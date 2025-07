"Europejski Trybunał Praw Człowieka, który jest dla nas prawnie nieważny od 16 marca 2022 roku, wydał kolejną haniebną decyzję , która, jak wiele innych, nigdy nie zostanie przez nikogo wykonana. Tworzenie pozornych pozwów przeciwko Rosji to oznaki legalnej agresji. Zareagujemy na to z godnością " - oświadczył Kosaczow.

W wyroku uznano, że Rosja złamała przepisy dotyczące: prawa do życia, zakazu tortur, nieludzkiego i poniżającego traktowania, zakazu pracy przymusowej, prawa do wolności i bezpieczeństwa, prawa do szanowania życia prywatnego i rodzinnego, wolności myśli, sumienia i wyznania, wolności wypowiedzi, wolności zgromadzeń, prawa do skutecznego środka odwoławczego, zakazu dyskryminacji, ochrony własności oraz prawa do nauki.