W skrócie Prezydent Finlandii Alexander Stubb nie widzi obecnie szans na porozumienie pokojowe między Ukrainą a Rosją i twierdzi, że Władimir Putin nie jest gotowy na ustępstwa.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zadeklarował gotowość do kolejnej rundy rozmów trójstronnych z USA i Rosją, jeśli Rosja wyrazi chęć dyplomacji.

Państwa członkowskie UE zatwierdziły udzielenie Ukrainie pożyczki w wysokości 90 mld euro oraz nałożenie na Rosję 20. pakietu sankcji.

Alexander Stubb przyznał, że jego nastawienie do negocjacji pokojowych między Ukrainą a Rosją uległo zmianie i nie widzi już oznak, by Władimir Putin był gotowy na jakiekolwiek ustępstwa.

- Po prostu nie sądzę, żeby Putin zmienił zdanie. Byłem optymistą przez kilka miesięcy i pracowałem nad tym, ale ostatecznie okazało się, że to klasyczna rosyjska taktyka opóźniania - ocenił Stubb.

Gwarancje bezpieczeństwa dla Ukrainy. "Żaden inny kraj NATO nie jest w stanie tego zrobić"

Fiński przywódca pytany był następnie o kwestie gwarancji bezpieczeństwa NATO dla Ukrainy, będące ważnym elementem negocjacji.

- Uważam, że najpewniejszą gwarancją bezpieczeństwa, jaką obecnie dysponuje Ukraina, jest 800 tysięcy dobrze uzbrojonych żołnierzy i zdolność do prowadzenia nowoczesnej wojny w sposób, w jaki nie jest w stanie tego zrobić żaden inny kraj członkowski NATO - powiedział Stubb.

Prezydent Finlandii zwrócił przy tym uwagę na fakt, jak istotny dla reszty kontynentu jest opór stawiany przez Ukraińców.

- Europejczycy muszą zrozumieć, że potrzebują Ukrainy bardziej, niż Ukraina potrzebuje nas - podkreślił.

Wojna w Ukrainie. Zełenski o kolejnej rundzie rozmów

Tymczasem prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski przekazał w sobotę, że nie wyklucza kolejnej rundy rozmów trójstronnych z USA i Rosją o zakończeniu wojny. Wskazał także miejsce.

- Mieliśmy takie rozmowy w Turcji, mieliśmy takie rozmowy z naszymi amerykańskimi partnerami w Szwajcarii. Oczywiście jesteśmy gotowi do najbliższych rozmów w Azerbejdżanie, jeśli Rosja będzie gotowa do dyplomacji - powiedział Zełenski.

Ukraiński przywódca dodał, że "dla Ukrainy bardzo ważne jest, aby Rosja znalazła w sobie siłę, by zakończyć tę niesprawiedliwą wojnę". - Oczywiście wysoko cenimy rolę naszych partnerów w mediacji tego procesu - podkreślił.

Po poprzednich rundach rozmów pokojowych - w Genewie w Szwajcarii i wcześniejszych w Abu Zabi - agencja Interfax-Ukraina przekazała na początku marca, że kolejne spotkanie ma być odroczone "na czas nieokreślony".

Jednocześnie ambasadorowie krajów UE osiągnęli wstępne porozumienie w sprawie udzielenia Ukrainie pożyczki w wysokości 90 mld euro oraz nałożenia na Rosję 20. pakietu sankcji. W czwartek decyzję tę zatwierdziły rządy państw członkowskich w procedurze pisemnej.

Źródło: Unian

