"Bolesna decyzja". Kijów reaguje na wstrzymanie pomocy z Waszyngtonu

Stany Zjednoczone wstrzymały dostawy amunicji dla Ukrainy, w tym rakiet do kluczowych systemów Patriot, pocisków 155 mm, a także pocisków kierowanych do HIMARS oraz rakiet Stinger. - To bolesne, szczególnie na tle ostatnich ataków rosyjskich. To bardzo nieprzyjemna sytuacja - ocenił w rozmowie z mediami deputowany do ukraińskiego parlamentu Fedir Wenisławski.