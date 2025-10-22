W skrócie Ukraińska armia przeprowadziła zmasowany atak rakietowy na zakłady chemiczne w Briańsku, korzystając z brytyjskich rakiet Storm Shadow.

Briańskie zakłady są kluczowym obiektem rosyjskiego przemysłu wojskowego, produkując materiały do amunicji i rakiet wykorzystywanych przeciwko Ukrainie.

Atak miał miejsce w dniu, gdy prezydent Zełenski apelował o dalsze wsparcie z Zachodu i zapowiedział, że uderzenia na Rosję mogą być kluczowe dla pokoju.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

"We wtorek przeprowadzono zmasowany atak rakietowo-lotniczy na zakłady chemiczne w Briańsku, w tym z użyciem rakiet Storm Shadow, które skutecznie przedarły się przez rosyjski system obrony powietrznej" - przekazał w mediach społecznościowych Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy..

Operacja zrealizowana została wspólnie przez Siły Powietrzne Ukrainy, Marynarkę Wojenną, Wojska Lądowe i inne jednostki wojskowe. Trwa ocena jej skutków.

Wojna na Ukrainie. Bolesne uderzenie Ukraińców w Rosji

W zakładach chemicznych w Briańsku produkowane są proch strzelniczy, materiały wybuchowe i komponenty paliwa rakietowego, których Rosja używa w amunicji i pociskach wystrzeliwanych przeciwko Ukrainie.

Sztab Generalny określa fabrykę jako "kluczowy obiekt" rosyjskiego kompleksu wojskowo-przemysłowego. Znalazła się ona na liście przedsiębiorstw objętych sankcjami przez USA i Wielką Brytanię.

Zaatakowano zakłady w Briańsku. Kijów użył brytyjskich pocisków

Dostarczone przez Brytyjczyków pociski Storm Shadow mają zasięg od 250 do 560 km, w zależności od wersji. Wyposażono je w zaawansowane systemy nawigacyjne i zaprojektowano do lotu blisko ziemi z dużą prędkością, co zwiększa ich skuteczność w atakowaniu kluczowych celów.

Wcześniej Ukraińcy posłużyli się Strom Shadow do innych uderzeń w obwodach briańskim, a także kurskim i na okupowanym przez Rosję Krymie.

Do ostatniego ataku doszło w dniu, w którym prezydent Wołodymyr Zełenski oświadczył, że ukraińskie uderzenia dalekiego zasięgu w Rosji "mogą być niezbędnym kluczem do osiągnięcia pokoju".

Przywódca Ukrainy liczył na to, że uda mu się uzyskać w Białym Domu obietnicę przekazania pocisków Tomahawk. Zamiast tego Donald Trump powiedział jednak, że chce uniknąć eskalacji konfliktu z Rosją i zapowiedział dwustronne spotkanie z Władimirem Putinem w Budapeszcie.

Później plany amerykańsko-rosyjskiego szczytu legły jednak w gruzach, gdyż Kreml nie godzi się na zamrożenie wojny na linii frontu.

Źródło: Kyiv Independent

Klimczak w "Graffiti" o dwukadencyjności w Sejmie i Senacie: Wszyscy bądźmy równi Polsat News Polsat News