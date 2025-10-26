W skrócie Ukraińskie drony zaatakowały zaporę na zbiorniku Biełgorodzkim, co spowodowało poważne uszkodzenia i spadek poziomu wody.

W wyniku ataku zalane zostały rosyjskie pozycje wojskowe w rejonie przygranicznym, a część oddziałów została odcięta od reszty sił.

Mimo że zbiornik jest niewielki, lokalne skutki dla rosyjskich wojsk mogą być znaczące, a mieszkańcy okolicy zostali wezwani do ewakuacji.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Dowódca ukraińskich Sił Systemów Bezzałogowych Robert "Madiar" Browdi potwierdził, że ukraińskie drony zaatakowały zaporę na zbiorniku Biełgorodzkim w Federacji Rosyjskiej.

Jak poinformował w mediach społecznościowych, operacja doprowadziła do uszkodzenia konstrukcji i spadku poziomu wody w zbiorniku o około metr, a jej skutki już odczuwają rosyjskie wojska w rejonie przygranicznym.

Drony uderzyły w zaporę w Rosji. Woda wypływa niekontrolowanie

Według relacji Browdiego atak przeprowadzili piloci Sił Bezzałogowych Systemów Sił Zbrojnych Ukrainy. Operacja, przeprowadzona przez tzw. "Ptaki" z 1. Samodzielnego Centrum Sił Systemów Bezzałogowych, miała nietypowy kryptonim "Tama, trzymajcie się, na wszelki wypadek!".

W jej wyniku doszło do uszkodzenia śluzy, co doprowadziło do niekontrolowanego wypływu wody ze zbiornika. Ukraińskie i rosyjskie kanały opublikowały nagrania pokazujące silny przepływ wody przez zniszczoną część zapory.

Zgodnie z doniesieniami poziom wody w zbiorniku Biełgorodzkim spadł o co najmniej metr, a jego linia brzegowa cofnęła się o kilka metrów.

Atak na zbiornik Biełgorodzki. Rosyjskie pozycje pod wodą

Skutki ataku są już widoczne w dole rzeki Doniec. Jak informują analitycy cytowani przez ukraińskie media, wzrost poziomu wody w dolnym biegu rzeki spowodował zalanie części rosyjskich pozycji w rejonie woczańskim w obwodzie charkowskim.

Ponadto część oddziałów została odcięta od reszty sił, co utrudnia im obronę. "Jednostki 128., 116., 68. i 136. rosyjskiej brygady, rozmieszczone wzdłuż koryta rzeki, już biją na alarm i proszą dowództwo o podjęcie działań. Podtopieniu może ulec również duża ilość sprzętu wojskowego" - przekazali analitycy OSINT Exilenova+.

Z kolei gubernator obwodu biełgorodzkiego Wiaczesław Gładkow potwierdził, że zapora została uszkodzona, dlatego wezwał mieszkańców okolicznych miejscowości do dobrowolnej ewakuacji.

Wojna w Ukrainie. Atak na zbiornik Biełgorodzki

Eksperci podkreślają, że zbiornik Biełgorodzki jest znacznie mniejszy niż zniszczony w 2023 roku zbiornik Kachowski - ma nawet 200 razy mniejszą pojemność, dlatego skutki zniszczenia zapory nie będą miały tak szerokiej skali. Niemniej konsekwencje widoczne lokalnie - zwłaszcza dla rosyjskich jednostek w rejonie Wowczańska - mogą być znaczące.

Rejon Wowczańska, położony w północnej części obwodu charkowskiego, pozostaje jednym z najbardziej zapalnych odcinków frontu. Jak przekazał rzecznik 48. Samodzielnej Brygady Artylerii Bohdan Petrenko rosyjskie wojska prowadzą tam intensywne szturmy zarówno na miasto, jak i jego zachodnie obrzeża, próbując przekroczyć Doniec i zająć okoliczne lasy.

Ukraińskie dowództwo podkreśla, że ataki na infrastrukturę techniczną po stronie rosyjskiej mają charakter militarny i są wymierzone w pozycje okupantów, a nie w ludność cywilną.

Źródło: Unian

"Śniadanie Rymanowskiego": Konwencja zjednoczeniowa KO Polsat News