W skrócie Magazyny firmy Wildberries w Rosji zostały w ostatnich dniach zaatakowane, co spowodowało znaczące ograniczenie zdolności logistycznych tej platformy.

Właścicielka firmy, Tatiana Kim, poprosiła rosyjski rząd o wsparcie, w tym o możliwe ulgi podatkowe oraz pożyczki dla przedsiębiorców poszkodowanych w wyniku ataków.

Ukraińskie wojska atakują magazyny Wildberries, twierdząc, że firma wspiera działania Kremla poprzez składowanie towarów o podwójnym zastosowaniu.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii , otwiera się w nowym oknie

Magazyny firmy Wildberries - największej rosyjskiej platformy handlu internetowego - w ostatnich dniach stały się głównym celem ukraińskich wojsk. Podmiot obsługuje miliony zamówień dziennie.

Do ataków doszło m.in. w Elektrostalu, Kotowsku, Niewinnomysku, Krasnodarze, Symferopolu, a także w Riazaniu. W czwartek w ogniu stanęły ponadto obiekt firmy w Penzie, na zachodzie Rosji. Doszło do ewakuacji około 200 pracowników.

Ogień pojawił się także w magazynie Wildberries w Udmurcji w mieście Sarapuł.

Wojna w Ukrainie. Ataki na Wildberries. Proszą władze Rosji o pomoc

Ukraińska kampania ataków doprowadziła do ograniczenia zdolności logistycznych firmy - jak podawała w środę sama rosyjska platforma - o ponad 10 proc.

Z informacji Reutersa dowiadujemy się, że sytuacja stała się dla firmy tak poważna, że jej właścicielka Tatiana Kim zwróciła się z prośbą o pomoc do rosyjskiego rządu.

Agencja Reutera dotarła do źródeł, które twierdzą, że Kim omawia z przedstawicielami kremlowskich władz temat wsparcia dla przedsiębiorców czy ulgi podatkowe, które sprawiłyby, że jej firma mogłaby wypłacić środki poszkodowanym sprzedawcom.

Mowa także o pożyczkach z banków państwowych dla Wildberries bądź dla dostawców i sprzedawców.

Sytuację firmy skomentował rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow. Jak przekazał, Wildberries podjęło "bezprecedensowe działania", by pomóc poszkodowanym przedsiębiorcom korzystającym z jej usług. Podkreślił, że podmiot prawnie nie miał takiego obowiązku.

- To zasługuje na najwyższe uznanie - ocenił propagandysta. Pytany o rozmowy z rządem na temat pomocy dla Wildberries odmówił jednak komentarza.

Przedsiębiorcy w Rosji zrozpaczeni. "Co robić dalej?"

W rozmowie z Reutersem Inna Marczenko z Petersburga powiedziała, że straciła w atakach towar o wartości 19 tysięcy dolarów. - Kiedy dowiedziałam się, że mój dobytek spłonął, usiadłam na podłogę i zaczęłam płakać. Nie wiem, co robić dalej - mówiła.

W czerwcu Wilberries zawarło partnerską umowę z drugim co do wielkości bankiem w Rosji - VTB. Akcje banku spadły we wtorek o 2,5 proc. Zdaniem analityków - jak czytamy - na spadek wpływ miała niepewność związana właśnie z partnerstwem zawartym z Wildberries.

W sprawę angażuje się też Sbierbank, ogłaszając, że rozważane jest zwiększenie rezerw na wydatki kredytowe z uwagi na straty sprzedawców i dostawców korzystających z usług Wildberries.

Sprawdź, jak przebiega wojna w Ukrainie. Czytaj nasz raport specjalny!

Ukraińcy atakują magazyny firmy, bo utrzymują, że jest ona zaangażowana we wspieranie działań wojennych Kremla. Mowa o składowaniu towarów podwójnego zastosowania, w tym elektroniki, nawigacyjnych komponentów czy innych podzespołów wykorzystywanych przez rosyjską machinę wojenną.

Źródło: Reuters





"Wydarzenia": Gigantyczne pensje i gigantyczne problemy polskich szpitali Polsat News