Buchnęły słupy dymu w Rosji. Pożar rafinerii, Ukraina zapowiada dalsze ataki
Ukraina uderzyła w rosyjskie zaplecze wojenne. W płomieniach stanęła rafineria Łukoilu w Kstowie, trafiono też most i magazyn dronów. Według jednej z ukraińskich agencji to jeszcze nie koniec - kolejna seria wybuchów rozległa się nocą na Krymie.
W skrócie
- Ukraińskie siły zaatakowały rafinerię Łukoilu w Kstowie, most kolejowy i magazyn dronów na terenie Rosji.
- Według ukraińskiego Sztabu Generalnego uszkodzona została instalacja AVT-6 w rafinerii oraz punkt dowodzenia w obwodzie charkowskim.
- Nocą miało też dojść do pożarów i trafień w obiekty energetyczne oraz paliwowe na Krymie, między innymi w Teodozji i na górze Tepe-Oba.
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Strategiczne dla Rosji punkty zostały zaatakowane w nocy ze środy na czwartek. Według komunikatu Sił Obrony Ukrainy uderzono przede wszystkim na rafinerię w Kstowie (obwód niżnonowogrodzki), należącą do rosyjskiego giganta paliwowego Łukoil.
Wskutek trafienia zakład przetwórstwa ropy naftowej stanął w płomieniach. Nie ma informacji o poszkodowanych. Jak wynika ze wstępnych ustaleń, zniszczeniu uległa instalacja pierwotnej przeróbki ropy AVT-6.
Trafienia w Rosji. Ukraina zaatakowała strategiczne obiekty
Rafineria Łukoilu w Kstowie jest jednym z największych takich obiektów w całej Rosji, a jednocześnie największych zakładem pracy w mieście. Jej szacunkowa zdolność przerobowa wynosi około 17 mln ton ropy rocznie - wyjaśniono w komunikacie ukraińskiego Sztabu Generalnego na Telegramie.
Minionej nocy Ukraińcom udało się jeszcze trafić rosyjski magazyn dronów w rejonie Kamjanki w obwodzie zaporoskim oraz most kolejowy na rzece Doniec Siewierski w rejonie Stanicy Ługańskiej (obwód Ługański), który jest wykorzystywany przez Rosjan do transportu wojskowego.
Ponadto w rejonie Wilszanej w obwodzie charkowskim ostrzelano rosyjski punkt dowodzenia i obserwacji. Sztab Generalny SZ Ukrainy zapowiedział kolejne ataki.
Wybuchy na Krymie. Niespokojna noc za mieszkańcami
Agencja informacyjna Ukrinform poinformowała natomiast o nocnych pożarach na Krymie, powołując się na materiały udostępniane w mediach społecznościowych.
"Na zachodzie Krymu w nocy zapaliła się stacja elektroenergetyczna PS 220 kV 'Donuzław'... Prawdopodobnie doszło do uderzenia" - podał "Krymski Wiatr" na Telegramie. Pożar miał się pojawił również na stacji "Mitiajewo" w rejonie sakskim.
Poinformowano też o czterech trafienia w Teodozji (południowo-wschodnie wybrzeże): trzech w rejonie bazy paliwowej oraz jednym na górze Tepe-Oba, gdzie znajdują się rosyjskie stacje radarowe.
Źródła: Unian, Ukrinform