W skrócie Rosyjskie władze poinformowały o największym jak dotąd ataku dronów na obwód moskiewski, podczas którego zginęły trzy osoby, a uszkodzona została moskiewska rafineria ropy naftowej.

W wyniku uderzenia drona w 21-piętrowy budynek mieszkalny ewakuowano około 400 osób, pojawiły się też pożary w innych miejscach i czasowo zakłócono ruch lotniczy na lotniskach Domodiedowo i Żukowskij.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski skomentował atak, podkreślając jego wpływ na rosyjską infrastrukturę oraz ataki na kluczowy zakład przemysłu naftowego i centrum logistyczne.

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Rosja mówi o największym dotąd ataku dronów na obwód moskiewski. Według władz w wyniku nocnych i porannych uderzeń zginęły trzy osoby. Uszkodzona została także moskiewska rafineria ropy naftowej.

Mer Moskwy Siergiej Sobianin przekazał, że od soboty rosyjska obrona powietrzna zestrzeliła ponad 1600 dronów, z czego około 450 miało zmierzać w kierunku stolicy. Jak ocenił, atak miał być rzekomo próbą zakłócenia trwających wyborów.

"Ten bezprecedensowy atak został ewidentnie zaplanowany w celu zakłócenia wyborów. Wrogowi się to nie udało" - powiedział Sobianin. Rosyjski urzędnik nie przedstawił jednak dowodów potwierdzających, że celem ataku było wpłynięcie na przebieg głosowania.

Kilka dronów miało dotrzeć na teren moskiewskiej rafinerii ropy naftowej. Jeden z bezzałogowców uderzył również w budynek mieszkalny. Świadkowie Reutersa w Moskwie relacjonowali, że słyszeli eksplozje i widzieli kłęby dymu unoszące się nad terenem rafinerii.

Wojna w Ukrainie. Ataki na Rosję

Gubernator obwodu moskiewskiego Andriej Worobjow przekazał, że w atakach zginęły dwie osoby. Trzecia ofiara zmarła później w szpitalu w wyniku odniesionych obrażeń.

W wyniku uderzenia drona doszło do pożaru w 21-piętrowym budynku mieszkalnym. Z obiektu w obwodzie moskiewskim ewakuowano około 400 osób, w tym 70 dzieci. W wielu domach uszkodzone zostały okna i elewacje.

Atak dronów w Rosji STRINGER Agencja FORUM

Wcześniej rosyjskie władze informowały również o pożarach w kilku miejscach. Ogień pojawił się m.in. na terenie parku logistycznego Sofjino oraz w rafinerii ropy w stołecznej dzielnicy Kapotnia, położonej około 15 kilometrów od Kremla. W związku z zagrożeniem czasowo ograniczono ruch lotniczy na lotniskach Domodiedowo i Żukowskij.

Ponad 400 lotów z zakłóceniami. Samoloty kierowano do innych miast

Skutki ataku odczuły również moskiewskie lotniska. Jak podała RBC-Ukraina, powołując się na "Kommiersant", w stolicy Rosji opóźniono lub odwołano ponad 400 lotów.

Szeremietiewo i Domodiedowo poinformowały, że loty odbywały się według zmienionego rozkładu, natomiast Wnukowo o godz. 12.50 ogłosiło "stopniowe przywracanie normalnego trybu pracy".

Uszkodzona moskiewska rafineria. Kluczowy obiekt dla paliw

Jak podał Interfax, uszkodzony został jeden z obiektów moskiewskiej rafinerii. Sobianin nie przekazał szczegółowych informacji dotyczących zakresu zniszczeń. Z kolei nagrania i relacje świadków wskazywały na pożar i unoszący się nad zakładem dym.

Moskiewska rafineria należy do ważnych zakładów rosyjskiego przemysłu paliwowego. Według najnowszych danych przytoczonych przez Reutersa w 2024 roku przetworzyła 11,6 mln ton ropy naftowej. Wyprodukowała przy tym 2,9 mln ton benzyny oraz 3,2 mln ton oleju napędowego.

Ataki na rosyjskie zakłady przetwarzające ropę w ostatnich miesiącach wpływały na tamtejszy rynek paliw. Reuters wskazywał, że uszkodzenia rafinerii przyczyniały się do ograniczenia produkcji, niedoborów produktów naftowych, wzrostu cen oraz kolejek na stacjach w różnych regionach Rosji.

Ukraina komentuje atak. Rosja zapowiada odwet

Do ataku odniósł się prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Jak podała AFP, pochwalił działania ukraińskich sił i wskazał ich znaczenie dla rosyjskiej infrastruktury.

"Nasze dalekosiężne działania miały wczoraj wieczorem bardzo znaczący wpływ na sytuację w obwodzie moskiewskim" - napisał Zełenski na platformie X.

Ukraiński prezydent dodał: "Jeden z kluczowych rosyjskich zakładów przemysłu naftowego i centrum logistyczne agresora zostały zaatakowane. To miliardy dolarów, które zasilają machinę wojenną".

Rosja z kolei zapowiedziała w niedzielę "zintensyfikowanie" ataków na Kijów w odpowiedzi na falę ataków ukraińskich dronów na Moskwę podczas trzydniowych wyborów parlamentarnych.

"W odpowiedzi na ataki reżimu w Kijowie na cele cywilne w Rosji, armia rosyjska będzie kontynuować i nasilać precyzyjne ataki na cele wojskowe w Kijowie" - oświadczyło rosyjskie ministerstwo obrony.

Źródła: AFP, Reuters



