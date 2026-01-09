Wojna w Ukrainie
Blackout po ukraińskim ataku. Setki tysięcy Rosjan bez prądu

Krzysztof Ryncarz

Ponad 500 tysięcy osób pozostaje bez prądu w rosyjskim obwodzie biełgorodzkim, a niemal 200 tys. bez wody i kanalizacji - poinformowały lokalne władze. - Sytuacja jest niezwykle trudna. Mam jednak nadzieję, że uda nam się ją przetrwać - przekazał gubernator Wiaczesław Gładkow. Awaria jest efektem ukraińskiego ataku.

Mapa regionu Obwodu Biełgorodzkiego z zaznaczeniem granic, nazw miast oraz czerwonego punktu oznaczającego stolicę obwodu, po lewej stronie widoczny fragment panoramy miejskiej na tle zachmurzonego nieba.
Ponad 500 tys. osób nie ma prądu w rosyjskim obwodzie biełgorodzkim po ataku UkrainyGoogle Earth / X: @Exilenova_plusmateriał zewnętrzny

W skrócie

  • Ukraiński atak na infrastrukturę obwodu biełgorodzkiego w Rosji pozbawił prądu ponad 500 tysięcy osób i niemal 200 tysięcy dostępu do wody.
  • Lokalne władze podkreślają, że ekipy ratownicze pracują nad przywróceniem podstawowych usług, jednak sytuacja pozostaje bardzo trudna.
  • Podobny blackout dotknął ostatnio również ukraińskie obwody zaporoski i dniepropietrowski po rosyjskich atakach.
Gubernator obwodu biełgorodzkiego Wiaczesław Gładkow poinformował, że w czwartek wieczorem doszło do ukraińskiego ataku na rosyjską infrastrukturę użyteczności publicznej w regionie. Portal Meduza informuje, że wśród zaatakowanych obiektów miała znaleźć się elektrociepłownia Łucz.

Ukraiński atak doprowadził do poważnej awarii w regionie. Według Gładkowa rano bez prądu i ogrzewania pozostawało 556 tys. osób. Z brakiem ogrzewania muszą mierzyć się mieszkańcy 1920 budynków wielorodzinnych. Dodał również, że niemal 200 tys. osób nie ma dostępu do wody i kanalizacji.

- Wszystkie ekipy ratownicze są na swoich miejscach. Trwa podłączanie rezerwowych mocy, które instalowaliśmy przez ostatnie kilka miesięcy. Trwają prace naprawcze tam, gdzie jest to możliwe - stwierdził biełgorodzki gubernator.

    - Wkrótce świta i będziemy mogli w pełni ocenić szkody i terminy naprawy. Sytuacja jest niezwykle trudna. Mam jednak nadzieję, że uda nam się ją przetrwać - dodał Wiaczesław Gładkow.

    Potężny blackout w Ukrainie. Setki tysięcy mieszkańców bez prądu

    W nocy ze środy na czwartek z podobnymi problemami zmagały się ukraińskie obwody zaporoski i dniepropietrowski. Był to efekt rosyjskiego ataku na tamtejszą infrastrukturę energetyczną.

    W wyniku rosyjskiego ataku bez prądu miało być ponad milion mieszkańców. - Był to pierwszy całkowity blackout w całym regionie w ostatnich latach - stwierdził gubernator obwodu zaporoskiego Iwan Fiodorow.

    Mer Dniepru Borys Fiłatow stwierdził z kolei, że w mieście doszło do "sytuacji nadzwyczajnej w skali całego państwa". "Z czysto technicznego punktu widzenia, w Dnieprze panuje jedna z najtrudniejszych sytuacji" - napisał w aplikacji Telegram.

    Źródło: Meduza

