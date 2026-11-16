W skrócie Poniedziałkowy atak na Most Krymski doprowadził do poważnego uszkodzenia jednego z łuków przeprawy, co skutkowało całkowitym wstrzymaniem ruchu samochodowego.

Zdaniem eksperta Igora Łucenki zniszczenie mostu nie wystarczy do izolacji Krymu, ponieważ Rosja dysponuje alternatywnymi połączeniami lądowymi przez okupowane tereny.

Skuteczne odcięcie półwyspu wymaga według wojskowego wieloletniego planu, obejmującego stały ostrzał mostu oraz niszczenie kluczowych dróg zaopatrzeniowych wroga.

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Most Krymski to przeprawa o wyjątkowym znaczeniu, stanowi bezpośrednie połączenie między okupowanym Krymem a Rosją. Z tego względu w przeszłości kilkukrotnie padał ofiarą ataków ukraińskiej armii. Do ostatniego z nich doszło w poniedziałek rano.

W wyniku uderzenia poważnie uszkodzono jeden z łuków mostu, co doprowadziło do całkowitego zamknięcia przeprawy dla samochodów. Po obu stronach mostu szybko utworzyły się ogromne korki. Ruch udało się częściowo przywrócić dopiero późnym popołudniem, choć początkowo władze wskazywały na godz. 12.

Ukraina - Rosja. Atak na Most Krymski

Kwestię ataków na Most Krymski często podnosi się w kontekście próby potencjalnego odcięcia Krymu od dostaw z Rosji.

Igor Łucenko, wojskowy i współzałożyciel Centrum Wsparcia Wywiadu Lotniczego, w rozmowie z agencją UNIAN zauważył jednak, że osiągnięcie tego celu tylko poprzez uderzenia w przeprawę jest niemożliwe. - Same ataki, nawet zniszczenie Mostu Krymskiego, nie rozwiążą tego problemu - powiedział, wskazując na lądowe połączenie wiodące przez okupowane przez rosyjską armię terytoria.

- Potrzebujemy jasnego, długoterminowego, nawet wieloletniego planu izolacji Krymu. W przeciwnym razie to się nie uda: na pół miesiąca zablokujemy im jakieś dostawy, nie przyjedzie kilka ciężarówek z pomidorami, dotrze tylko chleb. To wszystko nic nie znaczy. Nie ma to żadnego wpływu na Rosjan - wyjaśnił.

W ocenie eksperta odcięcie Krymu może zostać osiągnięte jedynie poprzez skomplikowaną, wielowątkową operację ukraińskich sił, które systematycznie będą uderzać nie tylko na Most Krymski, ale także kluczowe drogi lądowe.

Wojna w Ukrainie. Ekspert wprost, chodzi o Krym

Łucenko ocenił, że kluczowe znaczenie wśród tras lądowych ma autostrada "Noworosja". - Dla nas najważniejsze jest przełamanie obrony przeciwlotniczej wroga nad tą drogą (...). Dopiero po wykonaniu tego zadania będzie można odciąć Krym - wyjaśnił.

Wojskowy wskazał także, co byłoby niezbędne, aby trwale uszkodzić Most Krymski. - Chodzi tu o zapewnienie stałego, nieprzerwanego ostrzału, a nie o jednorazową akcję. Możemy jednorazowo wysłać ciężarówkę, tak jak już to kiedyś zrobiliśmy. I co z tego? Po tym, nawet po potężnym wybuchu, spokojnie odbudują to miejsce - powiedział.

- Trzeba nieustannie ostrzeliwać, wtedy powiedzą: "Koniec, poddajemy się, nie będziemy tego naprawiać" - dodał.

W przeszłości Ukraina już kilkukrotnie atakowała Most Krymski: 8 października 2022 r., 17 lipca 2023 r. oraz 3 czerwca 2025 roku. Podczas tego ostatniego uderzenia SBU zdetonowała pod wodą ładunek o sile odpowiadającej 1100 kg trotylu, uszkadzając jeden z filarów głównego przęsła mostu.

Źródła: UNIAN, Ukraińska Prawda, Meduza



