W skrócie Ukraiński atak na infrastrukturę obwodu biełgorodzkiego w Rosji pozbawił prądu ponad 500 tysięcy osób i niemal 200 tysięcy dostępu do wody.

Lokalne władze podkreślają, że ekipy ratownicze pracują nad przywróceniem podstawowych usług, jednak sytuacja pozostaje bardzo trudna.

Podobny blackout dotknął ostatnio również ukraińskie obwody zaporoski i dniepropietrowski po rosyjskich atakach.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Gubernator obwodu biełgorodzkiego Wiaczesław Gładkow poinformował, że w czwartek wieczorem doszło do ukraińskiego ataku na rosyjską infrastrukturę użyteczności publicznej w regionie. Portal Meduza informuje, że wśród zaatakowanych obiektów miała znaleźć się elektrociepłownia Łucz.

Ukraiński atak doprowadził do poważnej awarii w regionie. Według Gładkowa rano bez prądu i ogrzewania pozostawało 556 tys. osób. Z brakiem ogrzewania muszą mierzyć się mieszkańcy 1920 budynków wielorodzinnych. Dodał również, że niemal 200 tys. osób nie ma dostępu do wody i kanalizacji.

- Wszystkie ekipy ratownicze są na swoich miejscach. Trwa podłączanie rezerwowych mocy, które instalowaliśmy przez ostatnie kilka miesięcy. Trwają prace naprawcze tam, gdzie jest to możliwe - stwierdził biełgorodzki gubernator.

- Wkrótce świta i będziemy mogli w pełni ocenić szkody i terminy naprawy. Sytuacja jest niezwykle trudna. Mam jednak nadzieję, że uda nam się ją przetrwać - dodał Wiaczesław Gładkow.

Potężny blackout w Ukrainie. Setki tysięcy mieszkańców bez prądu

W nocy ze środy na czwartek z podobnymi problemami zmagały się ukraińskie obwody zaporoski i dniepropietrowski. Był to efekt rosyjskiego ataku na tamtejszą infrastrukturę energetyczną.

W wyniku rosyjskiego ataku bez prądu miało być ponad milion mieszkańców. - Był to pierwszy całkowity blackout w całym regionie w ostatnich latach - stwierdził gubernator obwodu zaporoskiego Iwan Fiodorow.

Mer Dniepru Borys Fiłatow stwierdził z kolei, że w mieście doszło do "sytuacji nadzwyczajnej w skali całego państwa". "Z czysto technicznego punktu widzenia, w Dnieprze panuje jedna z najtrudniejszych sytuacji" - napisał w aplikacji Telegram.

Źródło: Meduza

Żurek: Stworzyłem plan utworzenia 13 nowych sądów pracy Polsat News Polsat News