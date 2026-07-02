W skrócie Ukraińskie siły zaatakowały rafinerię Łukoilu w Kstowie, most kolejowy i magazyn dronów na terenie Rosji.

Według ukraińskiego Sztabu Generalnego uszkodzona została instalacja AVT-6 w rafinerii oraz punkt dowodzenia w obwodzie charkowskim.

Nocą miało też dojść do pożarów i trafień w obiekty energetyczne oraz paliwowe na Krymie, między innymi w Teodozji i na górze Tepe-Oba.

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Strategiczne dla Rosji punkty zostały zaatakowane w nocy ze środy na czwartek. Według komunikatu Sił Obrony Ukrainy uderzono przede wszystkim na rafinerię w Kstowie (obwód niżnonowogrodzki), należącą do rosyjskiego giganta paliwowego Łukoil.

Wskutek trafienia zakład przetwórstwa ropy naftowej stanął w płomieniach. Nie ma informacji o poszkodowanych. Jak wynika ze wstępnych ustaleń, zniszczeniu uległa instalacja pierwotnej przeróbki ropy AVT-6.

Trafienia w Rosji. Ukraina zaatakowała strategiczne obiekty

Rafineria Łukoilu w Kstowie jest jednym z największych takich obiektów w całej Rosji, a jednocześnie największych zakładem pracy w mieście. Jej szacunkowa zdolność przerobowa wynosi około 17 mln ton ropy rocznie - wyjaśniono w komunikacie ukraińskiego Sztabu Generalnego na Telegramie.

Minionej nocy Ukraińcom udało się jeszcze trafić rosyjski magazyn dronów w rejonie Kamjanki w obwodzie zaporoskim oraz most kolejowy na rzece Doniec Siewierski w rejonie Stanicy Ługańskiej (obwód Ługański), który jest wykorzystywany przez Rosjan do transportu wojskowego.

Ponadto w rejonie Wilszanej w obwodzie charkowskim ostrzelano rosyjski punkt dowodzenia i obserwacji. Sztab Generalny SZ Ukrainy zapowiedział kolejne ataki.

Wybuchy na Krymie. Niespokojna noc za mieszkańcami

Agencja informacyjna Ukrinform poinformowała natomiast o nocnych pożarach na Krymie, powołując się na materiały udostępniane w mediach społecznościowych.

"Na zachodzie Krymu w nocy zapaliła się stacja elektroenergetyczna PS 220 kV 'Donuzław'... Prawdopodobnie doszło do uderzenia" - podał "Krymski Wiatr" na Telegramie. Pożar miał się pojawił również na stacji "Mitiajewo" w rejonie sakskim.

Poinformowano też o czterech trafienia w Teodozji (południowo-wschodnie wybrzeże): trzech w rejonie bazy paliwowej oraz jednym na górze Tepe-Oba, gdzie znajdują się rosyjskie stacje radarowe.

Źródła: Unian, Ukrinform





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