W skrócie Keith Kellogg stwierdził, że jeśli Ukraina przetrwa zimę, przewaga w wojnie będzie po jej stronie.

Kellogg podkreślił, że Rosja nie wygra wojny w Ukrainie i Władimir Putin próbuje zachować godność po poniesionych stratach.

Zdaniem Kellogga rosyjski przywódca osiągnął psychologiczny punkt, w którym nie potrafi odpuścić sytuacji.

Były specjalny wysłannik USA Keith Kellogg powiedział, że "jeśli Ukraina przetrwa tę zimę, przewaga w wojnie z Rosją będzie po jej stronie". Urzędnik wypowiedział te słowa podczas panelu dyskusyjnego w Domu Ukrainy w Davos.

Podczas rozmów Kellogg oznajmił, że Rosja nie wygra wojny w Ukrainie. Jak dodał, Władimir Putin, zdając sobie sprawę z ciężkich strat poniesionych przez Rosję, "próbuje wyjść z tej sytuacji z godnością".

Kellog wprost. "Jeśli Ukraina przetrwa zimę"

- Rozumiem, że to trudna zima. Rozumiem, co się dzieje w Kijowie, widzę te mroźne temperatury. Ale szczerze wierzę, że jeśli Ukraina przetrwa tę zimę - styczeń, luty - a później wejdziemy w marzec i kwiecień - przewaga będzie po waszej stronie - podkreślił Kellogg.

Według byłego wysłannika Donalda Trumpa problem tkwi w tym, że rosyjski przywódca "osiągnął już psychologicznie punkt, w którym po prostu nie potrafi odpuścić tej sytuacji". - Bo jeśli odpuści, przyzna, że wszystko, co robił było porażką - mówił urzędnik.

Kellogg: Wojna w Ukrainie coraz bliżej końca. "Ostatnie 10 metrów"

W grudniu Keith Kellogg oświadczył, że wojna w Ukrainie zbliża się do końca, ale "ostatnie 10 metrów" będzie bardzo trudne.

- Jeśli jesteś żołnierzem, zwłaszcza wojsk lądowych, marines lub piechoty, wiesz, że ostatnie 10 metrów do celu zawsze ujawnia prawdziwe tarcie wojny. Uważam, że jesteśmy na ostatnich 10 metrach do zakończenia tego konfliktu, myślę, że pozostało tylko kilka kwestii - powiedział Kellogg na grudniowym Forum Obrony Narodowej Ronalda Reagana.

Według urzędnika, aby osiągnąć ostateczny rezultat, pozostało rozwiązać dwie kwestie - dotyczące terytoriów, w szczególności Donbasu, a także obwodów chersońskiego i zaporoskiego oraz kontroli nad Zaporoską Elektrownią Jądrową.

Źródła: Europejska Prawda, Unian

