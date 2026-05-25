Bezprecedensowa sytuacja w Królewcu. Pierwszy raz od wybuchu wojny

W skrócie Mieszkańcy Królewca otrzymali pierwsze od początku wojny ostrzeżenia o zagrożeniu atakiem dronowym/

Lotnisko w Chrabrowie wstrzymało wydawanie zezwoleń na starty i lądowania

Rosyjski MSZ zapowiedział systematyczne ataki na cele w Kijowie, a przedstawiciele władz apelowali o ewakuację pracowników placówek dyplomatycznych.

Kremlowska agencja informacyjna RIA Nowosti poinformowała, że w Królewcu po raz pierwszy od wybuchu wojny w lutym 2022 roku wprowadzony został stan zagrożenia atakami dronowymi. Mieszkańcy otrzymali wiadomości o treści "Uwaga! Alarm: niebezpieczeństwo bezzałogowe" - podała agencja.

Władze lotniska w Chrabrowie pod Królewcem podjęły decyzję o wstrzymaniu wydawania zgód na lądowania i odloty. Po godzinie przywrócona została normalna praca portu lotniczego.

Regionalny serwis Klops otrzymał od władz regionu lakoniczną odpowiedź na pytanie o alarm. Administracja przekazała, że trwa ustalanie przyczyn uruchomienia systemu ostrzegania.

"Zadziałał system ostrzegania. Wszystkie odpowiednie służby zadziałały, trwa sprawdzanie" - podało biuro rzecznika władz obwodu królewieckiego.

Kremlowska propagandowa agencja opatrzyła informację o bezprecedensowym alarmie uwagą, według której "Ukraińskie Siły Zbrojne niemal codziennie atakują cele cywilne w regionach Rosji za pomocą dronów".

W poniedziałek rosyjskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych zapowiedziało "systematyczne i konsekwentne" ataki na cele w Kijowie. Moskwa zwróciła się do pracowników placówek dyplomatycznych z apelem o ewakuację.

Kreml potwierdził, że o planowanych atakach z amerykańskim sekretarzem stanu Marco Rubio rozmawiał w poniedziałek szef rosyjskiej dyplomacji Siergiej Ławrow. Rosjanin ponowił apel o ewakuację, sugerując, że w innym wypadku dyplomaci mogą ucierpieć w atakach na ukraińską stolicę.

Źródło: RIA, Klops, TASS





