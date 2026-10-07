W skrócie Gerhard Schröder został członkiem rady nadzorczej sieci hipermarketów Globus w Rosji i odwiedził sklep tej firmy w Moskwie.

Podczas wizyty w sklepie opowiadał pracownikom o swoim wykształceniu handlowym oraz doświadczeniu w pracy sklepowej.

Niemieccy politycy i opinia publiczna krytykują nową posadę Schrödera w Rosji, określając ją jako zdradę Europy i własnego kraju.

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Były kanclerz Niemiec Gerhard Schröder, który został członkiem rady nadzorczej sieci hipermarketów Globus w Rosji, otwiera się w nowym oknie, odwiedził w środę jeden ze sklepów tej firmy w Moskwie, otwiera się w nowym oknie - donosi rosyjski serwis RBC.

W ubiegłym tygodniu walne zgromadzenie udziałowców spółki Hyperglobus mianowało Schrödera członkiem rady nadzorczej. Na nowym stanowisku ma odpowiadać za "strategiczny rozwój" sieci w Rosji.

Hyperglobus jest rosyjską spółką, którą z niemiecką siecią Globus łączą wspólni udziałowcy i marka. Firma zarządza niemieckimi hipermarketami w Rosji.

Rosja. Były kanclerz Niemiec Gerhard Schröder w moskiewskim sklepie

Schröder, przemawiając do pracowników sklepu, opowiadał, że przez trzy lata studiował handel, a także pracował w sklepie z ceramiką i szkłem.

- Dlatego rozumiem wszystkie procesy zachodzące w sklepie. Wiem, jak klienci mogą się denerwować, gdy chcą, by obsłużono ich szybciej. A mimo to trzeba zachować zimną krew, być spokojnym i pracować jak najlepiej - mówił były przywódca Niemiec.

- Bardzo się cieszę, że mogę tu być, zobaczyć ten wspaniały hipermarket, zapoznać się z wynikami waszej pracy i spotkać się z wami, moimi wspaniałymi współpracownikami - mówił Schröder.

Nowa praca Gerharda Schrödera. "Zdrada Europy i własnego kraju"

Mianowanie Schrödera na jedno z kierowniczych stanowisk w sieci hipermarketów Globus wywołało oburzenie niemieckich polityków i opinii publicznej. Poseł CDU, otwiera się w nowym oknie do Bundestagu, otwiera się w nowym oknie Roderich Kiesewetter nazwał nową pracę Schrödera w Rosji "zdradą Europy, otwiera się w nowym oknie i własnego kraju".

82-letni Gerhard Schröder był kanclerzem Niemiec w latach 1998-2005 oraz przewodniczącym SPD w latach 1999-2004. Od lat spotyka się z krytyką za przyjazne stosunki z Rosją oraz działania na rzecz tamtejszych przedsiębiorstw energetycznych.

Po wybuchu pełnoskalowej wojny z Ukrainą w 2022 roku nie zdystansował się od Kremla, otwiera się w nowym oknie. W styczniu 2026 roku opowiedział się za wznowieniem współpracy energetycznej z Moskwą i wezwał do "niedemonizowania" Rosji.



