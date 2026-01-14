W skrócie Według mediów Steve Witkoff i Jared Kushner planują spotkanie z Władimirem Putinem w Moskwie, by omówić propozycje pokojowe dla Ukrainy.

Biały Dom zaprzecza istnieniu takich planów, ale źródła Bloomberga sugerują trwające przygotowania.

Pomimo rozmów i negocjacji, Rosja kontynuuje ataki na Ukrainę, a sytuacja humanitarna wciąż się pogarsza.

Jak informuje Bloomberg, spotkanie potencjalnie mogłoby się odbyć jeszcze w tym miesiącu, jednak data nie została oficjalnie ustalona, a termin może ulec przesunięciu z powodu zamieszek w Iranie.

Urzędnik Białego Domu powiedział agencji Bloomberg, że obecnie nie jest planowane takie spotkanie. Tymczasem źródło podało, że główną przeszkodzą w ustaleniu daty ma być fakt, że nie wiadomo, na ile Putin jest w ogóle zainteresowany wizytą amerykańskiej delegacji.

Ukraina-Rosja. Media: Kushner i Witkoff mają spotkać się z Putinem w Moskwie. Wyciekły tematy rozmów

Celem wyjazdu do Rosji miałoby być przedstawienie Putinowi i jego zespołowi najnowszego projektu propozycji pokojowych. Rozmowy miałyby objąć gwarancje bezpieczeństwa ze strony USA i Europy w celu utrzymania ewentualnego porozumienia, a także powojenną odbudowę Ukrainy.

"Stany Zjednoczone przygotowały dalsze sankcje na wypadek, gdyby prezydent zdecydował się podjąć działania w związku z ciągłym odrzucaniem przez Rosję porozumienia pokojowego" - opisuje Bloomberg.

Tymczasem przedstawiciele władz USA i Ukrainy informowali w ostatnim czasie o "znacznym postępie" w realizacji 20-punktowego planu zakończenia wojny w Ukrainie, twierdząc, że około 90 proc. planu zostało zrealizowane, choć nadal pozostają "kluczowe kwestie sporne".

Witkoff i Kushner, zięć Trumpa, odwiedzili wcześniej Moskwę i spotkali się z Putinem w grudniu. Podczas tej podróży negocjacje trwały blisko pięć godzin, ale nie przyniosły przełomu. Witkoff spotkał się z Putinem w Rosji łącznie sześć razy w zeszłym roku.

Wojna w Ukrainie. Zmasowane ataki Rosji na infrastrukturę krytyczną

Trwające negocjacje, w które zaangażowani są światowi przywódcy i tzw. Koalicja Chętnych nie powstrzymują Rosji przed dalszymi, masowymi atakami na Ukrainę.

Tylko we wtorek, nad ranem, armia rosyjskich dronów uszkodziła infrastrukturę w Krzywym Rogu, pozostawiając dziesiątki tysięcy cywilów bez dostaw prądu.

Wcześniej Rosjanie wykorzystali rakietę balistyczną Oresznik. - Uderzenie tuż u granic UE jest wyzwaniem dla Warszawy, Bukaresztu, a nawet Budapesztu - przekazał prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Europejscy liderzy stanowczo potępili atak, a Służba Bezpieczeństwa Ukrainy zakwalifikowała incydent jako zbrodnię wojenną.

