Brytyjczyk szpiegował dla Rosjan. Był instruktorem ukraińskich żołnierzy

Oprac.: Monika Bortnowska

Służba Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU) zatrzymała w Kijowie byłego instruktora wojskowego z Wielkiej Brytanii, który przekazywał rosyjskim służbom specjalnym informacje dotyczące ukraińskiej armii i przygotowywał się do przeprowadzenia zamachów terrorystycznych - poinformowała służba prasowa SBU.

Jak podało Biuro Prokuratora Generalnego Ukrainy, obywatel Wielkiej Brytanii przybył do kraju w styczniu 2024 roku. Początkowo prowadził zajęcia instruktorskie dla żołnierzy w Mikołajowie, a następnie pracował w jednym z oddziałów straży granicznej.

Pod koniec września 2024 roku, po zakończeniu działalności instruktorskiej, oskarżony przeprowadził się do Odessy, gdzie nawiązał kontakt z przedstawicielem rosyjskich służb specjalnych (FSB) i zgodził się przekazywać im informacje wojskowe w zamian za pieniądze - poinformowała SBU.

    Wojna na Ukrainie. Brytyjczyk szpiegował dla Rosjan

    Według śledczych w maju 2025 roku oskarżony przekazał rosyjskim służbom współrzędne lokalizacji ukraińskich jednostek, zdjęcia terenu obiektu szkoleniowego oraz dane o żołnierzach umożliwiające ich identyfikację.

    Analiza jego korespondencji potwierdziła również wykonywanie innych zadań na rzecz rosyjskich służb specjalnych. Mężczyzna zbierał informacje o obiektach w Odessie, prowadził rozmowy dotyczące możliwości użycia ładunków wybuchowych oraz próbował uzyskać dostęp do dowództwa jednostek wojskowych. Za jedno z tych zadań otrzymał 6 tys. dolarów.

    Obcokrajowiec został oskarżony o nieuprawnione rozpowszechnianie danych dotyczących sił zbrojnych w warunkach stanu wojennego. Przebywa w areszcie, grozi mu do 12 lat pozbawienia wolności oraz konfiskata mienia.

