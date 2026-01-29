W skrócie Minister spraw zagranicznych Ukrainy Andrij Sybiha ogłosił zmianę polityki wobec Białorusi i deklaruje, że obecny reżim białoruski ponosi współodpowiedzialność za rosyjską agresję na Ukrainę.

Sybiha podkreśla, że Ukraina nie uznaje Alaksandra Łukaszenki za legalnie wybranego prezydenta Białorusi oraz podnosi kwestię sankcji wobec przedstawicieli reżimu.

Minister porównał Białoruś do Generalnego Gubernatorstwa z okresu II wojny światowej, zaznaczając uzależnienie Mińska od Rosji oraz konieczność pociągnięcia białoruskich władz do odpowiedzialności.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

- Białoruska ścieżka wymaga odrębnej polityki systemowej - mówił minister spraw zagranicznych Ukrainy Andrij Sybiha.

Wywiad pierwotnie ukazał się na łamach Europejskiej Prawdy we wtorek. W czwartek natomiast białoruskie media zaczęły cytować stanowcze oświadczenie, jakie padło w odniesieniu do Mińska.

Szef ukraińskiego MSZ: Nie uznajemy Łukaszenki jako prezydenta

Minister był pytany o niedawne spotkanie prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego z liderką białoruskiej opozycji Swiatłaną Cichanouską. - Bardzo ważne jest dla nas podtrzymywanie relacji z przedstawicielami demokratycznej Białorusi - wyjaśnił Sybiha.

- Wierzymy, że nadejdzie czas, a Białoruś - demokratyczna Białoruś - stanie się czwartym uczestnikiem Trójkąta Lubelskiego - dodał szef ukraińskiego MSZ. Obecnie w porozumieniu tym działają Polska, Litwa i Ukraina.

W innym tonie Sybiha wypowiedział się o obecnej białoruskiej władzy. Na pytanie, kim jest Alaksandr Łukaszenka, polityk odparł: To tak zwany prezydent. Ukraina, podobnie jak inne kraje europejskie, nie uważa go za legalnie wybranego prezydenta Białorusi - zaznaczył.

Kijów domaga się ukarania Białorusi

Sybiha zwrócił także uwagę na to, że Białoruś jest integralnym z Rosją agresorem wobec Ukrainy.

- Uważam, że obecny reżim białoruski ponosi współodpowiedzialność za rosyjską agresję. W 2022 roku oddał terytorium Białorusi do ataku na Ukrainę. Z ich terytorium wyleciały rakiety. To czyni ich wspólnikami agresji na Ukrainę - stwierdził.

Zdaniem ukraińskiego ministra białoruskie władze nadal wspierają Kreml, oddając pod jego dyspozycję swoje terytorium. - Celowo nie podaję szczegółów, ale je znamy. Każdy taki przypadek rejestrujemy zgodnie z prawem, powiadamiamy ONZ o współudziale białoruskiego reżimu w agresji i będziemy podnosić kwestię sankcji wobec odpowiednich osób i firm - sprecyzował.

Białoruś niczym Generalne Gubernatorstwo? Porównanie Sybihy

Opisując relację Białorusi z Rosją, Sybiha odniósł się do II wojny światowej, aby zobrazować, jak postrzega ją Ukraina.

- Teraz Białoruś stała się "generalnym gubernatorem". Łukaszenka nie jest samodzielny i, niestety, cierpi na tym cały naród białoruski. Jednocześnie reżim Łukaszenki i on osobiście muszą zostać pociągnięci do odpowiedzialności za swój współudział w rosyjskiej agresji. I istnieją ku temu wszelkie podstawy prawne - podsumował.

Choć Sybiha nie powiedział tego wprost, określenie Białorusi "generalnym gubernatorem" odnosi się najprawdopodobniej do funkcjonowania niemieckiego Generalnego Gubernatorstwa, które w czasie II wojny światowej realizowało cele wojskowe Niemiec w okupowanej Polsce.

Nie pierwszy raz przedstawiciele Ukrainy porównują wojnę w Ukrainie do światowego konfliktu z lat 1939-1945. Kijów zarzuca Rosji ludobójstwo i nazizm, podkreślając cierpienie ludności cywilnej. Podobną narrację stosuje Kreml, który tożsamo oskarża Ukrainę o ataki na obiekty cywilne.

Białoruś, która oficjalnie nie jest stroną wojny, utrzymuje współpracę militarną z Rosją. Udostępnia także swoje terytorium do przechowywania broni i przeprowadzania szkoleń żołnierzy Kremla.

Źródła: Belsat, Europejska Prawda

Myrcha w "Graffiti" o nowych przepisach drogowych: Dotkliwość kary będzie adekwatna Polsat News