W skrócie Ukraińskie wojsko zniszczyło rosyjską stację radarową 1Ł119 Niebo-SWU w okupowanym obwodzie ługańskim, której wartość oszacowano na około 100 milionów dolarów.

Przeprowadzono także ataki na punkty kontroli dronów oraz skład amunicji w obwodach zaporoskim i chersońskim. W rejonie Wasyliwki trwa ustalanie szkód.

W wyniku rosyjskich ataków dronowych na obszary mieszkalne w obwodzie zaporoskim zginęły trzy osoby, a jedna została ranna.

Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy poinformował, że do zniszczenia rosyjskiej stacji radarowej 1Ł119 Niebo-SWU na terenie okupowanego obwodu ługańskiego doszło "dzięki skoordynowanym działaniom Sił Zbrojnych Ukrainy w ramach osłabiania zdolności obronnych przeciwnika".

Ukraińskie wojsko w opublikowanym komunikacie dodało, że wartość stacji, która została zniszczona, szacowana jest na około 100 milionów dolarów.

Wojna w Ukrainie. Uderzono w rosyjskie punkty kontroli dronów

To jednak niejedyne celne trafienie ukraińskiej armii. Sztab Generalny dodał bowiem, że uderzono również w szereg wrogich punktów kontroli bezzałogowych statków powietrznych, czyli dronów.

Do ataku na punkty doszło przede wszystkim w obwodach zaporoskim i chersońskim. W celu osłabienia potencjału ofensywnego Rosji zaatakowano także skład amunicji w rejonie tymczasowo zajętej Wasyliwki w obwodzie zaporoskim. Obecnie trwa ustalenie wyrządzonych tam szkód.

Dodajmy, że Rosja również kontynuuje uderzenia na terenie Ukrainy. W wyniku ataków w obwodzie zaporoskim zginęły trzy osoby, a jedna została ranna. O zdarzeniu poinformował w nocy ze środy na czwartek szef władz obwodowych Iwan Fedorow.

"Rosjanie przeprowadzili uderzenia dronami na obszary mieszkalne (...) Dwie kobiety i mężczyzna zginęli, inny mężczyzna został ranny" - napisał Fedorow na platformie Telegram. Dodał, że w wyniku ataków zniszczone zostały domy i wybuchły pożary.

Trwają negocjacje ws. wojny w Ukrainie. Rosja kontynuuje ataki

Przypomnijmy, że jednocześnie nadal trwają próby zawarcia pokoju pomiędzy Ukrainą a Rosją. W zeszły weekend w Abu Zabi odbyły się negocjacje z udziałem wysłanników USA, Rosji i Ukrainy. Kolejne zaplanowano na niedzielę.

Mimo to Kreml w dalszym ciągu codziennie przeprowadza ataki z powietrza na Ukrainę, które powodują ofiary wśród cywilów i zniszczenia w infrastrukturze energetycznej - podkreśla agencja AFP.

Rosja ponadto przedstawia nieprawdziwe informacje na temat postępów na froncie. W środę Moskwa przekazała bowiem, że zdobyła Kutkiwkę położoną w obwodzie charkowskim. Informacjom tym stanowczo zaprzeczyła strona ukraińska.

