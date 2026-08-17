Wojna w Ukrainie

Wojna w Ukrainie

"Celem całkowite zniszczenie". Ukraińskie media o nowej fazie wojny

Mateusz Balcerek

Oprac.: Mateusz Balcerek

"Ukraina i Federacja Rosyjska weszły w fazę 'wojny totalnej', której celem jest całkowite zniszczenie" - przekazał serwis The Kyiv Independent. Medium zwraca uwagę, że obie strony, nie mogąc pokonać się na polu bitwy, niszczą wzajemnie swoje gospodarki.

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Gęsty dym nad płonącym budynkiem w Kijowie, ludzie opuszczają teren, strażacy gaszą pożar po rosyjskim ataku.
Skutki rosyjskiego ataku na Kijów. Zdjęcie ilustracyjneVladyslav MusiienkoPAP

W skrócie

  • The Kyiv Independent informuje, że Ukraina i Rosja są obecnie zaangażowane w konflikt, którego celem jest całkowite zniszczenie przeciwnika.
  • Wojna przybiera charakter totalny, obejmując niszczenie gospodarki, infrastruktury cywilnej i ataki na ludność.
  • W ostatnim czasie obie strony przeprowadzają uderzenia wymierzone w zaplecze ekonomiczne przeciwnika, takie jak rafinerie, magazyny czy obiekty portowe.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii, otwiera się w nowym oknie

Agresja Rosji na Ukrainę coraz bardziej przybiera cechy "wojny totalnej", w której atakowane są nie tylko siły zbrojne, ale także gospodarka, infrastruktura cywilna i ludność wroga - pisze "The Kyiv Independent".

Autor publikacji przypomina, że obecna wojna jest już jednym z najkrwawszych konfliktów XXI wieku.

"Wojna totalna". Ekspert o nowej fazie konfliktu w Ukrainie

Jednocześnie do niedawna pojęcie "wojny totalnej" praktycznie nie było używane w odniesieniu do konfrontacji rosyjsko-ukraińskiej.

Zdaniem ekspertów, wiąże się ona z mobilizacją wszystkich zasobów państwowych i systematycznym niszczeniem nie tylko potencjału militarnego, ale także gospodarczego wroga.

"Wojna totalna jest synonimem pełnego wysiłku narodowego, kiedy wszystkie elementy potęgi narodowej są wykorzystywane w działaniach militarnych" - powiedział w wywiadzie były generał dywizji armii australijskiej Mick Ryan.

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Wojna totalna obejmuje zatem nie tylko bitwy na froncie i uderzenia na obiekty wojskowe na tyłach, ale także maksymalne zniszczenie infrastruktury cywilnej i samych fundamentów gospodarki przeciwnika. W takiej wojnie ataki stron są ograniczane dostępnymi środkami, a nie konwencjami dotyczącymi zasad prowadzenia wojny.

Rosja od początku konfliktu próbuje zniszczyć ukraińską gospodarkę

Rosja próbuje zniszczyć ukraińską gospodarkę od 2022 roku, kiedy to zaczęła systematycznie atakować ukraińską energetykę i blokować handel morski.

W 2026 roku Ukraina była w stanie wywrzeć nie mniejszą presję na rosyjskie zaplecze. W ten sposób uderzono nie tylko w rafinerie, ale także w statki cywilne i centra logistyczne Wildberries.

Wtedy Moskwa również zintensyfikowała ataki na ukraińską gospodarkę. Coraz częściej atakowane są magazyny i obiekty logistyczne dużych ukraińskich przedsiębiorstw cywilnych, a także infrastruktura portowa obwodu odeskiego.

Źródła: UNIAN, The Kyiv Independent

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