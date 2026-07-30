Błagają Kreml o ratunek po atakach. Sytuacja krytyczna. "Zaczęłam płakać"
Masowe ataki na magazyny Wildberries w Rosji - największej firmy handlu internetowego w kraju - sprawiają, że podmiot zaczyna szukać ratunku. Firma apeluje o pomoc do Kremla - donosi Reuters. Kreml w sprawie milczy, a sytuacja staje się coraz bardziej krytyczna. W obiekty Wildberries wbijają się kolejne ukraińskie drony.
W skrócie
- Magazyny firmy Wildberries w Rosji zostały w ostatnich dniach zaatakowane, co spowodowało znaczące ograniczenie zdolności logistycznych tej platformy.
- Właścicielka firmy, Tatiana Kim, poprosiła rosyjski rząd o wsparcie, w tym o możliwe ulgi podatkowe oraz pożyczki dla przedsiębiorców poszkodowanych w wyniku ataków.
- Ukraińskie wojska atakują magazyny Wildberries, twierdząc, że firma wspiera działania Kremla poprzez składowanie towarów o podwójnym zastosowaniu.
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Magazyny firmy Wildberries - największej rosyjskiej platformy handlu internetowego - w ostatnich dniach stały się głównym celem ukraińskich wojsk. Podmiot obsługuje miliony zamówień dziennie.
Do ataków doszło m.in. w Elektrostalu, Kotowsku, Niewinnomysku, Krasnodarze, Symferopolu, a także w Riazaniu. W czwartek w ogniu stanęły ponadto obiekt firmy w Penzie, na zachodzie Rosji. Doszło do ewakuacji około 200 pracowników.
Ogień pojawił się także w magazynie Wildberries w Udmurcji w mieście Sarapuł.
Wojna w Ukrainie. Ataki na Wildberries. Proszą władze Rosji o pomoc
Ukraińska kampania ataków doprowadziła do ograniczenia zdolności logistycznych firmy - jak podawała w środę sama rosyjska platforma - o ponad 10 proc.
Z informacji Reutersa dowiadujemy się, że sytuacja stała się dla firmy tak poważna, że jej właścicielka Tatiana Kim zwróciła się z prośbą o pomoc do rosyjskiego rządu.
Agencja Reutera dotarła do źródeł, które twierdzą, że Kim omawia z przedstawicielami kremlowskich władz temat wsparcia dla przedsiębiorców czy ulgi podatkowe, które sprawiłyby, że jej firma mogłaby wypłacić środki poszkodowanym sprzedawcom.
Mowa także o pożyczkach z banków państwowych dla Wildberries bądź dla dostawców i sprzedawców.
Sytuację firmy skomentował rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow. Jak przekazał, Wildberries podjęło "bezprecedensowe działania", by pomóc poszkodowanym przedsiębiorcom korzystającym z jej usług. Podkreślił, że podmiot prawnie nie miał takiego obowiązku.
- To zasługuje na najwyższe uznanie - ocenił propagandysta. Pytany o rozmowy z rządem na temat pomocy dla Wildberries odmówił jednak komentarza.
Przedsiębiorcy w Rosji zrozpaczeni. "Co robić dalej?"
W rozmowie z Reutersem Inna Marczenko z Petersburga powiedziała, że straciła w atakach towar o wartości 19 tysięcy dolarów. - Kiedy dowiedziałam się, że mój dobytek spłonął, usiadłam na podłogę i zaczęłam płakać. Nie wiem, co robić dalej - mówiła.
W czerwcu Wilberries zawarło partnerską umowę z drugim co do wielkości bankiem w Rosji - VTB. Akcje banku spadły we wtorek o 2,5 proc. Zdaniem analityków - jak czytamy - na spadek wpływ miała niepewność związana właśnie z partnerstwem zawartym z Wildberries.
W sprawę angażuje się też Sbierbank, ogłaszając, że rozważane jest zwiększenie rezerw na wydatki kredytowe z uwagi na straty sprzedawców i dostawców korzystających z usług Wildberries.
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Ukraińcy atakują magazyny firmy, bo utrzymują, że jest ona zaangażowana we wspieranie działań wojennych Kremla. Mowa o składowaniu towarów podwójnego zastosowania, w tym elektroniki, nawigacyjnych komponentów czy innych podzespołów wykorzystywanych przez rosyjską machinę wojenną.
Źródło: Reuters