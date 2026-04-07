W skrócie Służba Bezpieczeństwa Ukrainy zatrzymała w Odessie statek towarowy należący do tzw. rosyjskiej floty cieni, wykorzystywany do eksportu ukraińskich produktów rolnych z Krymu.

W momencie zatrzymania na pokładzie statku było 17 członków załogi, w tym kapitan, wszyscy będący obywatelami państw Bliskiego Wschodu.

Ukraina zintensyfikowała w ostatnich miesiącach działania wobec statków powiązanych z rosyjskimi sieciami omijania sankcji, a ostatnia udana operacja miała miejsce 28 marca.

Jak podał kijowski portal, właściciel przechwyconego statku podlegał sankcjom Ukrainy i próbował ominąć nałożone przez rząd ograniczenia.

Miał on wielokrotnie zmieniać nazwę statku i rejestrować go pod fałszywymi danymi w państwach trzecich.

Towarowiec był częścią rosyjskiej "floty cieni" - grupy statków wykorzystywanych do nielegalnego transportu towarów z okupowanych terytoriów z pominięciem zachodnich sankcji.

Ukraina. SBU przechwyciła statek należący do rosyjskiej "floty cieni"

Statek został zatrzymany w porcie handlowym w Odessie, w którym rzekomo miało dojść do załadunku stalowych rur. Jak informuje The Kyiv Independent, pływał on pod banderą jednego z afrykańskich państw.

SBU twierdzi, że statek cumował w Sewastopolu co najmniej siedem razy jeszcze przed pełnoskalową inwazją Rosji na Ukrainę, eksportując zboże z naruszeniem ukraińskiego prawa.

Zobacz również: Joanna Mazur

Tylko w styczniu 2021 roku, przetransportował on prawie siedem tysięcy ton zboża z Krymu do Afryki Północnej.

W momencie przechwycenia na pokładzie statku znajdowało się 17 członków załogi, w tym jego kapitan. Wszyscy są obywatelami państw Bliskiego Wschodu.

Ukraina uderza w nielegalny transport ropy. Kijów chce zaostrzenia przepisów

W ostatnich miesiącach Ukraina zintensyfikowała ataki na jednostki morskie powiązane z rosyjskimi sieciami omijania sankcji. Skala problemu nielegalnego transportu surowców energetycznych wciąż jednak narasta.

Kijów wielokrotnie apelował do swoich sojuszników w Unii Europejskiej o zaostrzenie przepisów, które umożliwiłyby zajęcie statków powiązanych z "flotą cieni".

Ostatnią udaną operację wymierzoną rosyjskie tankowce SBU przeprowadziła 28 marca. Wówczas na skutek ataków na porty naftowe Rosji, na wodach Zatoki Fińskiej utknęło około 40 tankowców rosyjskiej "floty cieni".

Źródło: The Kyiv Independent

