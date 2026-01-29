Wojna w Ukrainie
Wojna w Ukrainie

Bolesny cios dla Rosjan. Ukraina zniszczyła "Niebo" za 100 mln dolarów

Marcin Czekaj

Marcin Czekaj

Ukraińskie wojsko uderzyło w rosyjską stację radarową na terenie okupowanego obwodu ługańskiego - poinformował Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy. Zniszczona maszyna była warta około 100 milionów dolarów. Ukraińcy zaatakowali także punkty kontroli dronów i skład amunicji.

Wystrzał rakiet z wyrzutni artyleryjskiej po lewej stronie, z intensywnym rozbłyskiem płomieni oświetlającym noc, po prawej stronie fragment mapy pokazującej rozmieszczenie różnych zdarzeń wojennych w regionie Krymu i południowej części Ukrainy.
Wojna w Ukrainie. Uderzono w rosyjską stację radarową i punkty kontroli dronówDeepSateMAP | Dmytro Smolienko / NurPhotoAFP

W skrócie

  • Ukraińskie wojsko zniszczyło rosyjską stację radarową 1Ł119 Niebo-SWU w okupowanym obwodzie ługańskim, której wartość oszacowano na około 100 milionów dolarów.
  • Przeprowadzono także ataki na punkty kontroli dronów oraz skład amunicji w obwodach zaporoskim i chersońskim. W rejonie Wasyliwki trwa ustalanie szkód.
  • W wyniku rosyjskich ataków dronowych na obszary mieszkalne w obwodzie zaporoskim zginęły trzy osoby, a jedna została ranna.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy poinformował, że do zniszczenia rosyjskiej stacji radarowej 1Ł119 Niebo-SWU na terenie okupowanego obwodu ługańskiego doszło "dzięki skoordynowanym działaniom Sił Zbrojnych Ukrainy w ramach osłabiania zdolności obronnych przeciwnika".

Ukraińskie wojsko w opublikowanym komunikacie dodało, że wartość stacji, która została zniszczona, szacowana jest na około 100 milionów dolarów.

Wojna w Ukrainie. Uderzono w rosyjskie punkty kontroli dronów

To jednak niejedyne celne trafienie ukraińskiej armii. Sztab Generalny dodał bowiem, że uderzono również w szereg wrogich punktów kontroli bezzałogowych statków powietrznych, czyli dronów.

Do ataku na punkty doszło przede wszystkim w obwodach zaporoskim i chersońskim. W celu osłabienia potencjału ofensywnego Rosji zaatakowano także skład amunicji w rejonie tymczasowo zajętej Wasyliwki w obwodzie zaporoskim. Obecnie trwa ustalenie wyrządzonych tam szkód.

Zobacz również:

Negocjacje Ukraina - Rosja. Wołodymyr Zełenski i Władimir Putin
Wojna w Ukrainie

Zdradzają kulisy rozmów pokojowych. "Moskwa tego nie zaakceptuje"

Dawid Zdrojewski
Dawid Zdrojewski

    Dodajmy, że Rosja również kontynuuje uderzenia na terenie Ukrainy. W wyniku ataków w obwodzie zaporoskim zginęły trzy osoby, a jedna została ranna. O zdarzeniu poinformował w nocy ze środy na czwartek szef władz obwodowych Iwan Fedorow.

    "Rosjanie przeprowadzili uderzenia dronami na obszary mieszkalne (...) Dwie kobiety i mężczyzna zginęli, inny mężczyzna został ranny" - napisał Fedorow na platformie Telegram. Dodał, że w wyniku ataków zniszczone zostały domy i wybuchły pożary.

    Trwają negocjacje ws. wojny w Ukrainie. Rosja kontynuuje ataki

    Przypomnijmy, że jednocześnie nadal trwają próby zawarcia pokoju pomiędzy Ukrainą a Rosją. W zeszły weekend w Abu Zabi odbyły się negocjacje z udziałem wysłanników USA, Rosji i Ukrainy. Kolejne zaplanowano na niedzielę.

    Mimo to Kreml w dalszym ciągu codziennie przeprowadza ataki z powietrza na Ukrainę, które powodują ofiary wśród cywilów i zniszczenia w infrastrukturze energetycznej - podkreśla agencja AFP.

    Rosja ponadto przedstawia nieprawdziwe informacje na temat postępów na froncie. W środę Moskwa przekazała bowiem, że zdobyła Kutkiwkę położoną w obwodzie charkowskim. Informacjom tym stanowczo zaprzeczyła strona ukraińska.

    Źródła: Ukraińska Prawda, RBC-Ukraine, AFP

    Zobacz również:

    Myrnohrad. Rosja jest bliska zajęcia ważnego miasta na Donbasie
    Wojna w Ukrainie

    "Szara strefa" pada. Rosjanie blisko przejęcia ważnego miasta

    Dawid Zdrojewski
    Dawid Zdrojewski
    Myrcha w "Graffiti" o nowych przepisach drogowych: Dotkliwość kary będzie adekwatnaPolsat News

    Najnowsze