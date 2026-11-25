"Rafineria w Syzraniu została zaatakowana co najmniej po raz 10. od sierpnia 2025 roku. W rafinerię kujbyszewską w Samarze uderzono po raz piąty. Oba zakłady wstrzymały pracę po wrześniowych atakach" - przekazało ukraińskie MON.

"Rosjanie naprawiali je przez dwa miesiące, a teraz znowu płoną" - dodano.

Ukraina uderza w rosyjskie rafinerie. "Są ważnymi celami"

Według komunikatu oba zakłady mogą łącznie przerabiać ponad 15 mln ton ropy naftowej rocznie. Rafineria w Syzraniu produkuje naftę dla lotnictwa wojskowego, a rafineria kujbyszewska dostarcza produkty naftowe Centralnemu i Południowemu Okręgowi Wojskowemu.

"Są więc ważnymi celami wojskowymi, a uderzenia w nie pozbawiają armię agresora potrzebnego paliwa" - zaznaczyło ministerstwo.

Ukraina zaatakowała lotnisko. Trafiono w pięć maszyn

Siły ukraińskie uderzyły także w lotnisko Sawaslejka w obwodzie niżnonowogrodzkim.

"Stacjonują tam samoloty MiG-31K, nosiciele pocisków Kindżał. Ich starty z tego lotniska regularnie powodują ogłaszanie alarmów w całej Ukrainie. Uderzenie w lotnisko ogranicza możliwości przeciwnika w zakresie terroryzowania naszej ludności cywilnej" - przekazano.

"Naprawiajcie. Wrócimy!" - ostrzegło ministerstwo obrony Ukrainy.

W późniejszym komunikacie Sztab Generalny Ukrainy przekazał, że podczas ataków trafiono w trzy rosyjskie MiG-i 31 i dwa Su-34. "Wstępna ocena wskazuje, że wszystkie pięć samolotów pozostanie uziemionych przez jakiś czas" - dodano.

Ponadto siły ukraińskie zaatakowały również stację radarową P-18 oraz sześć rosyjskich magazynów paliwa, amunicji i logistyki w okupowanych obwodach ługańskim i donieckim

Wojna Ukraina - Rosja. Uderzenie w rosyjskie rafinerie

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski powiedział 15 listopada, że ukraińskie uderzenia dalekiego zasięgu doprowadziły do unieruchomienia ponad 55 proc. mocy przerobowych rosyjskich rafinerii ropy naftowej.

- To całkowicie uzasadniona odpowiedź, gdy Rosja odmawia deeskalacji i atakuje naszą infrastrukturę energetyczną - oświadczył.

Według danych agencji Reutera, opublikowanych 18 listopada, ukraińskie ataki zakłóciły pracę lub doprowadziły do wstrzymania działalności 15 z 35 największych rosyjskich rafinerii. Ich łączna moc przerobowa stanowi około 54 proc. zdolności przerobowych rosyjskiego sektora rafineryjnego. Źródła agencji szacowały wówczas, że faktyczny spadek wydobycia ropy przetwarzanej w Rosji może sięgać 200 tys. ton dziennie.

Wcześniej agencja Bloomberga informowała, że fala ukraińskich ataków na rafinerie w Rosji, która rozpoczęła się w październiku, może zachwiać stabilnością rosyjskiego rynku paliw. Rynek ten, jak podkreślano, jesienią zaczął z wolna przezwyciężać problemy z produkcją benzyny, spowodowane wcześniejszymi uderzeniami w infrastrukturę naftową.



