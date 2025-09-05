W skrócie Belgia sprzeciwia się konfiskacie rosyjskich aktywów na rzecz Ukrainy, obawiając się utraty zaufania do euro i pogorszenia reputacji kraju.

Minister spraw zagranicznych Belgii podkreśla, że jego kraj wesprze Ukrainę innymi środkami. Chodzi o przekazanie samolotów czy pomoc w rozminowywaniu terenów.

Wicepremier Włoch ostrzega, że przejęcie rosyjskich pieniędzy bez podstawy prawnej może przynieść negatywne skutki polityczne dla Unii Europejskiej.

W rozmowach zachodnich przywódców nieustannie pojawia się temat przekazania zamrożonych rosyjskich aktywów Ukrainie. Pieniądze z Rosji miałyby sfinansować odbudowę ukraińskich terenów. Część państw UE popiera ten pomysł.

Weto w tej sprawie postawiła Belgia. Szef dyplomacji Maxime Prevot powiedział wprost: - Konfiskata rosyjskich aktywów państwowych nie jest dla Belgii opcją.

Polityk zauważył, że na takim ruchu ucierpiałaby reputacja jego kraju. Wskazał też kilka innych argumentów.

Ukraina przejmie zamrożone rosyjskie pieniądze? Kraj UE mówi "weto"

Zdaniem belgijskiego ministra spraw zagranicznych przejęcie rosyjskich pieniędzy uderzyłoby w Unię Europejską. - Podważyłaby zaufanie do euro - podkreślił. Przypomnijmy, wspólną walutą posługuje się 20 państw członkowskich UE.

- Byłby to bardzo zły sygnał dla innych krajów na świecie. Niektóre z nich również posiadają aktywa Brukseli lub gdzie indziej w Europie - tłumaczył Prevot.

Krytycznie o inicjatywie przejęcia rosyjskich aktywów wypowiedział się ostatnio wicepremier Włoch. - To wybór, który z politycznego punktu widzenia ma sens, ale grozi tym, że stałby się dla nas bumerangiem, bo jeśli nie ma podstawy prawnej i podejmuje się decyzję wbrew prawu, to robi się prezent Władimirowi Putinowi - tłumaczył Antonio Tajani.

W sprawie wypowiedział się wysoki przedstawiciel UE ds. zagranicznych i polityki bezpieczeństwa. Kaja Kallas zaproponowała, że Rosja będzie mogła liczyć na zwrot ulokowanych za granicą pieniędzy, jeśli wypłaci Ukrainie reparacje wojenne.

Belgia. Jasna deklaracja szefa dyplomacji. Powiedział, na jaką pomoc może liczyć Ukraina

Przedstawiciel Belgii zapewnił, że jego ojczyzna aktywnie działa w ramach tzw. koalicji chętnych, której celem jest zapewnienie Ukrainie gwarancji bezpieczeństwa oraz przygotowanie misji stabilizacyjnej na okres powojenny.

Maxime Prevot zadeklarował, że Kijów może liczyć na dostawę belgijskich samolotów oraz pomoc w rozminowywaniu terenów.

Źródło: Euronews

