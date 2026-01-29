Białoruś równa Rosji? Dosadne oświadczenie szefa ukraińskiego MSZ
Szef ukraińskiego MSZ Andrij Sybiha poinformował, że Ukraina zmienia politykę zagraniczną, w tym zwłaszcza wobec Białorusi. - Uważam, że obecny reżim białoruski ponosi współodpowiedzialność za rosyjską agresję. W 2022 roku oddał terytorium Białorusi do ataku na Ukrainę - mówił w wywiadzie dla Europejskiej Prawdy. Jak dodał, Łukaszenka musi zostać "pociągnięty do odpowiedzialności".
W skrócie
- Minister spraw zagranicznych Ukrainy Andrij Sybiha ogłosił zmianę polityki wobec Białorusi i deklaruje, że obecny reżim białoruski ponosi współodpowiedzialność za rosyjską agresję na Ukrainę.
- Sybiha podkreśla, że Ukraina nie uznaje Alaksandra Łukaszenki za legalnie wybranego prezydenta Białorusi oraz podnosi kwestię sankcji wobec przedstawicieli reżimu.
- Minister porównał Białoruś do Generalnego Gubernatorstwa z okresu II wojny światowej, zaznaczając uzależnienie Mińska od Rosji oraz konieczność pociągnięcia białoruskich władz do odpowiedzialności.
- Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii
- Białoruska ścieżka wymaga odrębnej polityki systemowej - mówił minister spraw zagranicznych Ukrainy Andrij Sybiha.
Wywiad pierwotnie ukazał się na łamach Europejskiej Prawdy we wtorek. W czwartek natomiast białoruskie media zaczęły cytować stanowcze oświadczenie, jakie padło w odniesieniu do Mińska.
Szef ukraińskiego MSZ: Nie uznajemy Łukaszenki jako prezydenta
Minister był pytany o niedawne spotkanie prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego z liderką białoruskiej opozycji Swiatłaną Cichanouską. - Bardzo ważne jest dla nas podtrzymywanie relacji z przedstawicielami demokratycznej Białorusi - wyjaśnił Sybiha.
- Wierzymy, że nadejdzie czas, a Białoruś - demokratyczna Białoruś - stanie się czwartym uczestnikiem Trójkąta Lubelskiego - dodał szef ukraińskiego MSZ. Obecnie w porozumieniu tym działają Polska, Litwa i Ukraina.
W innym tonie Sybiha wypowiedział się o obecnej białoruskiej władzy. Na pytanie, kim jest Alaksandr Łukaszenka, polityk odparł: To tak zwany prezydent. Ukraina, podobnie jak inne kraje europejskie, nie uważa go za legalnie wybranego prezydenta Białorusi - zaznaczył.
Kijów domaga się ukarania Białorusi
Sybiha zwrócił także uwagę na to, że Białoruś jest integralnym z Rosją agresorem wobec Ukrainy.
- Uważam, że obecny reżim białoruski ponosi współodpowiedzialność za rosyjską agresję. W 2022 roku oddał terytorium Białorusi do ataku na Ukrainę. Z ich terytorium wyleciały rakiety. To czyni ich wspólnikami agresji na Ukrainę - stwierdził.
Zdaniem ukraińskiego ministra białoruskie władze nadal wspierają Kreml, oddając pod jego dyspozycję swoje terytorium. - Celowo nie podaję szczegółów, ale je znamy. Każdy taki przypadek rejestrujemy zgodnie z prawem, powiadamiamy ONZ o współudziale białoruskiego reżimu w agresji i będziemy podnosić kwestię sankcji wobec odpowiednich osób i firm - sprecyzował.
Białoruś niczym Generalne Gubernatorstwo? Porównanie Sybihy
Opisując relację Białorusi z Rosją, Sybiha odniósł się do II wojny światowej, aby zobrazować, jak postrzega ją Ukraina.
- Teraz Białoruś stała się "generalnym gubernatorem". Łukaszenka nie jest samodzielny i, niestety, cierpi na tym cały naród białoruski. Jednocześnie reżim Łukaszenki i on osobiście muszą zostać pociągnięci do odpowiedzialności za swój współudział w rosyjskiej agresji. I istnieją ku temu wszelkie podstawy prawne - podsumował.
Choć Sybiha nie powiedział tego wprost, określenie Białorusi "generalnym gubernatorem" odnosi się najprawdopodobniej do funkcjonowania niemieckiego Generalnego Gubernatorstwa, które w czasie II wojny światowej realizowało cele wojskowe Niemiec w okupowanej Polsce.
Nie pierwszy raz przedstawiciele Ukrainy porównują wojnę w Ukrainie do światowego konfliktu z lat 1939-1945. Kijów zarzuca Rosji ludobójstwo i nazizm, podkreślając cierpienie ludności cywilnej. Podobną narrację stosuje Kreml, który tożsamo oskarża Ukrainę o ataki na obiekty cywilne.
Białoruś, która oficjalnie nie jest stroną wojny, utrzymuje współpracę militarną z Rosją. Udostępnia także swoje terytorium do przechowywania broni i przeprowadzania szkoleń żołnierzy Kremla.
Źródła: Belsat, Europejska Prawda