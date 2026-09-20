Wojna w Ukrainie

Wojna w Ukrainie

Bezprecedensowy atak na Moskwę. Spływają nowe informacje, Rosjanie wprost

Aleksandra Czurczak

Aleksandra Czurczak

Aktualizacja

Bezprecedensowy atak dronów na obwód moskiewski. Potwierdzają to nawet rosyjskie lokalne władze, które twierdzą, że tak dużego uderzenia na ten region od początków wojny nie było. W wyniku uderzeń zginęły trzy osoby, uszkodzona została też rafineria ropy. Paraliż zapanował także na lotniskach. Moskwa już zapowiada odwet.

Odsłuchaj artykuł
--:-- min
Audio generowane przez AI, może zawierać błędy
Moskwa zaatakowana na ogromną skalę. Słupy dymu po ataku Ukrainy na stolicę Rosji
Moskwa zaatakowana na ogromną skalęSTRINGER Agencja FORUM

W skrócie

  • Rosyjskie władze poinformowały o największym jak dotąd ataku dronów na obwód moskiewski, podczas którego zginęły trzy osoby, a uszkodzona została moskiewska rafineria ropy naftowej.
  • W wyniku uderzenia drona w 21-piętrowy budynek mieszkalny ewakuowano około 400 osób, pojawiły się też pożary w innych miejscach i czasowo zakłócono ruch lotniczy na lotniskach Domodiedowo i Żukowskij.
  • Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski skomentował atak, podkreślając jego wpływ na rosyjską infrastrukturę oraz ataki na kluczowy zakład przemysłu naftowego i centrum logistyczne.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii, otwiera się w nowym oknie

Rosja mówi o największym dotąd ataku dronów na obwód moskiewski. Według władz w wyniku nocnych i porannych uderzeń zginęły trzy osoby. Uszkodzona została także moskiewska rafineria ropy naftowej.

Mer Moskwy Siergiej Sobianin przekazał, że od soboty rosyjska obrona powietrzna zestrzeliła ponad 1600 dronów, z czego około 450 miało zmierzać w kierunku stolicy. Jak ocenił, atak miał być rzekomo próbą zakłócenia trwających wyborów.

"Ten bezprecedensowy atak został ewidentnie zaplanowany w celu zakłócenia wyborów. Wrogowi się to nie udało" - powiedział Sobianin. Rosyjski urzędnik nie przedstawił jednak dowodów potwierdzających, że celem ataku było wpłynięcie na przebieg głosowania.

Zobacz również:

Drony zmierzały w kierunku Moskwy. Atak 15 kilometrów od Kremla
Wojna w Ukrainie

Dziesiątki dronów leciały na Moskwę. Atak 15 kilometrów od Kremla

Marta Stępień
Marta Stępień

Kilka dronów miało dotrzeć na teren moskiewskiej rafinerii ropy naftowej. Jeden z bezzałogowców uderzył również w budynek mieszkalny. Świadkowie Reutersa w Moskwie relacjonowali, że słyszeli eksplozje i widzieli kłęby dymu unoszące się nad terenem rafinerii.

Wojna w Ukrainie. Ataki na Rosję

Gubernator obwodu moskiewskiego Andriej Worobjow przekazał, że w atakach zginęły dwie osoby. Trzecia ofiara zmarła później w szpitalu w wyniku odniesionych obrażeń.

W wyniku uderzenia drona doszło do pożaru w 21-piętrowym budynku mieszkalnym. Z obiektu w obwodzie moskiewskim ewakuowano około 400 osób, w tym 70 dzieci. W wielu domach uszkodzone zostały okna i elewacje.

Wielopiętrowy blok mieszkalny z poważnie uszkodzonymi i osmalonymi fragmentami elewacji, oknami wybitymi na kilku piętrach oraz widocznymi zniszczeniami konstrukcji budynku.
Atak dronów w RosjiSTRINGER Agencja FORUM

Wcześniej rosyjskie władze informowały również o pożarach w kilku miejscach. Ogień pojawił się m.in. na terenie parku logistycznego Sofjino oraz w rafinerii ropy w stołecznej dzielnicy Kapotnia, położonej około 15 kilometrów od Kremla. W związku z zagrożeniem czasowo ograniczono ruch lotniczy na lotniskach Domodiedowo i Żukowskij.

Ponad 400 lotów z zakłóceniami. Samoloty kierowano do innych miast

Skutki ataku odczuły również moskiewskie lotniska. Jak podała RBC-Ukraina, powołując się na "Kommiersant", w stolicy Rosji opóźniono lub odwołano ponad 400 lotów.

Zobacz również:

Pożar w rafinerii Rosnieftu. Ukraina zaatakowała zakład dronami
Wojna w Ukrainie

Ukraińskie drony zaatakowały rafinerię w Riazaniu. Wybuchł pożar

Aleksandra Czurczak
Aleksandra Czurczak

Szeremietiewo i Domodiedowo poinformowały, że loty odbywały się według zmienionego rozkładu, natomiast Wnukowo o godz. 12.50 ogłosiło "stopniowe przywracanie normalnego trybu pracy".

Uszkodzona moskiewska rafineria. Kluczowy obiekt dla paliw

Jak podał Interfax, uszkodzony został jeden z obiektów moskiewskiej rafinerii. Sobianin nie przekazał szczegółowych informacji dotyczących zakresu zniszczeń. Z kolei nagrania i relacje świadków wskazywały na pożar i unoszący się nad zakładem dym.

Moskiewska rafineria należy do ważnych zakładów rosyjskiego przemysłu paliwowego. Według najnowszych danych przytoczonych przez Reutersa w 2024 roku przetworzyła 11,6 mln ton ropy naftowej. Wyprodukowała przy tym 2,9 mln ton benzyny oraz 3,2 mln ton oleju napędowego.

Ataki na rosyjskie zakłady przetwarzające ropę w ostatnich miesiącach wpływały na tamtejszy rynek paliw. Reuters wskazywał, że uszkodzenia rafinerii przyczyniały się do ograniczenia produkcji, niedoborów produktów naftowych, wzrostu cen oraz kolejek na stacjach w różnych regionach Rosji.

Ukraina komentuje atak. Rosja zapowiada odwet

Do ataku odniósł się prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Jak podała AFP, pochwalił działania ukraińskich sił i wskazał ich znaczenie dla rosyjskiej infrastruktury.

"Nasze dalekosiężne działania miały wczoraj wieczorem bardzo znaczący wpływ na sytuację w obwodzie moskiewskim" - napisał Zełenski na platformie X.

Ukraiński prezydent dodał: "Jeden z kluczowych rosyjskich zakładów przemysłu naftowego i centrum logistyczne agresora zostały zaatakowane. To miliardy dolarów, które zasilają machinę wojenną".

Rosja z kolei zapowiedziała w niedzielę "zintensyfikowanie" ataków na Kijów w odpowiedzi na falę ataków ukraińskich dronów na Moskwę podczas trzydniowych wyborów parlamentarnych.

"W odpowiedzi na ataki reżimu w Kijowie na cele cywilne w Rosji, armia rosyjska będzie kontynuować i nasilać precyzyjne ataki na cele wojskowe w Kijowie" - oświadczyło rosyjskie ministerstwo obrony.

Źródła: AFP, Reuters

Zobacz również:

Wojna w Ukrainie. Kijów atakuje w głębi Rosji, celem magazyn i rafineria
Wojna w Ukrainie

Na niebie zaroiło się od dronów. Seria ataków, Kijów uderzył w Rosji

Dorota Hilger
Dorota Hilger


"Polityczny WF": Histeria czy realna obawa? Burza wokół diety w szkołachINTERIA.PL
Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd?

Najnowsze