzałogowców.

Kijów skierował drony w kierunku przygranicznych obszarów wroga. Chodzi o obwody: biełgorodzki, rostowski, astrachański, briański, kurski oraz Kraj Krasnodarski.

W mieście Stary Oskol w obwodzie biełgorodzkim zginęły dwie osoby - przekazał w poniedziałek rano gubernator Wiaczesław Gładkow.

Atak Ukrainy na zachodzie Rosji. Są ofiary

Gładkow zdradził, że ukraiński dron wywołał pożar prywatnego domu, a w konsekwencji jego zawalenie. W gruzach odnaleziono ciała zmarłych.

Szef władz obwodu poinformował, że ukraińskie bezzałogowce wybiły okna dziesiątek mieszkań w trzech blokach mieszkalnych.

"Trwa obchód od drzwi do drzwi. Służby ratunkowe są na miejscu" - przekazał gubernator obwodu biełgorodzkiego na Telegramie.

Negocjacje pokojowe w Abu Zabi. Nowy komunikat Zełenskiego

Wzajemne ataki Rosji i Ukrainy nie ustają. W niedzielę Wołodymyr Zełenski poinformował, że 4 i 5 lutego będą kontynuowane rozmowy trójstronne z USA w sprawie zawieszenia wojny.

Donald Trump mówił w piątek, że Kijów i Moskwa są bliżej porozumienia, ale nie podał żadnych szczegółów. Dla Ukrainy "czerwoną linię" stanowi kwestia ewentualnych strat terytorialnych.

Chodzi o status Donbasu. Rosja chce przejąć kontrolę nad tym strategicznym regionem, ale część jego obszaru nadal pozostaje pod kontrolą Ukrainy.

