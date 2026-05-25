Wojna w Ukrainie
Wojna w Ukrainie

Bezprecedensowa sytuacja w Królewcu. Pierwszy raz od wybuchu wojny

Maciej Olanicki

Maciej Olanicki

Mieszkańcy Królewca po raz pierwszy od napaści Rosji na Ukrainę otrzymali alarm dronowy - podała agencja RIA Nowosti. Do mieszkańców za pośrednictwem systemu analogicznego do polskiego alertu RCB trafiły wiadomości uprzedzające o nalocie bezzałogowców. Dodatkowo władze podjęły decyzję o wstrzymaniu pracy lotniska w Chrabrowie.

Królewiec
Po raz pierwszy od wybuchu wojny alarm dronowy uruchomiony został w Królewcumateriał zewnętrzny

W skrócie

  • Mieszkańcy Królewca otrzymali pierwsze od początku wojny ostrzeżenia o zagrożeniu atakiem dronowym/
  • Lotnisko w Chrabrowie wstrzymało wydawanie zezwoleń na starty i lądowania
  • Rosyjski MSZ zapowiedział systematyczne ataki na cele w Kijowie, a przedstawiciele władz apelowali o ewakuację pracowników placówek dyplomatycznych.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Kremlowska agencja informacyjna RIA Nowosti poinformowała, że w Królewcu po raz pierwszy od wybuchu wojny w lutym 2022 roku wprowadzony został stan zagrożenia atakami dronowymi. Mieszkańcy otrzymali wiadomości o treści "Uwaga! Alarm: niebezpieczeństwo bezzałogowe" - podała agencja.

Władze lotniska w Chrabrowie pod Królewcem podjęły decyzję o wstrzymaniu wydawania zgód na lądowania i odloty. Po godzinie przywrócona została normalna praca portu lotniczego.

Zobacz również:

Rosja zapowiedziała zmasowany atak na Kijów i wezwała do ewakuacji dyplomatów
Wojna w Ukrainie

Kreml wzywa do ucieczki z Kijowa. "Uprzedzamy obywateli z zagranicy"

Maciej Olanicki
Maciej Olanicki

Bezprecedensowy alert o dronach w Królewcu. Wstrzymano pracę lotniska

Regionalny serwis Klops otrzymał od władz regionu lakoniczną odpowiedź na pytanie o alarm. Administracja przekazała, że trwa ustalanie przyczyn uruchomienia systemu ostrzegania.

"Zadziałał system ostrzegania. Wszystkie odpowiednie służby zadziałały, trwa sprawdzanie" - podało biuro rzecznika władz obwodu królewieckiego.

Kremlowska propagandowa agencja opatrzyła informację o bezprecedensowym alarmie uwagą, według której "Ukraińskie Siły Zbrojne niemal codziennie atakują cele cywilne w regionach Rosji za pomocą dronów".

Rosjanie zżymają się na ukraińskie ataki. Ławrow rozmawiał z Rubio

W poniedziałek rosyjskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych zapowiedziało "systematyczne i konsekwentne" ataki na cele w Kijowie. Moskwa zwróciła się do pracowników placówek dyplomatycznych z apelem o ewakuację.

Kreml potwierdził, że o planowanych atakach z amerykańskim sekretarzem stanu Marco Rubio rozmawiał w poniedziałek szef rosyjskiej dyplomacji Siergiej Ławrow. Rosjanin ponowił apel o ewakuację, sugerując, że w innym wypadku dyplomaci mogą ucierpieć w atakach na ukraińską stolicę.

Źródło: RIA, Klops, TASS

Zobacz również:

Rzeczniczka prasowa MSZ Rosji Marija Zacharowa
Wojna w Ukrainie

Zacharowa odgraża się Ukraińcom. Pomija kluczową kwestię

Marcin Jan Orłowski
Marcin Jan Orłowski


"Wydarzenia": Awantura o mozaikę. Interweniował konserwator zabytkówPolsat News

Najnowsze