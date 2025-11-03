Wojna w Ukrainie
Celne uderzenie na okupowanym Krymie. Rosyjskie radary zniszczone

Ukraińcy uderzyli i zniszczyli rosyjskie obiekty obrony przeciwlotniczej na okupowanym Krymie. Chodzi między innymi o wielofunkcyjny radar 92N6E oraz urządzenia autonomicznego systemu zasilania punktu kontroli S-400. Atak Ukrainy był wymierzony w stanowisko dowodzenia dywizjonu rakiet przeciwlotniczych.

Wojna w Ukrainie. Ukraińcy uderzają na okupowanym przez Rosję Krymie
W skrócie

  • Ukraińskie wojsko przeprowadziło skuteczny atak na rosyjskie systemy obrony przeciwlotniczej na Krymie.
  • Zniszczono m.in. radar 92N6E oraz urządzenia zasilania systemu S-400, a także inne radary wykorzystywane przez Rosjan.
  • Rosyjskie władze ograniczyły wjazd samochodów elektrycznych na most Krymski ze względów bezpieczeństwa.
O przeprowadzeniu udanej operacji poinformował Główny Zarząd Wywiadowczy Ministerstwa Obrony Ukrainy w mediach społecznościowych.

"W nocy z 1 na 2 listopada 2025 roku żołnierze Departamentu Operacji Czynnych HUR zaatakowali kolejny cenny element systemu obrony przeciwlotniczej Rosjan na Krymie" - napisano w komunikacie.

Dodano, iż w wyniku ataku na stanowisko dowodzenia dywizjonu przeciwlotniczego S-400 "Triumf", znajdujące się na pozycji bojowej, zniszczono rosyjski wielofunkcyjny radar 92N6E oraz urządzenia autonomicznego systemu zasilania punktu kontroli S-400.

"Specjaliści z HUR skutecznie trafili również w radar nadzoru lotnisk 'AORL-1AS' i radar P-18 'Terek'" - poinformowano.

    Wojna w Ukrainie. Rosja ogranicza wjazd na most Krymski

    Ze "względów bezpieczeństwa" rosyjskie władze okupacyjne postanowiły wprowadzić zakaz wjazdu samochodów elektrycznych na most Krymski. Decyzja obowiązuje od poniedziałku.

    Zakaz dotyczy pojazdów zmierzających tak na Krym, jak i chcących opuścić półwysep. Jako możliwą przyczynę wprowadzenia ograniczenia wskazuje się trudności dotyczące identyfikowania baterii pojazdów elektrycznych i hybrydowych jako źródeł napędu.

    W teorii może to pozwalać na ukrycie tam ładunków wybuchowych, co mogłoby pozwolić na uszkodzenie konstrukcji przeprawy. Most Krymski to kluczowa z punktu widzenia Moskwy konstrukcja łącząca okupowany półwysep z Rosją.

