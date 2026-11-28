W skrócie Jared Kushner zaproponował objęcie Ukrainy gwarancjami bezpieczeństwa wzorowanymi na artykule 5. NATO, uzależniając je jednak od zgody Kongresu USA oraz Rosji.

Politolog Eliot Cohen ocenił pomysł Kushnera jako bezwartościowy i nazwał go oszustwem, ponieważ zakłada obietnice, których realizacja nigdy nie musi nastąpić.

Ekspert podkreślił, że mechanizm artykułu 5. nie gwarantuje automatycznej obrony, jeśli państwo uzna ją za zbędną.

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Eliot A. Cohen na łamach magazynu "Atlantic" przypomniał, że zazwyczaj enigmatyczny Jared Kushner niespodziewanie otworzył się na temat rozmów z Ukrainą i Rosją na łamach mediów społecznościowych oraz w wywiadzie z Axel Springer. Wysłannik a jednocześnie zięć Donalda Trumpa nazwał Władimira Putina "wielkim mistrzem polityki", a rosyjskiego negocjatora Kiryła Dmitriewa uznał za "niesamowitego przyjaciela". Kushner rozmywał odpowiedzialność Rosji za pełnoskalową inwazję, jednocześnie krytykując Ukraińców i Europę. Zarzucił władzom w Kijowie atak na rezydencję Putina (co zdementowało CIA), a sojusznikom w Europie "bezpodstawne obawy" w sprawie rozmów pokojowych.

W ocenie Cohena, w przeszłości doradcy w Departamencie Stanu, w wojnie ukraińskiej rozróżnienie między agresorem a ofiarą "nie mogłoby być wyraźniejsze".

"Już samo to, że Kushner może mówić i wierzyć w takie rzeczy, jest wystarczająco złe. Nie mniej uderzająca jest jego pycha, podobnie jak pycha pozostałych członków administracji. Post X, wywiad i inne oświadczenia wskazują, że administracja pragnie niczego innego, jak tylko przeprojektowania 'europejskiej architektury bezpieczeństwa'" - napisał ekspert.

Ostra krytyka Kushnera i Colby'ego. "Moralna ślepota", "polityczny idiotyzm"

Według Cohena na jednego z głównych "architektów" nowego porozumienia wyrasta podsekretarz stanu USA Elbridge Colby, który forsuje model NATO 3.0. Podczas wystąpienia w Brukseli Colby potępiał ukraińskie ataki na rosyjską infrastrukturę i opuścił spotkanie zanim przedstawiciel Kijowa zdążył przedstawić tajne informacje na temat przebiegu wojny. W ocenie eksperta zarówno Kushner, Colby jak i inni amerykańscy urzędnicy wierzą, że mogą zmienić ustalenia dotyczące bezpieczeństwa Europy jednocześnie sympatyzując z jej wrogami i potępiając sojuszników USA. Nie widzą też sprzeczności w wezwaniach Donalda Trumpa do wycofywania się ze zobowiązań w NATO.

"Do moralnej ślepoty należy zatem dodać polityczny idiotyzm. Ale działa tu coś jeszcze głębszego - głęboka niefrasobliwość, której źródłem jest nie tylko nieznajomość historii i obojętność wobec faktycznych okoliczności największego aktu międzynarodowej przestępczości w tym stuleciu, ale także wiara w magiczną dyplomację. To wizja pokoju poprzez strategiczne czary" - stwierdził Cohen.

Artykuł 5. dla Ukrainy? "Niczego nie gwarantuje"

We wpisie w serwisie X Kushner oznajmił, że Trump jest gotowy rozważyć gwarancje bezpieczeństwa dla Ukrainy wzorowane na artykule 5. NATO. Przedstawił też warunki zatwierdzenia takich gwarancji dla Ukrainy. Propozycja USA zakłada, że Ukraina otrzyma gwarancje bezpieczeństwa dopiero po ich zatwierdzeniu przez Kongres Stanów Zjednoczonych i Rosję, uzyskaniu przez Trumpa pewności, że prawdopodobieństwo uruchomienia gwarancji jest niewielkie i byłyby one zgodne z interesem narodowym USA, a także po uzgodnieniu szerszych ram powojennej architektury bezpieczeństwa w Europie.

"Na pierwszy rzut oka brzmi to jak zwykłe oszustwo: składać obietnice tylko pod warunkiem, że wiadomo, iż nigdy nie trzeba będzie ich dotrzymać. Jednak jest jeszcze gorzej" - alarmuje Cohen.

Autor stwierdził, że artykuł 5 "w rzeczywistości niczego nie gwarantuje - to niewygodna prawda, którą od dawna maskowano przez retorykę amerykańską i europejską". Stanowi on, że "zbrojna napaść na jedną lub więcej stron w Europie lub Ameryce Północnej będzie uznana za napaść przeciwko nim wszystkim", ale zakłada, że państwo podejmie takie działania, jakie samo "uzna za konieczne" - zaznaczył.

"Jeśli więc na przykład Stany Zjednoczone nie uznałyby za konieczne obrony Ukrainy przed kolejną rosyjską inwazją, nie miałyby takiego obowiązku" - dodał.

Gwarancje bezwartościowe jak te dla Polski? "Nie odstraszą nikogo"

Cohen podkreślił, że "przez większą część zimnej wojny odstraszanie było swego rodzaju strategicznym magicznym pyłem, który miał zapewnić Europie bezpieczeństwo", a przynajmniej w początkowym okresie jego wiarygodność wzmacniały jednak znaczne siły konwencjonalne na miejscu.

Jak kontynuował, "gwarancje, których nie ma się możliwości dotrzymać, są jednak równie bezwartościowe jak te, których Wielka Brytania udzieliła Polsce latem 1939 roku". "Nie odstraszają nikogo, ponieważ odstraszanie jest pochodną zdolności i woli podjęcia walki, a nie wartością samą w sobie" - dodał autor.

Zarzucił Kushnerowi i Colby'emu, że najwyraźniej "żyją w świecie amoralnych, pustych i służących wyłącznie własnym interesom geopolitycznych złudzeń".



