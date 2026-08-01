Wojna w Ukrainie
Wojna w Ukrainie

Celne uderzenia Ukraińców. Zatopiona "Janina", pożary w rafineriach

Jakub Pogorzelski

Jakub Pogorzelski

Ukraińskie siły zbrojne przeprowadziły skuteczne ataki dronami w rosyjskie obiekty - potwierdził Wołodymyr Zełenski, który po raz kolejny nazwał uderzenia "sankcjami dalekiego zasięgu". Zniszczony został kontenerowiec "Janina", trafiono także w rafinerie naftowe i stacje radiolokacyjne. "Kontynuujemy wywieranie sprawiedliwego nacisku" - podsumował ukraiński prezydent.

Odsłuchaj artykuł
--:-- min
Audio generowane przez AI, może zawierać błędy
Po lewej kontenerowiec "Janina", po prawej dym unoszący się z trafionej rafinerii.
Ukraińcy skutecznie zaatakowali dronami w rosyjskie cele Exilenova+Telegram

W skrócie

  • Siły zbrojne Ukrainy przeprowadziły ataki dronami na rosyjskie obiekty, uderzając m.in. w rafinerie oraz stacje radiolokacyjne.
  • Według Służby Bezpieczeństwa Ukrainy działania te mają ograniczyć potencjał militarny przeciwnika.
  • Wołodymyr Zełenski oraz rosyjski Rosatom potwierdzili uderzenie w rosyjski kontenerowiec "Janina".
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii, otwiera się w nowym oknie

Szczegóły na temat przeprowadzonych działań przekazała Służba Bezpieczeństwa Ukrainy. "Te operacje specjalne są prowadzone w ramach realizacji zadań wyznaczonych przez prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego, mających na celu ograniczenie potencjału militarnego wroga" - zaznaczono w komunikacie.

Celne uderzenia Ukraińców. Trafione rafinerie i stacje radiolokacyjne

Ukraińskie drony zaatakowały trzy rafinerie ropy naftowej w mieście Ufa, położone ok. 1600 km od granicy z Ukrainą. Celem były przedsiębiorstwa "Basznieft-UNPZ", "Basznieft-Nowojł" i "Basznieft-Ufanieftiechim", które są częścią struktury "Basznieftu". Jak wyjaśnia SBU, tworzą one jeden z największych klastrów rafineryjnych w Rosji.

Skuteczne uderzenia bezzałogowców trafił też w cztery stacje radiolokacyjne położone w rosyjskim Kraju Krasnodarskim, wykorzystywane do wykrywania celów powietrznych.

"SBU będzie kontynuować systematyczne ataki, osłabiając możliwości wroga do prowadzenia wojny" - zapewniają ukraińskie służby.

Zobacz również:

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski
Świat

"Pierwszy raz w historii". Ukraina rusza na pomoc państwu UE

Dorota Hilger
Dorota Hilger

Wołodymyr Zełenski oprócz potwierdzenia ataków na rafinerie i stacje radiolokacyjne napisał też o zniszczeniu rosyjskiego kontenerowca "Janina" po uderzeniach Morzu Czarnym i Morzu Azowskim.

Kontenerowiec "Janina" zatopiony. Zełenski: Został wysłany na dno

"Rosyjski statek kontenerowy 'Janina', pływający pod rosyjską banderą i o ładowności ponad 100 tys. ton, również został trafiony. Dzięki precyzji naszych Sił Obronnych został wysłany na dno" - przekazał ukraiński prezydent.

Uderzenie w rosyjski statek potwierdził też dyrektor generalny Rosatomu Aleksiej Lichaczow. "Ten atak można określić wyłącznie mianem piractwa i rabunku morskiego" - przekazał.

Dodał również, że wszyscy członkowie załogi (17 osób) przeżyli, a statek miał być "spokojnym kontenerowcem, pływającym po wodach międzynarodowych", przewożącym rzekomo m.in. mrożonki i materiały budowlane.

"Kontynuujemy wywieranie sprawiedliwego nacisku. Nasz plan sankcji dalekiego zasięgu jest realizowany krok po kroku" - podsumował Zełenski.

Zobacz również:

Wojna na Ukrainie. Generałowie Rosji okłamują Putina? Nowy raport ISW
Wojna w Ukrainie

Putin okłamywany prosto w oczy? Ujawniają, co robią jego generałowie

Dorota Hilger
Dorota Hilger


"Polityczny WF": Morawiecki zabierze pieniądze PiS-owi INTERIA.PL

Najnowsze