Wojna w Ukrainie
Wojna w Ukrainie

Budują "kopułę antydronową". Bariera ma być odpowiedzią na rosyjską taktykę

Marcin Jan Orłowski

Marcin Jan Orłowski

Ukraina przyspiesza prace nad zaawansowanymi systemami obrony przeciwlotniczej, które mają stworzyć skuteczną barierę dla rosyjskich bezzałogowców. W arsenale nowej "kopuły antydronowej" znajdują się nie tylko drony przechwytujące produkowane seryjnie na drukarkach 3D, ale także nowoczesna broń laserowa montowana na samochodach terenowych.

Żołnierz w zimowym umundurowaniu obsługujący dużego drona, obok ciężki sprzęt artyleryjski na tle zaśnieżonego krajobrazu z drzewami.
Ukraińcy budują kopułę antydronowąSztab Generalny ZSUdomena publiczna

Jak wynika z reportażu opublikowanego przez magazyn The Atlantic, ukraińscy inżynierowie opracowali prototyp systemu laserowego o nazwie Sunray.

Urządzenie to, mimo kompaktowych rozmiarów pozwalających na transport w bagażniku samochodu, wykazuje wysoką skuteczność w niszczeniu celów powietrznych na dystansie kilkuset metrów.

Wojna w Ukrainie. Nowoczesny system Sunray

W przeciwieństwie do filmowych wyobrażeń, ukraiński laser nie emituje widzialnej wiązki światła ani nie wydaje dźwięku. Urządzenie, przypominające amatorski teleskop wyposażony w zestaw kamer, automatycznie śledzi cel.

Zobacz również:

Geran-5. Czym jest nowa broń Rosji? HUR ujawnia
Wojna w Ukrainie

Rosjanie uderzyli nową bronią. Bez pomocy z zewnątrz byłoby to niemożliwe

Paweł Basiak
Paweł Basiak

    Po namierzeniu i wydaniu komendy przez operatora, wiązka energii w ciągu kilku sekund doprowadza do zapłonu drona w locie.

    System Sunray powstawał przez około dwa lata przy nakładach rzędu kilku milionów dolarów. Ukraińscy producenci planują oferować gotowy produkt w cenie kilkuset tysięcy dolarów, co czyni go znacznie tańszym odpowiednikiem amerykańskich systemów, takich jak Helios firmy Lockheed Martin.

    Paweł Jelizarow, zastępca dowódcy Sił Powietrznych, podkreśla, że tempo prac i niższe koszty wynikają z konieczności przetrwania, która mobilizuje ukraiński przemysł do szybszego działania.

    Ukraina. Masowa produkcja dronów przechwytujących

    Kolejnym filarem ukraińskiej obrony jest dron przechwytujący P1-Sun. Dzięki zastosowaniu technologii druku 3D, maszyna ta trafiła już do masowej produkcji.

    Według dostępnych danych systemy te zostały już wykorzystane do zneutralizowania ponad 1000 celów, w tym ok. 700 dronów typu Shahed.

    Plan zakłada, że do końca bieżącego roku systemy P1-Sun zostaną rozmieszczone w całym kraju. Będą one zintegrowane z siecią radarową, co pozwoli na natychmiastowy start i przechwycenie zagrożenia w momencie jego wykrycia.

    Dzięki temu Ukraina ma nadzieję zneutralizować roje rosyjskich dronów, które atakują ludność cywilną i niszczą infrastrukturę energetyczną.

    Wielowarstwowa kopuła na ukraińskim niebie

    Jak podkreślają eksperci, budowana "kopuła antydronowa" ma być systemem kompleksowym. Poza laserami i dronami przechwytującymi, w jej skład wejdą również klony rosyjskich pocisków wykonane z lekkiego włókna węglowego oraz lądowe roboty kołowe uzbrojone w wieżyczki z karabinami maszynowymi.

    Głównym priorytetem tych działań jest zapewnienie bezpieczeństwa wojskom na linii frontu, zabezpieczenie szlaków logistycznych oraz ochrona cywilów zamieszkujących strefę przyfrontową.

    Zastosowanie nowoczesnych technologii ma pozwolić na stworzenie taniej i skutecznej bariery zdolnej do odparcia zmasowanych ataków bezzałogowców.

    Zobacz również:

    Rosja testuje nowy system
    Wojna w Ukrainie

    Rosja zmienia oblicze wojny. Rozpoczęły się testy nowego systemu

    Patryk Idziak
    Patryk Idziak
    "To jest szkodliwa postać". Wiceminister o zaproszeniu jednego z polityków na RBNPolsat NewsPolsat News

    Najnowsze