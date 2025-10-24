Były generał bije na alarm w sprawie Rosji. "Drugi a nawet trzeci front"
- Moskwa będzie kontynuować walki w Ukrainie i być może spróbuje otworzyć drugi, a nawet trzeci front w innych częściach Europy - ostrzega emerytowany generał USA Wesley Kanne Clark. Jego zdaniem wszystkie rosyjskie sektory działają z pełną intensywnością i w trybie wojennym. Z kolei ludności wmawia się, że Kreml walczy nie tylko w Ukrainie, ale i z Zachodem oraz NATO.
W skrócie
- Generał Wesley Kanne Clark przewiduje, że Rosja nie przerwie wojny, dopóki nie uzna, że przegrywa. Ostrzega, że w trakcie kampanii wojennej może otworzyć także nowe fronty w Europie.
- Rosja wzmacnia swoje działania wojenne dzięki wsparciu technologicznemu Chin, pomocy Korei Północnej oraz irańskim dronom, tworząc szerszy sojusz.
- Kreml przygotowuje społeczeństwo do konfliktu z Zachodem, wykorzystując dezinformację i autorytarną kontrolę.
Emerytowany generał amerykańskiej armii Wesley Kanne Clark o ofensywnych planach Rosji mówił na antenie EspresoTV.
Zdaniem Clarka Rosja będzie kontynuować wojnę dopóki nie zrozumie, że ją przegrywa. - Wtedy po prostu się zatrzyma - ocenił.
- Wcześniej jednak Moskwa będzie kontynuować walki w Ukrainie i być może spróbuje otworzyć drugi, a nawet trzeci front w innych częściach Europy - dodał.
- Przemysł wojenny Rosji działa nieprzerwanie, 24 godziny na dobę, siedem dni w tygodniu, zwiększając produkcję broni. Moskwa może liczyć na technologiczne wsparcie Chin, wojska Korei Północnej i irańskie drony. W ten sposób tworzy sojusz mający na celu wzmocnienie jej działań wojennych przeciwko Ukrainie - opisywał.
Wojna w Ukrainie. Amerykański wojskowy o ofensywnych planach Rosji
- Demokratycznym rządom lub przywódcom demokratycznego państwa niezwykle trudno jest zmobilizować zasoby na wojnę, którą ktoś prowadzi w "szarej strefie" - analizował generał Wesley Kanne Clark.
Amerykański wojskowy nie ma wątpliwości, że takie działania Kremla mają na celu przygotowanie ludności do wojny z Zachodem oraz wzmacnianie gospodarki.
Według amerykańskiego generała to jedno z głównych wyzwań rosyjskiej strategii. Jak podkreślił, Kreml może działać zdecydowanie, bo dzieje się to w systemie, gdzie nie ma wyborów, demokracji ani obywateli z prawem do głosu.
- Ludność jest dezinformowana i wprowadzana w błąd. Zmuszana, by wierzyć, że Rosja prowadzi wojnę z NATO, chociaż w rzeczywistości NATO nie dąży do wojny z Moskwą - wskazał Clark.
Źródło: EspresoTV