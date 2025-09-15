W skrócie Rosyjskie bombowce Tu-22M3 patrolowały neutralne wody Morza Barentsa podczas rosyjsko-białoruskich ćwiczeń Zapad 2025.

Ćwiczenia Zapad 2025 obejmują intensywne działania i potrwają pięć dni, kończąc się we wtorek.

Wojska ćwiczyły zwalczanie sabotażu oraz ochronę obiektów niebezpiecznych na poligonie w Lesiszcze.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Ministerstwo Obrony Rosji opublikowało komunikat o czterogodzinnej aktywności rosyjskich samolotów na północnych krańcach Europy.

"Bombowce rakietowe Tu-22M3 patrolowały wody neutralne na Morzu Barentsa w ramach wspólnych rosyjsko-białoruskich ćwiczeń wojskowych Zapad" - przekazano.

Morze Barentsa znajduje się na północnych krańcach Europy. Jego wody łączą się na zachodzie z Morzem Norweskim.

Zapad 2025. Rosyjskie bombowce na Morzu Barentsa

Zgodnie z planem manewry Zapad-2025 potrwają pięć dni i zakończą się we wtorek. Przypomnijmy, w reakcji na przygraniczne działania Polska zamknęła do odwołania przejścia graniczne z Białorusią.

Bombowce Tu-22M3 są naddźwiękowymi samolotami średniego lub dalekiego zasięgu. Mogą zaatakować cele naziemne potencjalnego przeciwnika.

Zapad 2025. Wspólne ćwiczenia Rosji i Białorusi

O sojuszniczych manewrach wojskowych Zapad-2025 na bieżąco informują białoruskie media. "Ćwiczenia Zapad 2025 trwają w trybie intensywnym. Nowe dane napływają przez całą dobę, co wymaga od żołnierzy szybkiego podejmowania decyzji i skoordynowania działania w dynamicznie zmieniającej się sytuacji" - podała w sobotę agencja Biełta, powołując się na informacje resortu obrony.

"W nocy ćwiczono zwalczanie sabotażu i grup rozpoznawczych symulowanego przeciwnika. Jednostki z powodzeniem wykonywały zadania wykrywania, blokowania i niszczenia sabotażystów, wykazując się wysokim poziomem wyszkolenia i koordynacji" - przekazano.

Część ćwiczeń odbywa się na poligonie w Lesiszcze w centralnej Białorusi. Tam żołnierze skupiają się na "obronie obiektu zawierającego substancje niebezpieczne, a także jego zabezpieczenie przed atakami powietrznymi symulowanego wroga".

Źródło: Reuters, Biełta

"Gość Wydarzeń". Przydacz zareagował na słowa Trumpa Polsat News Polsat News