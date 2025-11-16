"Bezprecedensowy kryzys". Wstrząsające dane z Ukrainy
Ponad 236 tys. budynków w Ukrainie uległo zniszczeniu lub uszkodzeniu w wyniku działań wojennych. Łącznie z powodu trwającej wojny niedostępnych jest ponad 2,5 mln lokali mieszkalnych - wynika z raportu Międzynarodowej Organizacji ONZ ds. Migracji. Stanowi to około 10 proc. wszystkich dostępnych mieszkań.
W skrócie
- Ponad 236 tysięcy budynków w Ukrainie zostało zniszczonych lub uszkodzonych.
- Około 10,6 miliona Ukraińców musiało opuścić swoje domy, a część stała się uchodźcami wewnętrznymi zmagającymi się z wysokimi kosztami najmu.
- Międzynarodowa Organizacja ds. Migracji i rząd Ukrainy pracują nad wsparciem dla osób przesiedlonych poprzez szkolenia, pomoc w znalezieniu pracy oraz nowy elektroniczny system wsparcia.
Międzynarodowa Organizacja ONZ ds. Migracji (IOM) określiła sytuację w Ukrainie jako "bezprecedensowy kryzys". Organizacja szacuje, że około 10,6 miliona Ukraińców zostało zmuszonych do opuszczenia swoich domów, co stanowi niemal jedną czwartą przedwojennej populacji.
Większość z nich wyemigrowała za granicę. W kraju pozostało jednak około 3,7 milionów uchodźców wewnętrznych, z których dwie trzecie ma trudności z zapłaceniem opłat za mieszkanie.
"Wiele rodzin, z powodu warunków na rynku wynajmu, musiało przeznaczyć na opłacenie czynszu całe swoje oszczędności" - wskazują autorzy raportu.
Na trudną sytuację na ukraińskim rynku nieruchomości, poza napływem ludności z terenów ogarniętych wojną, ma wpływ brak wystarczających regulacji i niedostępność lokali komunalnych.
Ukraina. "Bezprecedensowy kryzys" w mieszkalnictwie
IOM podkreśla, że w obliczu trwającej wojny priorytetem jest zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych Ukraińców, którzy musieli opuścić swoje domy.
Robert Turner, szef misji IOM na Ukrainie, wskazał, że organizacja angażuje się w pomoc osobom przesiedlonym na obszarze kraju, a także społecznościom, które ich przyjmują.
- Chcemy im pomóc w dłuższej perspektywie. Zakłada to wsparcie w nauce nowych umiejętności, znalezieniu pracy i zapewnieniu sobie stabilnego miejsca zamieszkania - wyjaśnił.
Ministerstwo Polityki Społecznej, Rodziny i Jedności Ukrainy pracuje aktualnie nad wdrożeniem elektronicznego systemu, który pomoże przesiedlonym na wszystkich etapach - od ewakuacji po budowanie życia w nowym miejscu.
