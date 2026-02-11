Jak wynika z reportażu opublikowanego przez magazyn The Atlantic, ukraińscy inżynierowie opracowali prototyp systemu laserowego o nazwie Sunray.

Urządzenie to, mimo kompaktowych rozmiarów pozwalających na transport w bagażniku samochodu, wykazuje wysoką skuteczność w niszczeniu celów powietrznych na dystansie kilkuset metrów.

Wojna w Ukrainie. Nowoczesny system Sunray

W przeciwieństwie do filmowych wyobrażeń, ukraiński laser nie emituje widzialnej wiązki światła ani nie wydaje dźwięku. Urządzenie, przypominające amatorski teleskop wyposażony w zestaw kamer, automatycznie śledzi cel.

Po namierzeniu i wydaniu komendy przez operatora, wiązka energii w ciągu kilku sekund doprowadza do zapłonu drona w locie.

System Sunray powstawał przez około dwa lata przy nakładach rzędu kilku milionów dolarów. Ukraińscy producenci planują oferować gotowy produkt w cenie kilkuset tysięcy dolarów, co czyni go znacznie tańszym odpowiednikiem amerykańskich systemów, takich jak Helios firmy Lockheed Martin.

Paweł Jelizarow, zastępca dowódcy Sił Powietrznych, podkreśla, że tempo prac i niższe koszty wynikają z konieczności przetrwania, która mobilizuje ukraiński przemysł do szybszego działania.

Ukraina. Masowa produkcja dronów przechwytujących

Kolejnym filarem ukraińskiej obrony jest dron przechwytujący P1-Sun. Dzięki zastosowaniu technologii druku 3D, maszyna ta trafiła już do masowej produkcji.

Według dostępnych danych systemy te zostały już wykorzystane do zneutralizowania ponad 1000 celów, w tym ok. 700 dronów typu Shahed.

Plan zakłada, że do końca bieżącego roku systemy P1-Sun zostaną rozmieszczone w całym kraju. Będą one zintegrowane z siecią radarową, co pozwoli na natychmiastowy start i przechwycenie zagrożenia w momencie jego wykrycia.

Dzięki temu Ukraina ma nadzieję zneutralizować roje rosyjskich dronów, które atakują ludność cywilną i niszczą infrastrukturę energetyczną.

Wielowarstwowa kopuła na ukraińskim niebie

Jak podkreślają eksperci, budowana "kopuła antydronowa" ma być systemem kompleksowym. Poza laserami i dronami przechwytującymi, w jej skład wejdą również klony rosyjskich pocisków wykonane z lekkiego włókna węglowego oraz lądowe roboty kołowe uzbrojone w wieżyczki z karabinami maszynowymi.

Głównym priorytetem tych działań jest zapewnienie bezpieczeństwa wojskom na linii frontu, zabezpieczenie szlaków logistycznych oraz ochrona cywilów zamieszkujących strefę przyfrontową.

Zastosowanie nowoczesnych technologii ma pozwolić na stworzenie taniej i skutecznej bariery zdolnej do odparcia zmasowanych ataków bezzałogowców.

