"Antyrosyjska linia Europy". Jest reakcja Kremla po nowym pakiecie sankcji

"Broń obosieczna". Jest reakcja Kremla po nowym pakiecie sankcji

Kreml widzi konsekwentną antyrosyjską linię Europy w nowym pakiecie sankcji wobec Rosji - powiedział Dmitrij Pieskow, odnosząc się do 18. pakietu sankcji wprowadzonego przez UE. - Uważamy takie jednostronne ograniczenia za nielegalne - podkreślił rzecznik Putina. Mimo to zaznaczył, że Rosja przygotowała się do życia z sankcjami.