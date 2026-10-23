W skrócie Bezpośrednie rozmowy pokojowe między Rosją a Ukrainą, prowadzone przy mediacji USA, odbędą się w listopadzie w Abu Zabi w Zjednoczonych Emiratach Arabskich - przekazał rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow.

Zapowiedź negocjacji to efekt dyplomacji Donalda Trumpa, której wysłannik Steve Witkoff spotkał się w tym tygodniu z Wołodymyrem Zełenskim oraz z Władimirem Putinem.

Pieskow podkreślił, że celem rokowań ma być ostateczne porozumienie, a nie krótka przerwa w walkach.

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- Bezpośrednie negocjacje między Rosją a Ukrainą, prowadzone przy mediacji Stanów Zjednoczonych, są zaplanowane na pierwszą połowę listopada - poinformował w piątek rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow.

- Rozmowy odbędą się w Abu Zabi w Zjednoczonych Emiratach Arabskich - powiedział dziennikarzom.

Zapowiedź tych negocjacji jest efektem zintensyfikowanych wysiłków dyplomatycznych ze strony Białego Domu.

We wtorek Steve Witkoff - specjalny wysłannik Donalda Trumpa - spotkał się w Oslo z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim i przywódcami Norwegii i Finlandii, a w środę w Petersburgu z Władimirem Putinem.

Rosja i Ukraina mają wznowić rozmowy. Spotkanie zaplanowano na listopad

Po tych spotkaniach zarówno Ukraina, jak i Rosja wyraziły gotowość do wznowienia bezpośrednich rozmów przy mediacji amerykańskiej.

Rosja, która od lutego 2022 r. prowadzi pełnoskalową wojnę przeciw Ukrainie, wspomniała o terminie "około 10 listopada", natomiast Kijów opowiedział się za negocjacjami "jak najszybciej".

Putin ostrzegł jednak w czwartek wieczorem, że celem tych rokowań będzie "ostateczne porozumienie", a nie "rodzaj krótkiej przerwy w walkach", o której mówią Ukraina i jej sojusznicy.

Wcześniej przywódca Rosji przekazał, że rozmowy mogą także obejmować szersze kwestie bezpieczeństwa europejskiego.

Putin oznajmił też, że terytoria we wschodniej Ukrainie, do których rości sobie prawa Moskwa, są "historycznie rosyjskimi ziemiami", a "najnowsze badania genetyczne pokazują, że Rosjanie i Ukraińcy to w istocie jeden i ten sam naród".

Jak dodał, Rosja nie przygotowuje się do wojny z Europą.

Doradca Putina ds. polityki zagranicznej Jurij Uszakow mówił o gotowości do rozmów trójstronnych, lecz w bardziej chłodny sposób odniósł się do nowych propozycji zasygnalizowanych przez specjalnego wysłannika USA.

Z kolei prezydent Trump ocenił w środę, że jeszcze nigdy zakończenie wojny w Ukrainie nie było tak blisko.

Źródła: TASS, Reuters



