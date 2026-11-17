W skrócie Rosyjskie Ministerstwo Obrony poinformowało, że minionej nocy siły obrony przeciwlotniczej zniszczyły rekordowe 1441 ukraińskich dronów.

Atak objął 22 jednostki administracyjne Federacji Rosyjskiej oraz baseny Morza Czarnego i Morza Azowskiego, co w ocenie kremlowskich agencji stanowi największe uderzenie od lutego 2022 roku.

W wyniku jednego z ataków uszkodzono Most Krymski, co doprowadziło do zawalenia się jednego z łuków przeprawy i całkowitego wstrzymania ruchu na tym odcinku.

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"W ciągu minionej nocy (od godz. 20 do godz. 8, czasu moskiewskiego - red.) dyżurujące siły obrony przeciwlotniczej zniszczyły 1441 ukraińskich bezzałogowych statków powietrznych typu samolotowego" - przekazało rosyjskie Ministerstwo Obrony.

Łącznie Ukraina zaatakowała w 22 jednostkach administracyjnych Federacji Rosyjskiej oraz w basenie Morza Azowskiego i Morza Czarnego. Według prokremlowskiej agencji TASS atak w nocy z 16 na 17 listopada był największym ukraińskim uderzeniem od lutego 2022 r.

Rosja. Rekordowy atak Ukrainy, obrona strąciła 1441 dronów

Jak podał Reuters, zneutralizowanie 1441 dronów oznacza nowy rekord dla rosyjskiej obrony. Dotąd największą liczbą dronów zniszczonych w ciągu jednej nocy było 1336, przy czym rekord ten został ustanowiony w poniedziałek.

O eskalacji świadczą nie tylko liczby, ale także udany atak na Most Krymski, otwiera się w nowym oknie. Uszkodzenia przeprawy są znaczne, w wyniku ataku zawalił się jeden z łuków mostu. We wtorek rzecznik Władimira Putina poinformował, że prezydent Rosji wysłuchał raportu dotyczącego stanu przeprawy, zwołane zostało nadzwyczajne posiedzenie rządowej komisji.

- Most Krymski zostanie odbudowany i będzie jeszcze lepszy niż wcześniej - powiedział Dmitrij Pieskow cytowany przez TASS.

Rosyjska prokuratura potwierdziła agencji, że w wyniku ukraińskiego ataku uszkodzone zostały elementy konstrukcyjne mostu. Ruch na nim został całkowicie wstrzymany, co rodzi dla Rosji kolejne poważne utrudnienia zaopatrzeniowe na okupowanym Krymie.

W odpowiedzi Rosjanie z użyciem pocisków balistycznych zaatakowali najważniejsze przeprawy przez Dniepr w Kijowie - most Północny i Południowy. Władze ukraińskiej stolicy potwierdziły, że doszło do zniszczeń naziemnej infrastruktury kolejowej, otwiera się w nowym oknie, wstrzymana została także praca jednej z linii metra.

Źródła: Reuters, TASS



