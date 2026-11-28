W skrócie Prezydent Wołodymyr Zełenski miał wydać polecenie całkowitego zniszczenia Mostu Krymskiego, co potwierdzają źródła wojskowe cytowane przez dziennik The Telegraph.

Listopadowe ataki z użyciem pocisków Neptun doprowadziły do zniszczenia centralnego przęsła drogowego oraz uszkodzenia torów kolejowych na kluczowej przeprawie.

Analitycy wskazują, że ukraińska strategia zakłada wywieranie presji na rosyjski system logistyczny, zmuszając agresora do korzystania z łatwiejszych do atakowania szlaków.

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Ukraina przygotowuje się do kolejnego uderzenia na Most Krymski, który od początku rosyjskiej inwazji stanowi jeden z najważniejszych celów ukraińskich operacji wojskowych. Według źródeł cytowanych przez brytyjski dziennik "The Telegraph" prezydent Wołodymyr Zełenski oczekuje całkowitego zniszczenia przeprawy.

"Prezydent chce, aby został całkowicie zniszczony" - przekazało gazecie jedno ze źródeł wojskowych, wskazując, że przygotowywane są następne ataki.

Most nad Cieśniną Kerczeńską łączy terytorium Rosji z okupowanym Półwyspem Krymskim. Przeprawa ma znaczenie zarówno dla transportu cywilnego, jak i rosyjskiego systemu zaopatrzenia.

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Doniesienia o planach ukraińskiego dowództwa pojawiły się po serii listopadowych ataków, które doprowadziły do zniszczenia centralnego przęsła drogowej części mostu oraz uszkodzenia torów kolejowych.

W operacjach wykorzystano między innymi ukraińskie pociski Neptun. Według Emily Ferris z brytyjskiego ośrodka analitycznego Royal United Services Institute (RUSI) była to pierwsza seria ukraińskich uderzeń, która spowodowała tak długotrwałe uszkodzenia przeprawy.

Rosja utrzymuje, że most nie służy celom wojskowym, jednak Ukraina od miesięcy prowadzi działania wymierzone w rosyjskie szlaki logistyczne na okupowanych terytoriach.

Kijów atakował również transport paliwa na Krym, a wcześniej rosyjskie linie zaopatrzeniowe przebiegające przez okupowane południe Ukrainy, w tym drogę M-14.

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Uszkodzenie Mostu Krymskiego zwiększa znaczenie lądowego korytarza transportowego biegnącego przez okupowane obszary południowej Ukrainy.

John Helin z Atlantic Council zwrócił uwagę, że działania ukraińskiej armii pokazują jej rosnące możliwości atakowania rosyjskiego zaplecza logistycznego nad Morzem Azowskim.

Ekspert podkreślił w rozmowie z agencją Reuters, cytowanej przez brytyjskie media, że najważniejszym elementem ukraińskiej strategii jest nie tylko samo niszczenie Mostu Krymskiego, lecz także wywieranie coraz większej presji na cały rosyjski system zaopatrzenia.

Z kolei Franz-Stefan Gady z Center for a New American Security ocenił, że ograniczenie przepustowości przeprawy zmusza Rosjan do kierowania większego ruchu przez inne, również atakowane przez Ukraińców szlaki.

"Większy ruch oznacza więcej celów" - stwierdził analityk.

Gady zaznaczył jednocześnie, że nagłe załamanie rosyjskiej logistyki jest mało prawdopodobne, ponieważ Moskwa wypracowała sposoby ograniczania skutków ukraińskich ataków.

Według eksperta całkowite wyłączenie Mostu Krymskiego z użytkowania miałoby największy wpływ na zaopatrzenie wojskowe i cywilne samego półwyspu. Kluczowe byłoby jednak utrzymanie jednoczesnej presji na pozostałe trasy wykorzystywane przez Rosjan.

Źródło: The Telegraph



