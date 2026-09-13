W skrócie Ukraina testuje na froncie bezzałogowe pojazdy naziemne, które mogą pomóc w niwelowaniu braków kadrowych w armii.

Zaawansowane UGV są już używane do dostarczania zaopatrzenia, ewakuacji rannych i wsparcia operacji bojowych, jednak ich produkcja jest nadal ograniczona.

Pojazdy te, mimo potencjału automatyzacji działań wojennych, napotykają trudności terenowe i obecnie nie mogą samodzielnie oczyszczać budynków ani okopów.

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Dziennikarze agencji Reutera w specjalnym materiale opisali rozwój ukraińskich naziemnych pojazdów bezzałogowych (UGV, z ang. unmanned ground vehicle) - nowoczesnego sprzętu, operującego na podobnej zasadzie co drony, który może zmienić oblicze współczesnej wojny.

Wojna w Ukrainie. Kijów pracuje nad cichą rewolucją

Warsztaty produkujące UGV powstają na całej długości liczącego około 1200 kilometrów frontu. W ocenie wojskowych z Ukrainy technologia ta może okazać się przełomem i w przyszłości pozwolić Kijowowi zdobyć wyraźną przewagę nad Rosją.

Pojazdy bezzałogowe mogą potencjalnie stanowić odpowiedź na najpoważniejszą bolączkę ukraińskiej armii - brak zasobów ludzkich. W realiach walki z dużo liczniejszym przeciwnikiem życie każdego żołnierza jest na wagę złota, a stosowanie UGV może wielu z nich uratować.

Zdaniem Andrija Biłeckiego, dowodzącego Trzecim Korpusem Armijnym, opracowanie tego typu sprzętu to prawdziwa "rewolucja" w sztuce wojennej. Kierowana przez niego jednostka planuje do końca roku wymienić około jednej trzeciej żołnierzy frontowych na maszyny.

- Zachód w wielu kwestiach przespał rewolucję dronów. Jeśli naprawdę chce nie tylko nadążać za duchem czasu, ale również wyprzedzać go o krok, musi zacząć już myśleć o kolejnej rewolucji - stwierdził, przekonując, że w aktualnych realiach piechota wykonuje ok. 10 proc. zadań, które była w stanie realizować przed pojawieniem się bezzałogowców.

Ukraina - Rosja. UGV na polu bitwy, tysiące udanych misji

Obecnie UGV są masowo wykorzystywane na froncie. W regionie Doniecka na wschodzie Ukrainy naziemne bezzałogowce powszechnie poruszają się między oblężonymi miastami, dostarczając żołnierzom żywność i amunicję lub pomagając ewakuować rannych. Ministerstwo Obrony Ukrainy w czerwcu szacowało, że UGV wykonały już ok. 50 tys. tego typu misji.

Dziennikarze Reutera odwiedzili ukraińską jednostkę operatorów dronów NC13 w obwodzie charkowskim. Żołnierze pracują tam z kontrolerami w rękach, na ekranach obserwując obraz z kamery sterowanych przez siebie maszyn. Wojskowi przeprowadzają specjalistyczne operacje praktycznie codziennie.

W ramach jednej z nich bezzałogowiec z ładunkiem wybuchowym na pokładzie wysadził kluczowy dla logistyki wroga most. W innej maszyna z zamontowanym karabinem maszynowym odpierała atak Rosjan, wspierana z góry przez klasyczne drony.

Nie oznacza to jednak, że UGV są rozwiązaniem idealnym. Także one mają swoje ograniczenia - napotykają na trudności z pokonywaniem przeszkód terenowych, nie potrafią samodzielnie przeszukiwać i oczyszczać budynków ani okopów, a skala ich produkcji nadal jest zbyt mała, aby korzystać z nich jak z powietrznych dronów.

- Choć nie są bronią cudowną, drony naziemne stanowią kolejny krok w kierunku automatyzacji działań wojennych (...), dzięki której ludzie będą mogli skupić się na planowaniu i podejmowaniu decyzji - podkreślił Biłecki.

Źródło: Reuters



