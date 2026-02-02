Wojna w Ukrainie
Celny atak Ukrainy na zachodzie Rosji. Gubernator informuje o ofiarach

Dawid Szczyrbowski

Ukraina zaatakowała dronami przygraniczne regiony Rosji. W obwodzie biełgorodzkim w pożarze domu zginęły dwie osoby, a ich ciała znaleziono w gruzach - przekazał gubernator Wiaczesław Gładkow. Na miejscu działają służby ratunkowe, a bilans poszkodowanych nie jest ostateczny.

Płonący dom otoczony gęstym dymem, ogień widać na dachu i górnych partiach budynku; na pierwszym planie zaparkowany samochód częściowo pokryty śniegiem, nocna sceneria podkreśla dramatyzm sytuacji.
Rosja. Wielki pożar w obwodzie biełgorodzkim. Gubernator informuje o ofiarachWiaczesław GładkowTelegram

W skrócie

  • Ukraina przeprowadziła nocny atak dronami na rosyjskie regiony przygraniczne.
  • W Starym Oskolu w obwodzie biełgorodzkim śmierć poniosły dwie osoby w wyniku pożaru wywołanego przez drona.
  • Zapowiedziano dalsze rozmowy trójstronne w sprawie zawieszenia wojny z udziałem Ukrainy, Rosji i USA.
W nocy z niedzieli na poniedziałek Ukraina posłała drony przeciwko Rosji. Według rosyjskiego ministerstwa obrony doszło do zestrzelenia 31 bezzałogowców.

Kijów skierował drony w kierunku przygranicznych obszarów wroga. Chodzi o obwody: biełgorodzki, rostowski, astrachański, briański, kurski oraz Kraj Krasnodarski.

W mieście Stary Oskol w obwodzie biełgorodzkim zginęły dwie osoby - przekazał w poniedziałek rano gubernator Wiaczesław Gładkow.

Atak Ukrainy na zachodzie Rosji. Są ofiary

Gładkow zdradził, że ukraiński dron wywołał pożar prywatnego domu, a w konsekwencji jego zawalenie. W gruzach odnaleziono ciała zmarłych.

Szef władz obwodu poinformował, że ukraińskie bezzałogowce wybiły okna dziesiątek mieszkań w trzech blokach mieszkalnych.

"Trwa obchód od drzwi do drzwi. Służby ratunkowe są na miejscu" - przekazał gubernator obwodu biełgorodzkiego na Telegramie.

    Wzajemne ataki Rosji i Ukrainy nie ustają. W niedzielę Wołodymyr Zełenski poinformował, że 4 i 5 lutego będą kontynuowane rozmowy trójstronne z USA w sprawie zawieszenia wojny.

    Donald Trump mówił w piątek, że Kijów i Moskwa są bliżej porozumienia, ale nie podał żadnych szczegółów. Dla Ukrainy "czerwoną linię" stanowi kwestia ewentualnych strat terytorialnych.

    Chodzi o status Donbasu. Rosja chce przejąć kontrolę nad tym strategicznym regionem, ale część jego obszaru nadal pozostaje pod kontrolą Ukrainy.

    Źródło: Meduza

