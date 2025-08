Rosjanie zaatakowali z kolei dzielnicę mieszkalną w Mikołajowie i zniszczyli most, co wymusiło ewakuację mieszkańców jednej z dzielnic Chersonia.

"W dzielnicy Adler szczątki drona wpadły do cysterny z produktami ropopochodnymi, co spowodowało pożar " - przekazał mer Soczi Andrij Proszunin.

Wcześniej w nocy z soboty na niedzielę Rosjanie przeprowadzili atak na dzielnicę mieszkalną w Mikołajowie i zniszczyli most w Chersoniu.

Szef obwodowej administracji wojskowej w Mikołajowie Witalij Kim poinformował, że w niedzielę po północy (po godz. 23 w sobotę w Polsce) do szpitala trafiły trzy osoby . Kilku kolejnym poszkodowanym udzielono pomocy na miejscu.

Wojna w Ukrainie. Ewakuacja w Chersoniu. Rosja zniszczyła kluczowy most

Jeszcze w sobotę późnym wieczorem mieszkańcy jednej z dzielnic Chersonia zostali wezwani do ewakuacji w związku z rosyjskim atakiem na most.

"Z powodu uszkodzenia mostu prowadzącego do dzielnicy Korabel stanowczo apeluję do mieszkańców o ewakuację do innych rejonów Chersonia" - wezwał szef chersońskiej obwodowej administracji wojskowej Ołeksandr Prokudin.