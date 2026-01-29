Bolesny cios dla Rosjan. Ukraina zniszczyła "Niebo" za 100 mln dolarów
Ukraińskie wojsko uderzyło w rosyjską stację radarową na terenie okupowanego obwodu ługańskiego - poinformował Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy. Zniszczona maszyna była warta około 100 milionów dolarów. Ukraińcy zaatakowali także punkty kontroli dronów i skład amunicji.
W skrócie
- Ukraińskie wojsko zniszczyło rosyjską stację radarową 1Ł119 Niebo-SWU w okupowanym obwodzie ługańskim, której wartość oszacowano na około 100 milionów dolarów.
- Przeprowadzono także ataki na punkty kontroli dronów oraz skład amunicji w obwodach zaporoskim i chersońskim. W rejonie Wasyliwki trwa ustalanie szkód.
- W wyniku rosyjskich ataków dronowych na obszary mieszkalne w obwodzie zaporoskim zginęły trzy osoby, a jedna została ranna.
Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy poinformował, że do zniszczenia rosyjskiej stacji radarowej 1Ł119 Niebo-SWU na terenie okupowanego obwodu ługańskiego doszło "dzięki skoordynowanym działaniom Sił Zbrojnych Ukrainy w ramach osłabiania zdolności obronnych przeciwnika".
Ukraińskie wojsko w opublikowanym komunikacie dodało, że wartość stacji, która została zniszczona, szacowana jest na około 100 milionów dolarów.
Wojna w Ukrainie. Uderzono w rosyjskie punkty kontroli dronów
To jednak niejedyne celne trafienie ukraińskiej armii. Sztab Generalny dodał bowiem, że uderzono również w szereg wrogich punktów kontroli bezzałogowych statków powietrznych, czyli dronów.
Do ataku na punkty doszło przede wszystkim w obwodach zaporoskim i chersońskim. W celu osłabienia potencjału ofensywnego Rosji zaatakowano także skład amunicji w rejonie tymczasowo zajętej Wasyliwki w obwodzie zaporoskim. Obecnie trwa ustalenie wyrządzonych tam szkód.
Dodajmy, że Rosja również kontynuuje uderzenia na terenie Ukrainy. W wyniku ataków w obwodzie zaporoskim zginęły trzy osoby, a jedna została ranna. O zdarzeniu poinformował w nocy ze środy na czwartek szef władz obwodowych Iwan Fedorow.
"Rosjanie przeprowadzili uderzenia dronami na obszary mieszkalne (...) Dwie kobiety i mężczyzna zginęli, inny mężczyzna został ranny" - napisał Fedorow na platformie Telegram. Dodał, że w wyniku ataków zniszczone zostały domy i wybuchły pożary.
Trwają negocjacje ws. wojny w Ukrainie. Rosja kontynuuje ataki
Przypomnijmy, że jednocześnie nadal trwają próby zawarcia pokoju pomiędzy Ukrainą a Rosją. W zeszły weekend w Abu Zabi odbyły się negocjacje z udziałem wysłanników USA, Rosji i Ukrainy. Kolejne zaplanowano na niedzielę.
Mimo to Kreml w dalszym ciągu codziennie przeprowadza ataki z powietrza na Ukrainę, które powodują ofiary wśród cywilów i zniszczenia w infrastrukturze energetycznej - podkreśla agencja AFP.
Rosja ponadto przedstawia nieprawdziwe informacje na temat postępów na froncie. W środę Moskwa przekazała bowiem, że zdobyła Kutkiwkę położoną w obwodzie charkowskim. Informacjom tym stanowczo zaprzeczyła strona ukraińska.
Źródła: Ukraińska Prawda, RBC-Ukraine, AFP