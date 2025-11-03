W skrócie Białoruskie Ministerstwo Obrony deklaruje gotowość "wysłania sił pokojowych do Ukrainy".

Wojskowy Aleksiej Skabej zaznacza, że inicjatywa dotycząca misji powinna wyjść od obu stron konfliktu.

Obecnie nie trwają rozmowy o ONZ-owskiej misji pokojowej w Ukrainie, choć temat ten pojawia się w debatach politycznych.

Białoruskie Ministerstwo Obrony jest gotowe wysłać swoje wojska w ramach "misji pokojowej" do Ukrainy, jak podaje Radio Svoboda powołując się na wywiad Aleksieja Skabeja z Dowództwa Białoruskich Sił Specjalnych udzielony w państwowej telewizji STV.

- Mogę powiedzieć ze stuprocentową pewnością, że w tej chwili, gdy tylko otrzymamy odpowiednią decyzję, będziemy gotowi - zadeklarował wojskowy.

Dowódca mówił też o rzekomej "otwartości i zaangażowaniu Białorusi w wypełnianie zobowiązań, które kiedyś zostały podjęte w Zgromadzeniu Narodów Zjednoczonych". Dodał jednak, że aktualnie udział tego kraju w misjach ONZ jest zawieszony. Alaksandr Łukaszenka jest całkowicie posłuszny poleceniom Kremla.

- Białoruskie siły pokojowe są gotowe do wysłania do Ukrainy, jeśli zajdzie taka potrzeba - powiedział.

Białoruski wojskowy podkreślił, że decyzja o wysłaniu sił pokojowych na terytorium Ukrainy zależy od Rosjan i Ukraińców.

- W tym przypadku to nie zależy od nas. To kwestia tego, jaką decyzję podejmą strony między sobą. My jesteśmy gotowi udzielić pomocy na prośbę obu stron - jesteśmy zawsze gotowi - poinformował. Dodał, że "wszystko powinno odbywać się w drodze wspólnej decyzji".

Aktualnie nie trwają żadne rozmowy dotyczące misji pokojowej ONZ w Ukrainie, choć temat ten jest regularnie podnoszony w debatach politycznych.

